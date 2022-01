Smutné centrum Londýna. Návrat do kanceláří po svátcích se nekonal

Zvony v úterý odbíjely jednu hodinu, ale typický polední hromadný nával na něco k snědku v londýnské finanční čtvrti se nekonal. Většina lidí rozptýlených po centru města podle oblečení vypadala, že se chystá na celodenní nákupy nebo prohlídku města, nikoliv do kanceláře, píše deník The Guardian.

Za normálních časů by úterý znamenalo první den na pracovišti po vánočních svátcích pro miliony zaměstnanců v kancelářích v zemi. A i navzdory tomu, že se počet nakažených v hlavním městě stabilizoval, se zdá, že lidé i nadále pracují z domova.

Ranní špička v Londýně zůstala hluboko pod úrovní před pandemií. Před úterní desátou hodinou dopoledne hlásil londýnský dopravní podnik asi 710 tisíc nástupů a výstupů na metro. To je podstatně méně než při návratů pracovníků v lednu 2020, kdy dopravní podnik evidoval asi čtyři miliony cest metrem.

Všichni dojíždějící se musí aktuálně potýkat s omezenými službami. Britský železniční dopravce Southern až do 10. ledna zrušil všechny spoje do a ze stanice Victoria, jednoho nejdůležitějších železničních terminálů v centru hlavního města. S problémy na železnicích se potýká prakticky celá Velká Británie, dopravci mění jízdní řády a omezují spoje, hlásí nedostatek personálu.

Zácpy města netrápí

Ve městech se pohybuje také méně aut, ranní dopravní zácpy na silnicích v době hlavní špičky v centrech velkých měst, včetně Londýna či Birminghamu, zůstaly ve srovnání se začátkem ledna 2020 na poloviční úrovni, v některých případech ještě níže.

Pracovníci, kteří se přece jen do centra Londýna vydali, většinou redaktorům řekli, že do kanceláře přišli kvůli konkrétním úkolům, nebo se jim tam pracuje lépe než doma.

„Bydlím v malém bytě. V kanceláři je více prostoru a také můžu oddělit práci od domova,“ uvedl jeden z pracovníků ve finančních službách. Sám byl překvapený, jak tiché centrum města je.

Někteří se cíleně vyhýbají ranní špičce. „Mohu přijít později, abych se vyhnul ranní špičce. Společnost má flexibilní přístup,“ uvedl jiný zaměstnanec banky.

Uvnitř krytého tržiště Leadenhall Market, kde se nachází mnoho bister a kaváren, zůstala velká část podniků uzavřena. V době předpandemické by se před nimi tvořily v obědové pauze fronty. Někteří provozovatelé nechali na oknech nalepené cedule se vzkazem, že příští týden znovu otevřou, jiní zákazníky vůbec neinformovali.

Pracovnice kadeřnického a kosmetického salonu, který rovněž sídlí na tomto tržišti, zmínila, že v úterý obsloužila pouze jednu zákaznici. „Je to první den, kdy jsem zpátky, a od nikoho jiného rezervaci nemám,“ řekla. „Je tady opravdu ticho a vypadá to, že všichni pracují z domova. Je to pro město opravdu škodlivé,“ dodala.