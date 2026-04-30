Chytaná aukce zahrnuje díla malířů jako Gustav Klimt, Egon Schiele anebo Amedeo Modigliani v odhadované hodnotě více než 150 milionů liber (4,1 miliardy Kč), uvedla ve čtvrtek ve svém prohlášení aukční síň. Bude to největší prodej z rukou jediného majitele, jaký Sotheby’s v britském hlavním městě kdy uspořádala, píše agentura Bloomerg.
Podle tiskové zprávy tato aukce pravděpodobně překoná dosavadní rekord ve výši 101 milionů liber, který byl v září vytvořen při prodeji sbírky vdovy po řeckém lodním magnátovi.
Hotely i fotbalový klub
Podle indexu Bloomberg Billionaires Index spravuje 89letý Lewis a jeho rodina jmění v celkové hodnotě přibližně 8,8 miliardy dolarů. Zhruba 12,5 procent z této částky je vázáno v investicích do umění. „Nastane chvíle, kdy se každý sběratel musí rozhodnout k těžkému kroku a rozloučit se s některými ze svých nejcennějších děl,“ uvedl Oliver Barker, předseda Sotheby’s Europe.
Lewis, který žije momentálně na Bahamách, své počáteční jmění vydělal v pohostinství a na devizových trzích. Součástí obchodního impéria, které vybudoval, jsou také pětihvězdičkové hotely, řetězce restaurací a také například fotbalový klub Tottenham Hotspur.
Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun
V roce 2023 se Lewis stal ústřední postavou případu obchodování s akciemi na základě důvěrných informací v USA, v němž se nakonec přiznal k vině, ale vyhnul se vězení, částečně kvůli svému věku a zdravotnímu stavu. Prezident Donald Trump v listopadu Lewise omilostnil, aby britskému investorovi pomohl získat lékařskou péči a setkat se s rodinou.
Mezi dalšími díly, která budou v nadcházející aukci nabízena, jsou obrazy od Gustava Caillebotteho anebo Pabla Picassa. Podle tiskové zprávy budou některé z těchto děl příští měsíc vystaveny v newyorské centrále aukční síně Sotheby’s.
„V této sbírce vidíte člověka, který si byl nesmírně jistý sám sebou a jehož vodítkem byla kvalita,“ řekl Barker. „Nikdy se nebál zaplatit jakoukoli cenu, aby získal to nejlepší,“ uzavřel zástupce aukční síně podle Bloombergu.