První loď se zkapalněným plynem již dorazila do přístavu, zdrželo ji počasí

Fakta o LNG Přeprava LNG na velké vzdálenosti je ekonomická jen díky předchozímu zchlazení plynu na minus 160 °C a stlačením do kapalné podoby.

V terminálech se zkapalněný zemní plyn po ohřátí znovu změní na plyn a soustavou přepravních plynovodů putuje k odběratelům. LNG se ohřívá pomocí tepla mořské vody.

Od září 2022 je mořský vjezd do přístavu v Eemshavenu upraven tak, aby byl schopen přijímat LNG carga o délce 300 metrů, šířce 50 metrů a ponoru 12 metrů.

Kapacita v terminálu je nakoupena na pět let od září 2022 do září 2027.