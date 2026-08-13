Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Rejdaři si na krizi nestěžují. Problémy jsou podle nich spíše na pevnině

Autor: ,
  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Geopolitické otřesy zatím globální lodní dopravu nezasáhly, omezené kapacity přístavů a kamionové dopravy by ale mohly vést ke zpoždění dodávek a k růstu sazeb za přepravu. V televizi CNBC to uvedli šéfové dvou velkých světových kontejnerových přepravců – dánské firmy Maersk a německé Hapag-Lloyd. Obě firmy také zveřejnily výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí, podle nichž se Maersku dařilo výrazně lépe.

Generální ředitel Maersku Vincent Clerc uvedl, že navzdory válce v Íránu a důsledkům amerických cel se projevila neuvěřitelná odolnost poptávky a neuvěřitelná odolnost ekonomiky, proto objem přepravovaného zboží pokračoval v růstu bez známek zpomalení. Problémem jsou však podle něj potíže na pevnině – od přístavních terminálů a nákladních překladišť až po silniční a železniční spojení. Tato úzká hrdla způsobují přetížení a tlačí sazby za přepravu vzhůru.

„V důsledku nedostatečných investic do pozemní infrastruktury v posledních 15 letech a pokračujícího růstu objemu obchodovaného zboží se teď ukazuje, že začínáme narážet na limity toho, co je pozemní infrastruktura skutečně schopna zvládnout, případně se k nim dostáváme,“ řekl.

Poplatky za proplutí Panamským průplavem rostou. Lodě si připlácejí za „předbíhání“

Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil na konci února, když Spojené státy spolu s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán. Ten pak v odvetě začal mimo jiné blokovat Hormuzský průliv, kterým před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Průliv je důležitou trasou také pro přepravu dalších komodit, například hnojiv.

Spolu s faktickým uzavřením Hormuzu vedou k přesunu většího množství nákladu na silnice také problémy, jako je nízká hladina vody na řece Rýn a komplikace v Panamském průplavu. „Kapacita kamionové dopravy na mnoha trzích však jen obtížně stačí držet krok s poptávkou,“ upozornil šéf Maersku.

„To má pak dopad na ceny za přepravu. Nějakou dobu potrvá, než doženeme 15 let nedostatečných investic,“ řekl Clerc. „Určitě uvidíme větší kolísání a stále více úzkých hrdel,“ dodal.

Poptávka po přepravě zůstává silná

Šéf německé společnosti Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen uvedl, že objem přepravy je pozoruhodně silný. „Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou je mnohem příznivější, než lidé očekávali,“ řekl v rozhovoru na CNBC.

OBRAZEM: Vysychající Rýn vydal vrak lodi. Málo vody přivolává kolaps nákladní dopravy

Jansen také informoval, že v asijských přístavních centrech, jako je Šanghaj, mají přístavy problém zvládat poptávku, což způsobuje zpoždění.

Akcie společnosti Maersk ve čtvrtek dopoledne vzrostly přibližně o sedm procent. Firma totiž podruhé v tomto roce zvýšila výhled zisku na letošní rok. Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za druhé čtvrtletí dosáhl tří miliard dolarů (63 miliard Kč), což je výrazně více než 2,04 miliardy dolarů, které očekávali analytici podle konsenzu sestaveného společností LSEG. Před rokem ukazatel EBITDA činil 2,3 miliardy USD, uvedla firma. Zvýšil se i čistý zisk.

Akcie Hapag-Lloyd po zveřejnění výsledků posílily o 0,7 procenta. Výsledky ukázaly vyšší objem přepravy i vyšší spotové sazby, konflikt na Blízkém východě ale firmu připravil o 600 milionů dolarů, především kvůli vyšším nákladům na paliva a energie. Podnik uvedl, že zisk EBITDA meziročně nepatrně vzrostl a činil 711,9 milionu eur. Čistý zisk ale prudce klesl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

Během otevírací doby se tvořily velmi dlouhé fronty. (12. srpna 2026)

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

Rejdaři si na krizi nestěžují. Problémy jsou podle nich spíše na pevnině

ilustrační snímek

Geopolitické otřesy zatím globální lodní dopravu nezasáhly, omezené kapacity přístavů a kamionové dopravy by ale mohly vést ke zpoždění dodávek a k růstu sazeb za přepravu. V televizi CNBC to uvedli...

13. srpna 2026

Podíl uhlí na výrobě elektřiny v EU loni rekordně klesl, v Česku zůstává vyšší

Společnost OKD zahájila zasypávání Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Jámu nejspíše...

Podíl uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii klesl loni na rekordní minimum. Tento pokles je spojen s rekordně nízkými hodnotami jeho produkce a spotřeby ve většině členských zemí, uvádí Eurostat....

13. srpna 2026  16:18

Hon na plavidla. Ruské útoky na ukrajinské lodě s obilím sílí, vývoz se zastavil

Premium
Loď Star Helena opouští námořní přístav v ukrajinském Čornomorsku. (7. srpna...

Ruské útoky na nákladní lodě v Černém moři stále výrazněji komplikují ukrajinský vývoz obilí. Jen během června a července podle ukrajinských úřadů ruské síly zasáhly nejméně padesát obchodních...

13. srpna 2026  13:41

Do Česka přichází nový burgerový řetězec. Zrodil se ve zrušených záchodcích

Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla...

Berlínský burgerový řetězec Burgermeister vstoupí do Česka. První restauraci otevře začátkem roku 2027 na Václavském náměstí v Praze. Další pobočky plánuje i v jiných částech země.

13. srpna 2026  12:14

V 97 letech zemřel Ču Žung-ťi, architekt čínského ekonomického zázraku

Ve věku 97 let zemřel Ču Žung-ťi, bývalý čínský premiér, který prosadil přechod...

Ve věku 97 let zemřel Ču Žung-ťi, bývalý čínský premiér, který prosadil přechod Číny k tržní ekonomice. Coby vicepremiér a později i předseda Státní rady Čínské lidové republiky pomohl proměnit zemi...

13. srpna 2026  11:55

Poplatky za proplutí Panamským průplavem rostou. Lodě si připlácejí za „předbíhání“

Pohled na rozšířený kanál Cocoli Locks v Panamském průplavu (12. srpna 2024)

Obchodní lodě proplouvající Panamským průplavem čelí nárůstu nákladů. Může za to jak narušení lodní dopravy způsobené válkou v Íránu, tak i klesající hladiny moří související s letošním intenzivním...

13. srpna 2026  10:26

Německo rozšířilo sváteční výjimku pro kamiony. Platí již v 15 z 16 spolkových zemí

ilustrační snímek

Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavily až na jednu všechny německé spolkové země. Jsou mezi nimi i oba čeští sousedé Bavorsko a Sasko. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna,...

12. srpna 2026  13:54,  aktualizováno  13. 8. 9:34

Během letu začal otvírat nouzové dveře. Důvod jeho konání policistům vyrazil dech

Agresivní pasažér chtěl otevřít ve výšce 9100 metrů nouzový východ letadla

Na palubě letu Batik Air z Malajsie do Indie řešila posádka situaci, kterou si žádný dopravce do bezpečnostního manuálu nepřeje. Šestatřicetiletý cestující se během letu začal zabývat nouzovým...

13. srpna 2026

Trhu s humanoidními roboty dominuje Čína. Zajišťuje 97 procent dodávek

Unitree Robotics představila inteligentní roboty na konferenci zaměřené na...

Čínští výrobci dominují globálnímu trhu s humanoidními roboty. V první polovině letošního roku zajistili přes 97 procent světových dodávek, vyplývá z dat výzkumné společnosti Smart Analytics Global....

13. srpna 2026

Většina malých vodních elektráren aktuálně nevyrábí, turbíny zastavilo sucho

Premium
Malá vodní elektrárna Hučák na řece Labi v Hradci Králové.

Tropická vedra snižují hladiny českých a moravských řek. Sucho a méně vody v korytech má také dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren (MVE), což jsou zařízení s výkonem do 10 megawatt....

13. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Beefeater oprášil slavný klip od Jamiroquai. Zpěvák v něm volí nealkoholický gin

Letos je to už 30 let od vydání videoklipu Virtual Insanity a ukázalo se, že...

Značka prémiových ginů Beefeater spojila síly s britskou skupinou Jamiroquai a ke 30. výročí slavného klipu k písni Virtual Insanity vznikla jeho nová verze. Reklama staví na známém triku s...

12. srpna 2026

Bál jsem se, že mi letadlo uletí. Nový systém pasových kontrol způsobuje chaos

Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který...

Evropská unie před několika měsíci spustila nový elektronický systém pasových kontrol, od něhož si slibovala rychlejší odbavení cestujících i větší bezpečnost. První měsíce provozu ale ukazují, že...

12. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×