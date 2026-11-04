Loď z Asie opustila Kambodžu ve středu ráno pouze asi s padesáti členy posádky. Podle vedoucího odboru cestovního ruchu v Sihanoukville Tainga Sochitkrishna zůstalo v zemi asi sto cestujících, zatímco druhá polovina pasažérů již odletěla.
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Konec velkého snu. Luxusní výletní loď uvázla v Kambodži kvůli drahému palivu
V úterý se museli pasažéři z kajut vystěhovat a mnoho z nich uvedlo, že se na loď už nikdy nevrátí. „Zůstalo tam ještě hodně věcí, které bych si ráda vzala s sebou, ale není na to čas,“ svěřila se agentuře Reuters turistka Shirine Thomasová ze Severní Karolíny.
Villa Vie Odyssey měla obeplout celý svět za minimálně 755 dnů. Její poslední plavba začala v říjnu 2024 v Belfastu v Severním Irsku, kde loď prošla rekonstrukcí. Druhá cesta měla podle odhadů trvat do srpna 2030. Minulý týden ale společnost kvůli vysokým cenám pohonných hmot cestu pozastavila.
Cílová destinace nebyla potvrzena, ale někteří cestující a weby zabývající se sledováním lodí tvrdili, že směřovala do Singapuru.
Pasažéři si mohli kajuty pronajmout dlouhodobé nebo dokonce jako trvalé bydlení. Cena většiny kajut se pohybovala kolem 100 až 120 tisíc dolarů (2,1 až 2,6 milionů korun), luxusnější apartmá dosahovala ceny vyšších stovek tisíc. Nájem zahrnoval stravu, úklid i aktivity na palubě.
Sedmašedesátiletá Mary Ann Demsarová z Kanady uvedla, že společnost jim neposkytla žádné informace o tom, zda bude plavba pokračovat. „Neřekli nám nic o tom, co se děje. Naštěstí se nás ujala alespoň kanadská vláda a místní představitelé v Kambodži.“
Podle psažéra Randyho Cassinghama jim vedení dopravce nepomohlo ani s hledáním či placením hotelu. Někteří pasažéři se tak ocitli v nelehké situaci, protože za kajuty utratili většinu svých úspor.
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29. října 2026