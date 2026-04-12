Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce anebo živá vystoupení.
Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Lidé se shromažďují na tanečním parketu v nočním klubu Heaven v Londýně. (2....
Lidé stojí ve frontě před nočním klubem Fabric v Londýně. (3. dubna 2026)
Lidé stojí ve frontě před nočním klubem Fabric v Londýně. (3. dubna 2026)
Lidé procházejí bezpečnostní kontrolou v nočním klubu Heaven v Londýně. (2....
„Lidé chodí ven kvůli hudbě a zážitkům, už ne jen proto, aby do pozdních hodin popíjeli. Chození do klubů dnes působí méně rutinně a víc jako něco, co si lidé vychutnávají,“ uvedl pro agenturu Reuters sedmadvacetiletý manažer sociálních sítí a častý návštěvník podniků Alex Guiste. Podle něj kluby, které nedokážou reagovat na rostoucí poptávku po zážitkových večerech, jako jsou živá vystoupení, dnes působí zastarale.

Odvětví se potýká s problémy už řadu let. Kromě důsledků pandemie a změn návyků na něj doléhá také prudký nárůst provozních nákladů, přísnější pravidla pro udělování licencí a také rostoucí životní náklady zákazníků.

Některé kluby se rozhodly zavřít. „Jsme stejně vytížení jako dřív, ne-li ještě více,“ uvedl pro agenturu Reuters programový manažer klubu Corsica Studios Matt Wickings. Podle jeho slov klub čelil nárůstu nákladů a zároveň výraznému poklesu tržeb.

Zatímco dříve vydělali 10 000 nebo 12 000 liber za noc (280 000 až 340 000 Kč), v poslední době klub generoval pouze 6 000 až 7 000 liber (170 000 až 200 000 Kč). Klub specializující se na elektronickou hudbu ke konci března po více než dvou desetiletích zavřel. Na jak dlouho, není jasné.

Jiné návyky

Podle dat společnosti analytické společnosti CGA vygeneroval v loňském roce britský noční byznys ve spotřebitelských výdajích přibližně 154 miliard liber (4,3 bilionu Kč). Data zároveň ukazují, že počet podniků otevřených do pozdních nočních hodin klesl v roce 2025 o 4,1 procenta a aktuálně je o 28 procent nižší než před pandemií.

Alice Hoffmann-Fullerová, která spolupracuje s podniky a promotéry, uvedla, že obchodní model mnoha klubů byl postaven na prodeji alkoholu. Průzkumy ale ukazují, že zhruba 39 procent lidí ve věku 18 až 24 let alkohol již nepije.

Podle představitelů hudebního průmyslu britské noční kluby nekončí. Odehrávají se v jinou dobu, na jiných místech a s jiným hudebním doprovodem. V Londýně se v posledních dvou letech otevřelo nebo rozšířilo několik velkých podniků, které věří, že lidé budou do klubů chodit dál.

„Noční život se vyvíjí a vždy se vyvíjel,“ uvedla Kate Nichollsová, předsedkyně profesního sdružení UKHospitality, které zastupuje firmy v pohostinství. Ačkoliv se podle ní pití alkoholu zmírnilo, poptávka po společenských aktivitách zůstává podle ní silná napříč věkovými skupinami.

„Nejde o to, že by lidé přestali chodit ven. Spíš už starý model klubů nepůsobí nijak výjimečně,“ uzavřel návštěvník podniků Alex Guiste.

