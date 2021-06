Londýnský Oxford Circus se má proměnit na korzo. S auty zmizí prach i hluk

Radní o pěší zóně v oblasti Oxford Circus, tedy kolem křižovatky londýnských tepen Oxford Street a Regent Street, debatují už od osmdesátých let, až letos však padlo finální rozhodnutí. Rozhodl hustý provoz, zhoršené ovzduší a časté dopravní zácpy v této oblasti.



„Dopravní přetížení v této oblasti je obrovské a začíná ohrožovat bezpečnost chodců. Navíc jsou v okolí Oxford Circus velké potíže s hlukem a také špatnou kvalitou ovzduší,” řekla pro agenturu Bloomberg vedoucí městské rady ve Westminsteru Rachael Robathanová.

Jak přesně bude nová pěší zóna vypadat, zatím není jasné. Královský institut britských architektů již vyhlásil soutěž o nejlepší návrh. Vybraný architekt pak na projektu bude spolupracovat se společností Transport for London, která mu pomůže s řešením lepšího přístupu do stanice metra.



„Doufáme, že kromě zlepšení dopravní situace a vyčištění vzduchu se z nového Oxford Circus stane i zajímavá turistická destinace v srdci Londýna,” dodává Robathanová. „Je nezbytné, abychom při přestavě našeho hlavního města vytvořili místa, která budou sloužit všem jeho obyvatelům i návštěvníkům,” doplňuje pak Robathanovou Dan Labbad, výkonný ředitel společnosti Crown Estate, která společně s městskou radou Westminsteru přestavbu iniciovala.

Kromě pěší zóny okolo stanice Oxford Circus je do budoucna v plánu vytvořit i lepší a příznivější prostředí pro pěší a cyklisty po celé ulici Oxford Street. Na tento projekt bylo westminsterskou radou vyčleněno 150 milionů liber. Pěší zóna by měla být dokončena už koncem tohoto roku, zlepšení veřejného prostranství na Oxford Street by mělo začít na jaře roku 2022.