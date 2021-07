Londýňané chtějí za návrat do kanceláří dostat přidáno. 150 tisíc ročně

Po více než roce na home office se britským bílým límečkům zpátky do kanceláří příliš nechce. Pouze 17 procent z nich chce do zaměstnání docházet od pondělí do pátku jako před pandemií. Nalákaly by je však peníze navíc, 43 procent pracovníků by v tomto směru ocenilo zvýšení mzdy, zjistil průzkum britské společnosti YouGov pro platformu Locatee.