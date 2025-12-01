Spojené státy trhají rekord ve vývozu LNG, největším kupcem je Evropa

Dodávky LNG ze Spojených států do Evropy v listopadu činily 7,5 milionu tun. Evropský podíl na celkovém vývozu amerického LNG se tak zvýšil na 70 procent z říjnových 69 procent, píše agentura Reuters.
Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA
Spojené státy jsou nyní největším vývozcem zkapalněného zemního plynu na světě. V říjnu se staly první zemí, která za jediný měsíc vyvezla více než deset milionů tun LNG.
Spojené státy přitom začaly plyn čistě vyvážet teprve před devíti lety, kdy jejich export poprvé převýšil domácí spotřebu.
Katar hrozí zastavením dodávek LNG do Unie, vadí mu směrnice o udržitelnosti
Dovoz ze Spojených států pomohl Evropské unii vypořádat se s výpadky v dodávkách ruského plynu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU plánuje dovoz plynu z Ruska do roku 2027 zcela ukončit.