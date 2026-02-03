Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

  19:00
Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6 milionů eur.

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie. Vyhráli přes 123 milionů eur. (1. února 2026) | foto: ČTK

Stalo se v Zingemu v Belgii, vesnici, která má necelých pět tisíc obyvatel.

Minulý pátek tu parta kamarádů vyhrála v loterii EuroMillions částku 123 555 827 eur (asi 3,1 miliardy korun). Přátel bylo opravdu hodně, 21 kamarádů ale „chudáky“ rozhodně nebude. Každý si totiž přijde na zhruba 5,9 milionu eur (asi 147 milionů korun).

Ti všichni se složili a vsadili kombinaci čísel 14, 18, 31, 35 a 46 plus dvě Lucky Stars 7 a 11.

Čech vyhrál v Eurojackpotu 2,5 miliardy, nejvíc v historii této loterie

„Nepotřebuji ferrari ani lamborghini,“ řekl podle Bildu místním novinám jeden z výherců Eric De Roose. Luxus ho nezajímá. „Takhle jsem nebyl vychován,“ dodal s tím, že se těší, až utichne mediální humbuk.

Další výherce si zaspekuloval, že by teď mohl odejít dřív do důchodu. „Ale zůstávám v klidu. Mám už teď vše, co potřebuji, tak z toho budou mít prospěch i naše děti,“ řekl.

Mezi výherci je podle médií i rodina, která náhle zbohatla o 23 milionů eur.

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Los parta přátel podala v místní pekárně. „Ihned po slosování mě pozvali na šampaňské,“ řekl pekař s tím, že všechny výherce zná. „Není ale na mě, abych odhaloval jejich identitu.“

EuroMillions je jednou z největších loterií v Evropě. Hraje se v devíti zemích: Belgii, Francii, Británii, Irsku, Lucembursku, Rakousku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. Losuje se každé úterý a pátek.

