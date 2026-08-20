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Írán dále zasahuje lodě v Hormuzu. Trump místo raket volí ekonomický tlak

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  16:00
Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026) | foto: Iranian ArmyReuters

Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen...
Výtisk íránského deníku Hamšahrí, na jehož titulní straně je fotografie...
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří...
Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...
15 fotografií
Ačkoliv íránských útoků na obchodní lodě v Hormuzském průlivu přibývá, Spojené státy na ně vojensky neodpovídají. Prezident Trump změnil taktiku a místo bombardování íránských cílů sází na námořní blokádu a ekonomický tlak. Americká zdrženlivost však může Teherán povzbudit k dalším útokům, obávají se spojenci Washingtonu na Blízkém východě.

Napětí v oblasti zesílilo v úterý. Írán podle ministerstva obrany Spojených arabských emirátů odpálil směrem k Hormuzskému průlivu dvě balistické rakety mířící na tankery v oblasti. Ačkoli nakonec dopadly do moře, příště to může být jinak, píše The Wall Street Journal.

Ještě dříve byla napadena nákladní loď plující východně od Ománu. Zásah poškodil strojovnu a při útoku zahynul jeden člen posádky.

Spojené arabské emiráty navíc tvrdí, že Írán jen během srpna napadl celkem sedm jejich lodí.

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Podle deníku The Wall Steet Journal Spojené státy již od konce července nepodnikly žádný další odvetný útok přímo na íránském území. Americká armáda místo toho hlídá blokádu íránských přístavů a zastavuje plavidla, která se ji pokoušejí obejít. Od července už takto odklonila 64 obchodních lodí, tři vyřadila z provozu a na palubu dvou dalších vyslala své vojáky.

Sankce a blokáda

Ještě na začátku léta přitom Spojené státy na íránské útoky reagovaly bombardováním. Teherán odpovídal raketami a drony. Série vzájemných úderů spotřebovávala zásoby prostředků protivzdušné obrany a zároveň zvyšovala riziko zásahu ropné a plynárenské infrastruktury.

Trump proto přešel k ekonomickému nátlaku. Jeho administrativa věří, že kombinace sankcí a námořní blokády může dále oslabit íránskou ekonomiku a přimět Teherán k ústupkům. „Námořní blokáda zůstává v plné síle a platnosti. Hormuzský průliv je otevřený a funguje,“ napsal Trump před pár dny na své sociální síť Truth Social.

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Ještě minulý měsíc přitom americký prezident opakovaně hrozil, že za každou napadenou loď nechá bombardovat jeden íránský most nebo elektrárnu. To se však zatím nestalo.

Útoky na lodě jako každodenní rutina

Írán ale ustoupit odmítá a trvá na tom, že dopravu přes Hormuz chce kontrolovat. Riziko pro obchodní plavidla se přitom dál zvyšuje. Podle společnosti Kpler bylo během války v Hormuzském průlivu a u Báb al-Mandabu zaznamenáno 70 útoků na obchodní lodě. Zahynulo při nich 24 lidí a dalších 45 utrpělo zranění.

„Už nejde jen o poškozené lodě nebo snahu někoho zastrašit. Útoky teď přímo ohrožují životy námořníků,“ uvedl pro The Wall Street Journal Dimitris Maniatis, šéf společnosti Marisks.

Provoz v Hormuzském průlivu proto v posledních týdnech výrazně zeslábl. V pondělí jím podle společnosti Kpler proplulo jen deset lodí. Srpnový průměr se pohybuje přitom kolem patnácti plavidel denně. Některé posádky navíc vypínají vysílače, aby nebylo snadné zjistit, kde se jejich loď právě nachází. Z celkem 255 srpnových „průjezdů“ pouze dvě lodě otevřeně využily trasu podél ománského pobřeží, kterou podporují Spojené státy.

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Napětí komplikuje také vývoz ropy z Perského zálivu. Spojené arabské emiráty proto část ropy převážejí tankery z vnitřní části zálivu k větším lodím, které čekají až za Hormuzským průlivem a náklad pak odvážejí dál do světa. I tato plavidla se ale v posledních týdnech opakovaně stala terčem útoků. Pokud budou incidenty pokračovat, může být vývoz ropy z oblasti ještě složitější a dražší, uzavírá The Wall Street Journal.

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