Londýn chystá výjimečnou aukci. Sbírka za 200 milionů dolarů má jednoho majitele

Jan Dvořák
  20:00
V červnu se v aukční síni Sotheby’s v Londýně uskuteční jedinečná aukce uměleckých předmětů. Do dražby půjdou díla moderního umění v odhadované hodnotě přesahující 150 milionů liber, tedy více než čtyři miliardy korun. Jediným vlastníkem této dražené sbírky je miliardář Joe Lewis, který momentálně přetváří část svého rozsáhlého jmění.

Zakladatel společnosti Tavistock Joe Lewis opouští federální soud na Manhattanu poté, co ho soud v New Yorku zprostil viny v souvislosti s obviněním z obchodování s využitím důvěrných informací. (26. července 2023) | foto: ČTK

Chytaná aukce zahrnuje díla malířů jako Gustav Klimt, Egon Schiele anebo Amedeo Modigliani v odhadované hodnotě více než 150 milionů liber (4,1 miliardy Kč), uvedla ve čtvrtek ve svém prohlášení aukční síň. Bude to největší prodej z rukou jediného majitele, jaký Sotheby’s v britském hlavním městě kdy uspořádala, píše agentura Bloomerg.

Podle tiskové zprávy tato aukce pravděpodobně překoná dosavadní rekord ve výši 101 milionů liber, který byl v září vytvořen při prodeji sbírky vdovy po řeckém lodním magnátovi.

Hotely i fotbalový klub

Podle indexu Bloomberg Billionaires Index spravuje 89letý Lewis a jeho rodina jmění v celkové hodnotě přibližně 8,8 miliardy dolarů. Zhruba 12,5 procent z této částky je vázáno v investicích do umění. „Nastane chvíle, kdy se každý sběratel musí rozhodnout k těžkému kroku a rozloučit se s některými ze svých nejcennějších děl,“ uvedl Oliver Barker, předseda Sotheby’s Europe.

Lewis, který žije momentálně na Bahamách, své počáteční jmění vydělal v pohostinství a na devizových trzích. Součástí obchodního impéria, které vybudoval, jsou také pětihvězdičkové hotely, řetězce restaurací a také například fotbalový klub Tottenham Hotspur.

Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun

V roce 2023 se Lewis stal ústřední postavou případu obchodování s akciemi na základě důvěrných informací v USA, v němž se nakonec přiznal k vině, ale vyhnul se vězení, částečně kvůli svému věku a zdravotnímu stavu. Prezident Donald Trump v listopadu Lewise omilostnil, aby britskému investorovi pomohl získat lékařskou péči a setkat se s rodinou.

Mezi dalšími díly, která budou v nadcházející aukci nabízena, jsou obrazy od Gustava Caillebotteho anebo Pabla Picassa. Podle tiskové zprávy budou některé z těchto děl příští měsíc vystaveny v newyorské centrále aukční síně Sotheby’s.

„V této sbírce vidíte člověka, který si byl nesmírně jistý sám sebou a jehož vodítkem byla kvalita,“ řekl Barker. „Nikdy se nebál zaplatit jakoukoli cenu, aby získal to nejlepší,“ uzavřel zástupce aukční síně podle Bloombergu.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

30. dubna 2026

Investoři se soustředí na návratnost AI, Meta je vyděsila dalšími výdaji

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg vypovídá během slyšení...

Největší technologické firmy zveřejnily výsledky hospodaření, které ukazují rozdílnou návratnost investic do umělé inteligence. Zatímco Alphabet hlásí růst tažený umělou inteligencí (AI), Meta...

30. dubna 2026

Benzin i nafta na víkend zdraží. A růst cen není u konce, varují analytici

ilustrační snímek

Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste, oznámilo ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Benzin pak zdraží...

30. dubna 2026  14:39

ČEZ získal další oporu pro jádro. Koupil inženýrskou firmu Energoprojekt Praha

Mladší, ale výkonnější brácha – jaderná elektrárna v jihočeském Temelíně...

Energetická společnost ČEZ koupila od ÚJV Řež inženýrskou a projektovou firmu Energoprojekt Praha (EGP). Získala v ní plný podíl. Energoprojekt Praha by se měl podílet na projektech k výstavbě nových...

30. dubna 2026  13:02

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

30. dubna 2026  12:06

České dráhy vydělaly 1,8 miliardy korun. I přes ztrátu nákladní dopravy

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...

České dráhy loni hospodařily se ziskem zhruba 1,8 miliardy korun před zdaněním. Proti roku 2024 jde o vylepšení hospodaření o 46 procent. Nejvýdělečnější částí skupiny byl osobní dopravce ČD a. s,...

30. dubna 2026  10:57

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

30. dubna 2026  10:16

Růst nad dvěma procenty. Česká ekonomika držela v prvním čtvrtletí solidní tempo

ilustrační snímek

Česká ekonomika v prvním letošním čtvrtletí rostla. Hrubý domácí produkt byl v tomto období podle předběžného odhadu o 0,2 procenta vyšší než v předchozím čtvrtletí. V porovnání se stejným čtvrtletím...

30. dubna 2026  9:08

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

30. dubna 2026

Rozdělený ČEZ si uvolní ruce pro nové investice, shodují se analytici

Premium
ilustrační snímek

Energetická skupina ČEZ, v níž stát drží zhruba 70 procent akcií a zbytek vlastní soukromí investoři, oficiálně potvrdila dlouho spekulovaný plán zásadní restrukturalizace. Nejde jen o kosmetickou...

Šok na trhu s ropou. Je nejdražší od zahájení ruské invaze na Ukrajinu

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Merricku ve státě New York (10....

Cena ropy Brent kvůli napětí na Blízkém východě stoupla nad 119 USD za barel. Ocitla se tak nejvýše od začátku války na Ukrajině v roce 2022. Americký prezident Donald Trump předtím se zástupci...

29. dubna 2026  20:02,  aktualizováno  20:12

Čína možná dobude USA z jihu. Mexičtí prodejci na svá auta z Asie nedají dopustit

Propagační stánek čínské automobilky BYD v paddocku mistrovství světa Formule E...

Čínské automobilky začínají ohrožovat i americké výrobce, a proto ve Spojených státech sílí snahy zablokovat vstup čínských značek na tamní trh. Čínská auta se ale už dnes běžně objevují jen pár...

