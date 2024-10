Ekologové úpí: Londýn, už teď největší světový uzel letecké dopravy, chystá expanzi

Největší londýnské letiště, Heathrow, je sice v žebříčku největších světových letišť až čtvrté, ale Londýn disponuje dalšími pěti letišti, což z tohoto města dělá největší světový letecký uzel. Město a provozovatelé letišť přesto plánovali významná rozšíření. Covid sice tyto plány odložil – ale ne na dlouho. Zotavení letecké dopravy po pandemii jde nad očekávání dobře (letecká doprava je na předcovidové úrovni a v roce 2023 jenom letišti Heathrow přibylo 29 procent pasažérů), takže se přípravné práce rozběhly naplno.

Heathrow a Gatwick plánují další ranveje, Luton dokonce celý nový terminál. Menší letiště se domáhají menších úprav – ale o nic méně nepopulárních. Především jde o London City, kde chtějí zvýšit počet víkendových a časných ranních letů. Místní rada se samozřejmě postavila proti – ale britská vláda projekt odsouhlasila. Podobně již má „razítko“ expanzní plán letiště Stansted.

Okolo dalších plánů se čekají líté boje. Týká se to Gatwicku a Lutonu – a především Heathrow a jeho snahy postavit za 14 miliard liber (420 miliard korun) třetí ranvej.

Pokud by plány všech pěti londýnských letišť, které se snaží o rozšíření, uspěly, do zhruba dvaceti let by Londýn navýšil celkovou kapacitu o dalších 83,5 milionu cestujících ročně. To zhruba odpovídá současné kapacitě Heathrow a asi šestinásobku současné kapacity Letiště Václava Havla v Praze.

Klimatičtí aktivisté nechápou

Labouristická vláda říká, že v zásadě není proti novým přistávacím drahám nebo terminálům, pokud plány splňují čtyři podmínky: ekonomický růst, soulad se závazky v oblasti změny klimatu, hlukové znečištění a znečištění ovzduší.

Jak by mohlo být zásadní rozšíření letecké dopravy v souladu s klimatickými závazky, to klimatičtí aktivisté nechápou. Alethea Warrington, vedoucí oddělení letectví, tepla a inženýrství v klimatické charitativní organizaci Possible, tvrdí, že pokud vláda expanzi londýnských letišť opravdu umožní, bude to výsledek lobbingu leteckého průmyslu. A že by takový krok klimatické závazky Velké Británie samozřejmě zpochybnil.

Plány jednotlivých londýnských letišť Heathrow (červená značka v mapě)

Plánuje postavit třetí ranvej a zvýšit kapacitu z 90 na 120 milionů. Stansted (zelená značka)

Plánuje rozšířit terminál a zvýšit kapacitu ze 35 na 43 milionů. London City (hnědá značka)

Chce zvýšit kapacitu s využitím stávající infrastruktury, z 6,5 na 9 milionů. Gatwick (modrá značka)

Plánuje udělat z rezervní ranveje plnohodnotnou druhou ranvej. To by zvýšilo kapacitu ze 40 na 75 milionů. London Southend (růžová značka)

Plánuje zásadní rozšíření terminálu, přesná čísla o nárůstu kapacity zatím nejsou k dispozici. Luton (šedá značka)

Plánuje výstavbu nového terminálu a zvýšení kapacity z 19 na 32 milionů.