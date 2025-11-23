Z nejstarší osobní lodi se stal luxusní hotel, zisky z provozu jdou na charitu

Autor:
  17:00
V roce 1914, tedy dva roky po potopení Titaniku, byla v Texasu postavena loď SS Medina. Stihla za svou téměř stoletou kariéru na moři vystřídat nejen několik jmen, ale dokonce i funkcí. Tu nejneobvyklejší má právě teď – stal se z ní luxusní hotel na ostrově v Indonésii.

SS Medina byla původně určena pro přepravu cibule. To se ovšem změnilo se začátkem druhé světové války, kdy vozila zásoby a americké vojáky. Později byla přestavěna na osobní loď SS Roma, která měla sloužit k výletním plavbám. V roce 1977 ji koupila křesťanská organizace a opět loď přejmenovala. MV Doulos využívala k misím či jako plovoucí knihovnu.

Po 95 letech na moři se tak stala nejstarší aktivní osobní lodí. Za svou kariéru urazila přes 360 tisíc námořních mil a zakotvila ve více než 100 zemích. V roce 2009 ji z provozu vyřadili a rok později ji koupil singapurský podnikatel Eric Saw.

Právě on se rozhodl loď přemístit na pobřeží nedalekého ostrova Bintan a v následujících patnácti letech ji přeměnil na luxusní hotel. „Kdybych neměl tento projekt, asi by mi v garáži stálo Ferrari a Lamborghini,“ řekl CNN muž, který za rekonstrukci utratil přibližně 18 milionů dolarů (378 milionů korun).

Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

Loď byla přejmenována na Doulos Phos (Služebník světla) a nabízí 93 kajut, bazén, wellness, posilovnu, zahradu a restauraci. Cena za noc se pohybuje od 2 200 do 5 000 korun.

První hosté se zde ubytovali již v roce 2019, ale pandemie a přísná opatření v Singapuru způsobila, že se v hotelu brzy téměř zastavil provoz. Nyní už je však plně otevřen a Saw doufá, že přiláká od mladých rodin po milovníky námořní historie.

Poloostrov ve tvaru kotvy

„Než jsem loď koupil, její budoucnost nevypadala dobře. Už nebyla způsobilá k dalším plavbám, a tak ji její bývalý majitel poslal do suchého doku v Singapuru,“ popisuje cestu k plavidlu 74letý Saw. „Mezi zájemci o koupi tehdy byly i demontážní firmy, ale já měl sen, že bych ji předělal na podnik, který bude přispívat na charitu.“ Nakonec podal nabídku ve výši 1,1 milionu dolarů a plavidlo bylo jeho.

Tehdy ovšem netušil, že to bude pouhý zlomek celé investice. První tři roky utrácel pouze za přístavní poplatky a údržbu, zatímco u singapurských úřadů loboval za poskytnutí trvalého místa. Domluva nakonec nevyšla, a tak začal hledat na nedalekém ostrově Bintan.

„Developer mi tehdy nabídl, že dokáže získat půdu u severního pobřeží, kde můžu získat dlouhodobý pronájem. Já měl ale ještě tu drzost říct, že chci pozemek ve tvaru kotvy, místo pouhého obdélníku,“ vzpomíná s úsměvem Saw.

Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste

Jeho přání bylo vyslyšeno a v roce 2014 byla zahájena výstavba umělého poloostrova. Loď se mezitím převezla na sousední ostrov Batam, kde začala její renovace. V říjnu 2015 absolvovala 101 let stará Doulos Phos svou poslední plavbu po moři z Batamu do Bintanu, kde ji konečně vytáhli na břeh.

Víc než jen projekt

Ani samotná přeměna na pětihvězdičkový nebyla jednoduchá. Všechny kajuty byly velmi malé a většinu okének tvořily jen vysoko umístěné malé dírky. Přestože většinu z nich nakonec nahradila velká okna, v některých pokojích zůstala zachována, stejně jako těžké kovové dveře vedoucí na boční palubu. Ta je nyní rozdělena na soukromé balkony.

Zatímco Titanic nenávratně mizí, jeho sesterská loď vydává poklady

Nedotčených zůstalo také šest původních záchranných člunů zavěšených po obou stranách lodi.

Na historii odkazuje i samotný interiér plavidla. Třeba originální nýty zachráněné při renovaci se opakovaně objevují na nábytku a vybavení. Podle Sawa jsou všechny změny reverzibilní, takže pokud by si budoucí majitel lodi přál ji vrátit zpátky na moře, neměl by to být problém.

Pro Sawa byla přestavba lodi více než jen projekt pro radost. Vnímá ji jako poslání. „Můj plat je pouze symbolický dolar ročně jinak veškeré provozní zisky dávám na křesťanské charitativní účely,“ říká. „Neřeším, zda se mi investice někdy vrátí.“

Singapurský podnikatel Eric Saw předělal nejstarší osobní loď Doulos Phos na luxusní pětihvězdičkový hotel. (21. listopadu 2025)
Singapurský podnikatel Eric Saw předělal nejstarší osobní loď Doulos Phos na luxusní pětihvězdičkový hotel. (21. listopadu 2025)
Singapurský podnikatel Eric Saw předělal nejstarší osobní loď Doulos Phos na luxusní pětihvězdičkový hotel. (21. listopadu 2025)
Majitel hotelu, Eric Saw, si nechal na ostrově Bintan postavit poloostrov ve tvaru kotvy, na který loď umístil. (21. listopadu 2025)
9 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Z nejstarší osobní lodi se stal luxusní hotel, zisky z provozu jdou na charitu

Loď Doulos Phos

V roce 1914, tedy dva roky po potopení Titaniku, byla v Texasu postavena loď SS Medina. Stihla za svou téměř stoletou kariéru na moři vystřídat nejen několik jmen, ale dokonce i funkcí. Tu...

23. listopadu 2025

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se...

23. listopadu 2025

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů,...

23. listopadu 2025  13:56

Výparům v letadlech může odzvonit. Aerolinky hledají řešení, chystá se i zákon

Airbus A320-200 společnosti British Airways.

Letecké společnosti celého světa i výrobci motorů zavádějí nová opatření, aby omezili případy úniku toxických výparů na paluby letadel. Tlak na řešení dlouholetého a chronického problému v leteckém...

23. listopadu 2025

Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)

V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího...

23. listopadu 2025

Rodinné domy za deset let zdražily trojnásobně, letos růstem předčily i byty

Premium
ilustrační snímek

Vedle bytů zdražují v Česku rychle i rodinné domy. Jen za poslední rok se cena čtverečního metru v celorepublikovém průměru zvýšila o patnáct procent. V některých regionech byl pak cenový skok ještě...

23. listopadu 2025

Prohibice proti nikotinu by nikdy nefungovala, říká šéf české pobočky Philip Morris

Fabio Costa

Českou pobočku společnosti Philip Morris vede od loňského roku energický Fabio Costa, který pomáhá českým kuřákům přejít od cigaret k bezdýmným alternativám. Ty podle něj mají na své straně...

23. listopadu 2025

Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)

Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je...

22. listopadu 2025

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Ruská firma Očakovo uvedla na trh napodobeniny značek Coca-Cola, Fanta a...

Po počátku invaze na Ukrajinu se z ruského trhu stáhly stovky amerických a evropských firem. Ochranné známky si ale většina z nich nechala. Hlavně proto, aby se jednou do Ruska mohly znovu vrátit. To...

22. listopadu 2025

Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem...

Důležitá dopravní infrastruktura Německa je dlouhodobě ve špatném stavu. Na přístavy, kterých mají Němci hned několik, se nedostává peněz, a proto úřady řeší, jak financovat jejich opravy. Pomoci by...

22. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru

Premium
Lukáš Hejlík, herec, znalec hospod a tvůrce průvodce Gastromapa. (7. listopadu...

Gastronomie nejrychleji odráží stav celé společnosti a každé zdražení práce, energií i surovin se projeví okamžitě. Přesto nové podniky stále vznikají a hosté se učí být náročnější i věrnější....

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.