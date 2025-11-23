Z nejstarší osobní lodi se stal luxusní hotel, zisky z provozu jdou na charitu

SS Medina byla původně určena pro přepravu cibule. To se ovšem změnilo se začátkem druhé světové války, kdy vozila zásoby a americké vojáky. Později byla přestavěna na osobní loď SS Roma, která měla sloužit k výletním plavbám. V roce 1977 ji koupila křesťanská organizace a opět loď přejmenovala. MV Doulos využívala k misím či jako plovoucí knihovnu.
Po 95 letech na moři se tak stala nejstarší aktivní osobní lodí. Za svou kariéru urazila přes 360 tisíc námořních mil a zakotvila ve více než 100 zemích. V roce 2009 ji z provozu vyřadili a rok později ji koupil singapurský podnikatel Eric Saw.
Právě on se rozhodl loď přemístit na pobřeží nedalekého ostrova Bintan a v následujících patnácti letech ji přeměnil na luxusní hotel. „Kdybych neměl tento projekt, asi by mi v garáži stálo Ferrari a Lamborghini,“ řekl CNN muž, který za rekonstrukci utratil přibližně 18 milionů dolarů (378 milionů korun).
Loď byla přejmenována na Doulos Phos (Služebník světla) a nabízí 93 kajut, bazén, wellness, posilovnu, zahradu a restauraci. Cena za noc se pohybuje od 2 200 do 5 000 korun.
První hosté se zde ubytovali již v roce 2019, ale pandemie a přísná opatření v Singapuru způsobila, že se v hotelu brzy téměř zastavil provoz. Nyní už je však plně otevřen a Saw doufá, že přiláká od mladých rodin po milovníky námořní historie.
Poloostrov ve tvaru kotvy
„Než jsem loď koupil, její budoucnost nevypadala dobře. Už nebyla způsobilá k dalším plavbám, a tak ji její bývalý majitel poslal do suchého doku v Singapuru,“ popisuje cestu k plavidlu 74letý Saw. „Mezi zájemci o koupi tehdy byly i demontážní firmy, ale já měl sen, že bych ji předělal na podnik, který bude přispívat na charitu.“ Nakonec podal nabídku ve výši 1,1 milionu dolarů a plavidlo bylo jeho.
Tehdy ovšem netušil, že to bude pouhý zlomek celé investice. První tři roky utrácel pouze za přístavní poplatky a údržbu, zatímco u singapurských úřadů loboval za poskytnutí trvalého místa. Domluva nakonec nevyšla, a tak začal hledat na nedalekém ostrově Bintan.
„Developer mi tehdy nabídl, že dokáže získat půdu u severního pobřeží, kde můžu získat dlouhodobý pronájem. Já měl ale ještě tu drzost říct, že chci pozemek ve tvaru kotvy, místo pouhého obdélníku,“ vzpomíná s úsměvem Saw.
Jeho přání bylo vyslyšeno a v roce 2014 byla zahájena výstavba umělého poloostrova. Loď se mezitím převezla na sousední ostrov Batam, kde začala její renovace. V říjnu 2015 absolvovala 101 let stará Doulos Phos svou poslední plavbu po moři z Batamu do Bintanu, kde ji konečně vytáhli na břeh.
Víc než jen projekt
Ani samotná přeměna na pětihvězdičkový nebyla jednoduchá. Všechny kajuty byly velmi malé a většinu okének tvořily jen vysoko umístěné malé dírky. Přestože většinu z nich nakonec nahradila velká okna, v některých pokojích zůstala zachována, stejně jako těžké kovové dveře vedoucí na boční palubu. Ta je nyní rozdělena na soukromé balkony.
Nedotčených zůstalo také šest původních záchranných člunů zavěšených po obou stranách lodi.
Na historii odkazuje i samotný interiér plavidla. Třeba originální nýty zachráněné při renovaci se opakovaně objevují na nábytku a vybavení. Podle Sawa jsou všechny změny reverzibilní, takže pokud by si budoucí majitel lodi přál ji vrátit zpátky na moře, neměl by to být problém.
Pro Sawa byla přestavba lodi více než jen projekt pro radost. Vnímá ji jako poslání. „Můj plat je pouze symbolický dolar ročně jinak veškeré provozní zisky dávám na křesťanské charitativní účely,“ říká. „Neřeším, zda se mi investice někdy vrátí.“