„Nikdy jsme nenašli nic, co by nám chutnalo víc než pizza z našich oblíbených podniků v Londýně,“ uvedl pro portál CNN Paul Delany, který s kolegou Gerrym del Guerciem na sociálních sítích provozuje projekt Bite Twice zaměřený na recenzování pokrmů.
Pizz zrecenzovali asi šest stovek. Jejich mise je také přiměla k založení vlastní pizzerie Carmela’s. „Byli jsme ve všech velkých městech známých pizzou, abychom ochutnali všechno, a z každého jsme si vzali inspiraci pro Carmela’s. A přesně to udělaly i všechny ostatní londýnské pizzerie,“ zmínil Gerry del Guercio.
Londýnský styl pizzy se podle nich nedá jednoduše zařadit. Kombinuje podle nich kvalitní suroviny neapolské pizzy, vzhled a velikost newyorské, výrazně opečenou kůrku typickou pro americký styl z New Havenu i prvky římské pizzy, známé tenčím a křupavějším těstem. Charakteristické jsou také experimenty s fermentací a typy těsta. „Londýnská pizza obsahuje spoustu těchto stylů, ale bez pravidel,“ říká del Guercio.
Influenceři tvrdí, že termín „londýnská pizza“ sami vymysleli, ale britská gastronomická novinářka Clare Finneyová o tomto konceptu psala už v článku z roku 2019. „Ta radost a krása spočívá v tom, že se těžko definuje,“ uvedla pro CNN. Londýnská pizza se podle ní stala skutečnou oslavou mnoha různých a jedinečných komunit, které z Londýna dělají to, čím je.
Londýnská pizza scéna se rozrůstá
Pizzerie v Londýně přibývají prakticky na každém rohu a k trendu takzvané londýnské pizzy se hlásí stále více podniků. Podnikatel Sebastian Vince, který původně provozoval pekárnu, vytvořil svou verzi londýnské pizzy během covidových lockdownů. Po uvolnění opatření ji začal prodávat v podniku Breadstall, který se postupně rozrostl o další provozovny.
V roce 2024 otevřel novou pobočku v centrální londýnské čtvrti Soho. která v nejvytíženějších obdobích prodá kolem 10 tisíc kusů pizzy týdně. Známý britský kritik jídla Jay Rayner ji popsal jako skoro nejlepší pizzu, jakou kdy ochutnal.
„Všichni se dnes snaží prorazit a získat investory,“ uvedl Sebastian Vince. Do jeho podniku Breadstall už investovali spoluzakladatelé burgerového řetězce Honest Burgers, letos plánuje otevřít další pobočky v Londýně. Expanzi chystají také Gerry del Guercio a Paul Delany, kteří otevřou druhou pobočku své pizzerie Carmela’s v Covent Garden.
Podle Gerryho del Guercia a Paula Delanyho stojí za úspěchem londýnské pizzy experimentální přístup, který se rozvinul během lockdownů. Britská metropole ale nabízí i restaurace zaměřené na tradiční italské styly.
Například italský pizzař Michele Pascarella, který založil podnik Napoli on the Road, se zaměřuje hlavně na neapolskou pizzu. „Snažíme se posunout vnímání pizzy na vyšší úroveň, protože lidé pořád chodí do pizzerie s tím, že je to ‚jen pizza‘. Ale není to jen pizza,“ uvedl. Ani on se však podle svých slov nedrží striktně tradičních receptur a do klasického stylu přidává vlastní experimentální prvky.
Podle Pascarelly si Londýn díky rozmanitosti a rostoucí kvalitě místní gastronomie zaslouží místo mezi mezi světovou špičkou pizzy, přestože je stále často vnímán jako druholigové gastronomické město.