Ukradli jste naše kulturní dědictví. Rumunsko nařklo Louis Vuitton kvůli halence

Na podobnost francouzského modelu s rumunskou tradiční halenkou už začátkem týdne jako první upozornila iniciativa La Blouse Roumaine (Rumunská halenka). Ta se věnuje propagaci tradiční složitě vyšívané rumunské halenky známé jako Ie. Nařkla společnost Louis Vuitton z porušování kulturních práv poté, co značka představila svou verzi, aniž by uznala její status symbolu rumunské lidové kultury. O kauze informoval list The Guardian.

La Blouse Roumaine proto na sociálních sítích požádala, aby módní dům tyto kusy stáhl, dokud nezíská souhlas s použitím kulturního vzoru a náležitě jej nepřizná. „Musíme chránit naše nehmotné kulturní dědictví. Je naším kulturním právem vyjadřovat naši identitu prostřednictvím těchto oděvů, prostřednictvím těchto tradičních krojů,“ řekla agentuře AP Andreea Diana Tanasescuová, zakladatelka organizace La Blouse Roumaine. Halenka je totiž na seznamu kulturního dědictví UNECSO.

Halenka kvůli, které se na Louis Vuitton zlobí celé Rumunsko. (6. června 2024)

Organizace La Blouse Roumaine vznikla v roce 2013, aby umožnila rumunských řemeslníkům prodávat své výrobky. „Tím, že se jejich značkové kousky prodávají za přemrštěné ceny, zboží ztrácí svůj kulturní význam, autenticitu i příběhy vetkaných do každé nitky rukama zručných rumunských řemeslníků“, dodala organizace.

Dear Louis Vuitton creative and marketing team,



Please give credit and respect to the communities of Transylvania, Oltenia and Muntenia in Romania who have preserved their identity and cultural heritage through the unique traditional costume, testimony of their passing through… pic.twitter.com/N6XFZBxq13 — La blouse roumaine (@blouse_roumaine) June 6, 2024

Blůzy, kterých se věc týká, Louis Vuitton zařadil do své volnočasové kolekce s názvem LV By The Pool. Oblečení a doplňky z ní se prodávají řádově za stovky dolarů. V přepočtu jde tedy o tisíce korun. Na e-shopu je aktuálně halenka vyprodaná.

Rumunsko není inspirací poprvé

Do sporu se vložila rumunská i ministryně kultury Raluca Turcanová. „Budeme žádat, aby Louis Vuitton uznal dědictví a kulturní hodnotu našeho tradičního modelu halenky se stuhami,“ napsala na Facebooku a označila to za příležitost, jak podpořit mezinárodní uznání nedocenitelné hodnoty rumunské tradice.

Není to poprvé, co byly módní domy obviněny, že se bez uznání inspirovaly Rumunskem. V roce 2017 se La Blouse Roumaine obrátila americkou návrhářku Tory Burchovou kvůli podobnosti mezi tradičním kabátem v rumunském stylu a jedním z kousků zařazených do její kolekce pro rok 2018.

V témže roce vyvolal rozhořčení Rumunů i počin značky Dior, která zkopírovala její vzory pro svou předpozimní kolekci.