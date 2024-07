Zaoceánské lodě zažívají rozmach. Jsou horší než letadla, varují ekologové

V lednu se z přístavu v Miami vydala na svou první plavbu největší výletní loď světa Icon of the Seas. Společnost Royal Caribbean vyšla na dvě miliardy dolarů (46,5 miliardy korun), má osmnáct palub, sedm bazénů a více než 40 restaurací, barů a salonků. Je dlouhá 365 metrů a je zhruba pětkrát větší než Titanic.

Loď pohání zkapalněný zemní plyn (LNG), který společnost Royal Caribbean označila za nejčistší dostupné lodní palivo. Podle ekologických aktivistů však LNG škodí klimatu, protože se z něj do atmosféry uvolňuje metan, který je ještě škodlivější než oxid uhličitý. Navíc v atmosféře se může držet až dvacet let, píše britská BBC.

Vliv tohoto odvětví na životní prostředí bude s rozmachem výletních plaveb ještě růst. Prognóza banky J.P. Morgan počítá pro letošek s bezmála 36 miliony lodních dovolenkářů, což je proti předcovidovému roku 2019 nárůst o šest procent.

„Problémem je, že počet výletních lodí neustále roste a jejich velikost také,“ potvrzuje Constance Dijkstraová, vedoucí kampaně za lodní dopravu v neziskové organizaci Transport & Environment.

Horší než osobní letadlo

Podle analýzy coloradské univerzity v Boulderu může velká výletní loď denně spotřebovat až 304 593 litrů lodního paliva. Povzbudivý není ani přepočet průměrných emisí CO 2 na jednoho pasažéra – podle neziskové organizace Friends of the Earth jsou až osminásobné v porovnání s uhlíkovou stopou turisty, který stráví dovolenou na pevnině.

Problémem navíc není jen oxid uhličitý. Podle neziskové organizace Transport & Environment vypustilo 218 výletních lodí v roce 2022 v Evropě 4,4krát více oxidů síry než všechna auta na kontinentu. Ty mohou zásadně zpomalit růst stromů a přispívají ke vzniku kyselých dešťů, které mohou poškodit citlivé ekosystémy. Oxidy síry mohou zároveň poškodit i lidský dýchací systém.

„Stále lidi varujeme: Pokud vám záleží na životním prostředí, zvažte raději jiný druh dovolené,“ říká Marcie Keeverová, ředitelka jednoho z programů v organizaci Friends of the Earth. Podle analýzy Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT) vypouštějí i ty nejefektivnější výletní lodě více emisí CO 2 v přepočtu na osobu a kilometr než osobní letadlo.

Dalším velkým problémem je odpad. V roce 2019 vypustily výletní lodě plující na Aljašku a zpět u západního pobřeží Kanady více než jednatřicet miliard litrů toxického odpadu. Hluk z lodí navíc škodí mořskému životu. Studie z roku 2012 zjistila, že hluk středního dosahu z lodních sonarů se překrývá se vzájemným voláním modrých velryb, což je nutí opakovat jejich hlasové projevy a narušuje jejich komunikaci.

Návrat k plachtám?

Přístavní města začínají v souvislosti s rostoucími obavami o zdraví a životní prostředí omezovat provoz výletních lodí. V roce 2021 Benátky zakázaly výletním lodím vjezd do svého historického centra a vykázaly je do nákladního přístavu. Amsterdam a Barcelona rovněž zakázaly vjezd výletních lodí do svých center ve snaze omezit znečištění i nadměrný cestovní ruch.

Lodní společnosti začaly zavádět různá ekologická opatření, instalují energeticky účinnější spotřebiče, v přístavech se plavidla připojují k pozemní elektrické síti, recyklují a omezují jednorázové plasty na palubě. Největší výzvu pro ně však představuje odklon od tradičních fosilních paliv.

„V konečném důsledku potřebujeme nová paliva a v tuto chvíli je nejlepším palivem, které je snadno dostupné, LNG,“ říká hlavní námořní důstojník společnosti Carnival Corporation Bill Burke. Ekologové však zkapalněný plyn odmítají. O tom, které palivo dokáže nahradit fosilní paliva ve velkém měřítku, se však zatím jen diskutuje a firmy investují do výzkumu vodíku, metanolu či čpavku.

Experimentální variantu představují i solární plachty. Například výletní společnost Hurtigruten hodlá podle BBC do roku 2030 spustit na vodu výletní loď s nulovými emisemi, která bude poháněna 60MW bateriemi a zatahovacími solárními plachtami. „Vedle staromódní technologie, tedy plachet, používáme pokročilou technologii baterií a solárních panelů,“ říká Hedda Felinová, výkonná ředitelka společnosti.

Vzdálenosti, na které mohou baterie dodávat energii, jsou však omezené. Tato technologie se dobře osvědčuje při pobřežních plavbách společnosti Hurtigruten. „Nikdy nejsme od přístavu vzdáleni více než šest hodin,“ říká Felinová. Pro zaoceánské výletní lodě to však není praktické řešení. „Kdybychom se plavili přes Atlantik, o bateriích bychom rozhodně neuvažovali,“ uzavírá podle BBC..