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Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Veronika Bělohlávková
Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v německém Darmstadtu, aby 2 100 tun vážící kolo rozpohybovali pouhou akumulátorovou vrtačkou. Na místě byl Pravin Patel, zástupce Guinnessovy knihy rekordů. Nešlo jen o to, aby se konstrukce pohnula. Kolo muselo urazit alespoň půl metru. Menší posun by se do knihy rekordů nezapsal.

„Londýnským okem pohneme pouze pomocí vrtačky Parkside Performance. Ta ovládá hydraulický systém, který pohání naviják,“ vysvětlil před samotným pokusem Markus Klein z Technické univerzity v německém Darmstadtu.

Po celodenní instalaci systému pokus vyšel a po více než půlhodině se obří kolo přes naviják posunulo o dva metry. Guinnessova kniha rekordů přitom pro uznání požadovala půl metru. Hranici tak překonalo o metr a půl.

Naviják byl připevněný k hlavnímu nosníku. Přes kotvu a závěs byl napojený na konstrukci kola. „Při navíjení táhne závěs doprava a tím kolem pohybuje,“ popsal Klein.

VIDEO: Akuvrtačka se zapsala do knihy rekordů. Utáhla 300tunový airbus

Celé zařízení držely čtyři kotevní body. Hlavní nosník bylo možné podle potřeby posouvat podél dalšího. Hydraulický naviják měl tahovou sílu 18 tun na laně, další sílu přidal systém kladek.

Celý den se na londýnské atrakci instalovali různé kladky tak, aby se pomocí vrtačky mohlo Londýnské Oko rozpohybovat. (27. července 2026)
V pondělí se na celý zavřel vstup do londýnské atrakce London Eye, kde se společnost Lidl se svou vrtačkou pokusila o další světový rekord. (27. července 2026)
Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce za pomoci aku vrtačky. (27. července 2026)
K zápisu do knihy rekordů stačilo otočit kolem pomocí vrtačky o 50 cm. (27. července 2026)
16 fotografií

Vrtačka měla 20voltovou baterii a točivý moment 60 newtonmetrů. Jediným elektrickým zdrojem pokusu byla baterie ve vrtačce. Ta ovládala hydraulický naviják.

Londýnské oko má i jednu významnou českou stopu. Středovou osu, na níž se obří kolo otáčí, vyrobila plzeňská Škoda.

Půl metru, nebo nic

„Nejdřív posuzujeme samotný nápad. Pokud se nám líbí, stanovíme pravidla. Neurčuje je firma, která rekord navrhuje. My stanovíme podmínky a účastníci je musí splnit,“ uvedl pro iDNES.cz Patel.

Celý den se na Londýnské oko montovaly kladky, navijáky a lana. (27. července...

Londýnské oko v číslech

Výška: 135 metrů

Průměr kola: 120 metrů

Hmotnost: přibližně 2 100 tun

Počet kabin: 32 (číslovaných 1–33, číslo 13 se vynechává)

Kapacita jedné kabiny: až 25 lidí

Doba jedné otáčky: zhruba 30 minut

Otevření pro veřejnost: březen 2000

Stavba začala: v roce 1998

Původní název: Millennium Wheel

Česká stopa: středovou osu kola vyrobila plzeňská Škoda

Podmínkou bylo, aby kolo před pokusem nejméně třicet sekund stálo. Teprve poté se uvolnily brzdy. Vrtačku musel někdo držet v ruce po celou dobu. Pokud ji pustil na více než pět sekund, pokus by skončil. Baterii nebylo možné vyměnit ani dobíjet. „Kontroluji také, že není zapnutý běžný provozní systém kola. Ten nesmí do pokusu zasahovat,“ dodal Patel.

Rekord se navíc nevztahoval výhradně na Londýnské oko. Pravidla mluvila o veřejně přístupném vyhlídkovém kole určeném pro zábavu, které má průměr nejméně padesát metrů.

Výpočty místo jistoty

Technici z Darmstadtu na řešení pracovali již od loňského listopadu. Největší problém nebyl samotný naviják, ale data. „Potřebovali jsme znát hmotnost konstrukce, vliv větru i informace o hydraulickém systému, který Londýnské oko běžně pohání. Řešili jsme také bezpečnostní software, brzdy a samotný pohyb kola,“ popsal Marcus Klein.

Londýnské oko vznikalo na přelomu let 1998 a 1999. Řada podkladů proto neexistovala v digitální podobě. Některé údaje musel tým zjistit přímo na místě, jiné dopočítat.

Připravili několik variant. K návrhu se vraceli i proto, že se informace během příprav měnily. Poslední tři měsíce pak dokončovali konečnou podobu zařízení.

Systém si předem vyzkoušeli v testovacím zařízení. Zapojili všechny části včetně vrtačky a měřili, jakou sílu dokáže sestava vyvinout. Podle síly větru to bylo zhruba sedm až deset tun.

A právě vítr mohl celý pokus změnit. „Situace je podle nás přijatelná. Během následující hodiny by se podmínky neměly výrazně změnit, takže by vše mělo fungovat,“ uvedl Klein ještě před pokusem.

Tým hlídal také teplotu vrtačky. Termokamera během testů ukázala 40 až 60 stupňů Celsia. „Teplota by neměla být problém. Největší obavou je, aby nenastal nečekaný problém,“ připustil Markus Klein z německé univerzity v Darmstadtu.

Vrtačku Parkside Performance v limitované edici s podpisem Arnolda Schwarzeneggera neovládal nikdo z techniků. Pokusu se chopil německý influencer Younes Zarou.

Letadlo bylo jednodušší

Technická univerzita v Darmstadtu už podobný pokus absolvovala. Loni vrtačka táhla Airbus A380. „V hangáru to bylo jednodušší. Síly se daly snáz spočítat,“ řekl Marcus Klein. U Londýnského oka byla situace složitější. Kolo stálo venku nad Temží a počasí do výpočtů zasahovalo v každé chvíli.

Co umí vrtačka Parkside Performance?

Limitované edice aku vrtačky Parkside. (27. července 20026)

Má napětí 20 voltů a maximální točivý moment 60 newtonmetrů.

Disponuje dvěma rychlostmi: 0 až 500 a 0 až 2 000 otáček za minutu.

Má kovové rychloupínací sklíčidlo pro vrtáky o průměru 1,5 až 13 milimetrů.

Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních.

Vrtání do dřeva až do průměru 38 milimetrů, do oceli až do 13 milimetrů.

LED přisvětlení, magnetický držák bitů a klip na opasek.

Funguje s bateriemi systému Parkside X 20 V Team.

Pro pořadatele nebylo snadné získat ani souhlas majitelů atrakce. „U podobně velké stavby se řeší bezpečnost lidí i samotného zařízení. Nejde jednoduše požádat, zda si můžeme na den půjčit Londýnské oko,“ uvedla Iveta Barabášová z Lidlu.

Přípravy trvaly čtyři měsíce a zapojili se do nich majitel kola společnost Merlin i firma, která stavbu postavila, či architekti. Technici předkládali výpočty, výsledky zkoušek a bezpečnostní plán.

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