Londýnské letiště Luton zrušilo všechny lety, budovu parkoviště zničil požár

Podle úřadů požár budovy způsobil její následné zhroucení. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly plameny a dým vycházející z horního patra vícepodlažního parkoviště spolu se zvuky hlasitých explozí a alarmy aut. „Stavba utrpěla významná poškození a zřítila se,“ uvedl hasičský a záchranný sbor hrabství Bedfordshire. Informaci přinesl deník The Guardian.

K požáru hasiči vyjížděli v úterý ve 21:38 místního času, ještě ve středu brzy ráno požár nebyl dohašený. Hasiči se stále snažili zabránit jeho rozšíření na přilehlé budovy a vozidla na letištní dráze. Na místě zasahovalo 15 hasičských vozů, tři specializované letecké přístroje a více než 100 hasičů. Předpokládá se, že na parkovišti se mohlo nacházet až 1 200 vozidel.

„Po včerejším požáru na parkovišti terminálu 2 zůstávají záchranáři stále na místě,“ uvedla v prohlášení na X správa letiště. „Naší prioritou zůstává podpora záchranných složek a bezpečnost našich cestujících a zaměstnanců. Proto jsme nyní přijali rozhodnutí pozastavit všechny lety až do středy 11. října do 15 hodin“ dodala později v tiskové zprávě.

Podle záchranné služby východní Anglie si požár naštěstí nevyžádal žádné oběti, jeden cestující a šest hasičů se nadýchali kouře.

Událost samozřejmě nemohla uniknout pozornosti svědků, kteří videa s požárem okamžitě postovali na sociální sítě. „Děsivé scény na letišti Luton, vícepodlažní parkoviště zachvátily plameny,“ napsala cestující Molly Bullardová na síti X.

Scary scenes at Luton Airport @LDNLutonAirport as the multi story short stay car park is exploding in flames @BedsLive @BBCNews #lutonairportfire pic.twitter.com/peqlJFYQHL