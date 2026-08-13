Generální ředitel Maersku Vincent Clerc uvedl, že navzdory válce v Íránu a důsledkům amerických cel se projevila neuvěřitelná odolnost poptávky a neuvěřitelná odolnost ekonomiky, proto objem přepravovaného zboží pokračoval v růstu bez známek zpomalení. Problémem jsou však podle něj potíže na pevnině – od přístavních terminálů a nákladních překladišť až po silniční a železniční spojení. Tato úzká hrdla způsobují přetížení a tlačí sazby za přepravu vzhůru.
„V důsledku nedostatečných investic do pozemní infrastruktury v posledních 15 letech a pokračujícího růstu objemu obchodovaného zboží se teď ukazuje, že začínáme narážet na limity toho, co je pozemní infrastruktura skutečně schopna zvládnout, případně se k nim dostáváme,“ řekl.
|
Poplatky za proplutí Panamským průplavem rostou. Lodě si připlácejí za „předbíhání“
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil na konci února, když Spojené státy spolu s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán. Ten pak v odvetě začal mimo jiné blokovat Hormuzský průliv, kterým před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Průliv je důležitou trasou také pro přepravu dalších komodit, například hnojiv.
Spolu s faktickým uzavřením Hormuzu vedou k přesunu většího množství nákladu na silnice také problémy, jako je nízká hladina vody na řece Rýn a komplikace v Panamském průplavu. „Kapacita kamionové dopravy na mnoha trzích však jen obtížně stačí držet krok s poptávkou,“ upozornil šéf Maersku.
„To má pak dopad na ceny za přepravu. Nějakou dobu potrvá, než doženeme 15 let nedostatečných investic,“ řekl Clerc. „Určitě uvidíme větší kolísání a stále více úzkých hrdel,“ dodal.
Poptávka po přepravě zůstává silná
Šéf německé společnosti Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen uvedl, že objem přepravy je pozoruhodně silný. „Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou je mnohem příznivější, než lidé očekávali,“ řekl v rozhovoru na CNBC.
|
OBRAZEM: Vysychající Rýn vydal vrak lodi. Málo vody přivolává kolaps nákladní dopravy
Jansen také informoval, že v asijských přístavních centrech, jako je Šanghaj, mají přístavy problém zvládat poptávku, což způsobuje zpoždění.
Akcie společnosti Maersk ve čtvrtek dopoledne vzrostly přibližně o sedm procent. Firma totiž podruhé v tomto roce zvýšila výhled zisku na letošní rok. Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za druhé čtvrtletí dosáhl tří miliard dolarů (63 miliard Kč), což je výrazně více než 2,04 miliardy dolarů, které očekávali analytici podle konsenzu sestaveného společností LSEG. Před rokem ukazatel EBITDA činil 2,3 miliardy USD, uvedla firma. Zvýšil se i čistý zisk.
Akcie Hapag-Lloyd po zveřejnění výsledků posílily o 0,7 procenta. Výsledky ukázaly vyšší objem přepravy i vyšší spotové sazby, konflikt na Blízkém východě ale firmu připravil o 600 milionů dolarů, především kvůli vyšším nákladům na paliva a energie. Podnik uvedl, že zisk EBITDA meziročně nepatrně vzrostl a činil 711,9 milionu eur. Čistý zisk ale prudce klesl.