Londýn zaostává za New Yorkem. Jako hlavní finanční centrum světa ztrácí

New York zůstal nejdůležitějším finančním centrem světa podle průzkumu poradenské společnosti Duff & Phelps. Ta oslovila 245 vysoce postavených pracovníků z oblasti správy majetku, bankovnictví a dalších finančních služeb. New York označilo za nejdůležitější finanční centrum světa 56 procent respondentů, zatímco Londýn pouze 33 procent.

Náskok před druhým Londýnem tak New York navýšil o sedm procent podpory. V loňském roce, kdy hlavní město Velké Británie na pozici nejdůležitějšího finančního centra vystřídal, se pro něj vyslovilo 52 procent respondentů, zatímco pro Londýn jich hlasovalo 36 procent.

„Je těžké vyhnout se podezření, že tři roky nejistoty po referendu o brexitu přispěly k pádu Londýna,“ uvedla Monique Melisová ze společnosti Duff & Phelps. Dodala však, že by jeho vyřešení mohlo pozici Londýna zlepšit.

„Finanční sektor se koneckonců podílí zhruba sedmi procenty na výkonu britské ekonomiky a 29 miliardami liber (zhruba 870 miliard Kč) na daňových příjmech, takže po brexitu má britská vláda silnou motivaci učinit z Londýna atraktivnější místo k podnikání,“ dodala.

Pomoci by Londýnu mohlo také to, že jsou tamní regulace v porovnání se zbytkem světa relativně volné, upozorňuje list The Independent. Pokud by se britská vláda po brexitu rozhodla pro ještě větší deregulaci, mohla by tak firmy přesvědčit, aby zůstaly.

Podle agentury Reuters lze také očekávat, že na Londýn i New York se v příštích pěti letech budou dotahovat další finanční centra. Nejvýraznější růst by měly zažívat Hongkong, Singapur a Šanghaj, vyplývá z průzkumu.