PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

Autor:
  12:16
Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických. Přinášíme chronologický výběr důležitých událostí ve světové energetice v roce 2025, jak ho zaznamenala slovenská agentura TASR.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
28 fotografií

LEDEN

1. ledna Ruská plynárenská společnost Gazprom zastavila v 06:00 moskevského času (05:00 SEČ) dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. Učinila tak v důsledku neprodloužení tranzitní dohody ze strany Ukrajiny.

20. ledna Objem plynu v evropských podzemních zásobnících klesl pod 61 procent. Navzdory poklesu jsou celkové objemy plynu v zásobnících stále čtvrté nejvyšší pro měsíc leden od začátku těchto záznamů. Země Evropské unie (EU) od začátku topné sezony utratily ze zásobníků přes 40 miliard kubických metrů (m3) plynu.

Dovoz ruského LNG do Evropy láme rekordy. Vznikl plán, jak to úplně zarazit

27. ledna Objem plynu v evropských podzemních zásobnících plynu klesl na přibližně 56 procent. Jeho odčerpávání se však během aktuálního teplého období zpomalilo. Ukázaly to údaje společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).

ÚNOR

4. února Spojené státy americké vyvezly v prvním měsíc letošního roku téměř 8,5 milionu tun zkapalněného zemního plynu (LNG), z toho 86 procent nebo 7,25 milionu tun suroviny směřovalo do Evropy.

11. února Zásoby plynu v evropských podzemních zásobnících plynu klesly na zhruba 48,5 procent, přičemž ve Francii se propadly pod 30 procent. Vyplývá to z údajů GIE.

Prázdné zásobníky šponují ceny plynu, starosti Evropě dělá i Ukrajina

26. února Ruská plynárenská společnost Gazprom musí české energetické firmě ČEZ zaplatit více než miliardu korun za krácení dohodnutých dodávek zemního plynu. Rozhodl o tom Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory, uvádí ČEZ.

ČEZ vyhrál arbitráž. Gazprom mu musí zaplatit přes miliardu korun

BŘEZEN

24. března Globální spotřeba energie v roce 2024 rostla podstatně rychleji než v předchozích letech. Poptávka po energii se celkově zvýšila o 2,2 procenta, což bylo téměř dvojnásobně více než průměr za předchozí desetiletí.

Posilujeme jádro a přechodně sázíme i na plyn, říká ředitel ČEZ Beneš

26. března Evropská komise (EK) oznámila, že na základě nařízení EU o fúzích schválila získání výlučné kontroly nad Slovenskými elektrárnami společností Energetický a průmyslový holding (EPH) z České republiky.

31. března USA odebraly několika nadnárodním ropným a plynárenským společnostem licence na působení ve Venezuele.

DUBEN

17. dubna Česko se stalo přibližně po 60 letech nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba a poprvé v historii je plně zásobováno výhradně neruskou ropou ropovody TAL a IKL.

28. dubna ve Španělsku a na celém Pyrenejském poloostrově došlo rozsáhlému blackoutu. Výpadek nastal přesně ve 12:33 SELČ a zasáhl miliony lidí nejen ve Španělsku, ale i v Portugalsku a částech jihozápadní Francie. ​Podle vyšetřování asociace ENTSO-E a španělského ministerstva pro energetiku nebyla příčinou jediná izolovaná událost, ale souhra několika technických a organizačních faktorů jako extrémní přebytek energie z obnovitelných zdrojů a nedostatečná setrvačnost soustavy.

Začalo to v Granadě. Španělsko rozmotává příčiny největšího blackoutu

Během pouhých 5 sekund ztratilo Španělsko 15 GW výkonu, což bylo přibližně 60 procent tehdejší poptávky. Kvůli nestabilitě se také automaticky přerušilo propojení s Francií přes Pyreneje, čímž se Pyrenejský poloostrov stal energetickým ostrovem, který se pod náporem výkyvů definitivně zhroutil. ​Obnova dodávek trvala zhruba 12 až 24 hodin. Blackout způsobil kolaps dopravy a bohužel si vyžádal i několik obětí na životech v důsledku sekundárních nehod jakými byly požáry od svíček a otravy z generátorů.

Družba nevyschla. Mohla by přepravovat neruskou ropu, říká šéf společnosti MERO

KVĚTEN

6. května Evropská komise oznámila, že EU zastaví dovoz ruského plynu do konce roku 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávek ruské jaderné energie zajistí úplnou energetickou nezávislost EU na Rusku. Komise upřesnila, že zároveň zajistí stabilní dodávky energie a stabilní ceny v celé Unii.

Ropovod TAL posílil, Česko už ruské dodávky nepotřebuje. Družba však zůstává

ČERVEN

25. června Evropská komise odsouhlasila, aby členské státy EU mohly dotovat ceny elektrické energie pro velké podniky. Cílem je umožnit rozvoj čisté energie, čistých technologií a dekarbonizaci průmyslu.

Svět zažívá renesanci jádra. Konkurenční boj o stovky projektů odstartoval

ČERVENEC

4. července v Česku došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny, který zasáhl přibližně milion odběratelů, zejména v Praze, Středočeském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. ​Podle závěrečné zprávy společnosti ČEPS a vyšetřování ENTSO-E nebyl příčinou kybernetický útok ani nedostatek energie, ale unikátní souběh technických poruch, ke kterému dochází s pravděpodobností „jedna ku třem milionům“. Blackout začal krátce před polednem, přesně v 11:51. Dodávky elektřiny se dařilo obnovovat postupně. Praha a klíčové uzly byly pod proudem kolem 14:00, plná obnova v celém Česku byla ohlášena v 19:14.

Drát, který odpojil polovinu Čech. ČEPS zveřejnil snímky poškozeného vedení

15. července Rozvoj větrné energie na pevnině v Německu výrazně pokračuje. V prvním pololetí roku 2025 bylo uvedeno do provozu 409 nových větrných turbín s celkovým výkonem přibližně 2,2 gigawattu, což bylo o dvě třetiny více než ve stejném období loňského roku, oznámil Spolkový svaz větrné energie (Bundesverband Windenergie, BWE).

SRPEN

18. srpna Evropská unie dovezla v prvních šesti měsících roku z Ruska zkapalněný plyn (LNG) v hodnotě téměř 4,5 miliardy eur. V meziročním srovnání to představuje růst zhruba o 30 procent, vyplynulo z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

28. srpna Polský ropný koncern Orlen plánuje ve spolupráci se smluvním partnerem vyrábět malé modulární reaktory (SMR). Závod by měl vzniknout poblíž města Wloclawek, přibližně 170 kilometrů severozápadně od Varšavy, oznámila společnost.

ZÁŘÍ

8. září V první polovině letošního roku vzrostla v Německu opět výroba elektřiny z uhlí. Jeho podíl na celkové produkci se zvýšil na 22,7 procent z úrovně 20,9 procent ve stejném období loňského roku. Nárůst zaznamenal i zemní plyn, a to o 1,7 procentního bodu na 16,2 procenta, vyplynulo z údajů německého statistického úřadu.

Šéf KHNP rezignoval, vaz mu zlomila nevýhodná dohoda s Westinghousem

11. září Nejvyšší soud EU prohlásil rozhodnutí Evropské komise o povolení státní podpory na výstavbu dvou reaktorů v jaderné elektrárně Paks v Maďarsku za neplatné. Vyhověl tak stížnosti Rakouska, které napadlo postup Komise.

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

ŘÍJEN

3. října Turecko bude nadále odebírat zemní plyn z Ruska a to navzdory výzvám USA, aby se vzdalo dovozu ruských energetických zdrojů, prohlásil turecký ministr energetiky Alparslan Bayraktar.

24. října Čínské státní ropné společnosti pozastavily nákup ruské ropy přepravované po moři. Rovněž indické rafinerie se připravují na výrazné omezení dovozu ruské ropy. Důvodem jsou sankce, které Spojené státy uvalily na dva největší ruské ropné koncerny Rosněfť a Lukoil.

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

29. října Chorvatská přepravní společnost Janaf odmítla tvrzení slovenské rafinerské firmy Slovnaft o tom, že porušila podmínky kontraktu a zadržela Slovnaftu 90 000 tun ropy. Chorvatská společnost uvedla, že své závazky plní a transport ropy prostřednictvím jejího přepravního systému pokračuje v souladu s dohodou.

LISTOPAD

3. listopadu Americký energetický gigant ExxonMobil pohrozil ukončením svých aktivit v EU, pokud blok výrazně nezmírní svou legislativu o udržitelném podnikání.

24. listopadu Příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu klesly tento měsíc oproti stejnému období loňského roku o více než třetinu. Na základě svých výpočtů to uvedla agentura Reuters, podle níž byly hlavními důvody nižší cena ropy a posílení rublu.

Plynu je dost a Evropa od něj jen tak neodejde, říká šéf Pražské plynárenské

24. listopadu Srbsko potvrdilo, že má dostatečné zásoby paliv pro domácí trh. Uvedla to srbská vláda v souvislosti s problémy jediné ropné rafinerie v zemi NIS, které pro sankce USA vůči ruskému vlastníkovi hrozí zastavení provozu.

PROSINEC

1. prosince Vývoz ruského plynu do Evropy přes plynovod TurkStream zaznamenal za 11 měsíců letošního roku meziroční růst o více než 7 procent, ukázaly výpočty agentury Reuters, která vycházela z údajů evropské společnosti na přepravu plynu ENTSOG.

Válka na Ukrajině silně ovlivnila energetiku východních zemí EU, uvádí analýza

17. prosince Evropský parlament schválil plán EU na postupné ukončení dovozu potrubního a zkapalněného ruského plynu nejpozději do podzimu 2027. Tento krok musí ještě oficiálně odsouhlasit ministři členských zemí EU, k čemuž by mělo dojít začátkem příštího roku. V případě, že se tak stane, plán vstoupí v platnost.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

ilustrační snímek

Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....

30. prosince 2025  12:16

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

30. prosince 2025

Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor

První viceprezident komory auditorů Milan Bláha.

Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...

30. prosince 2025

Příští rok bude plný investičních příležitostí. Na čem se dá zbohatnout

Premium
Po pondělním zahajovacím zvonění na Wall Street v New Yorku index Dow Jones...

Investoři prožili rok plný zvratů. Už v lednu oslabilo technologické akcie uvedení levného čínského modelu umělé inteligence. Burzovním spekulantům totiž do hlav zasadil pochybnosti o dominanci...

30. prosince 2025

Válka na Ukrajině silně ovlivnila energetiku východních zemí EU, uvádí analýza

ilustrační snímek

Ruská invaze na Ukrajinu výrazně zasáhla do energetických politik zemí východního křídla Evropské unie. To, co mělo být postupnou zelenou transformací, se během několika měsíců změnilo v boj o...

29. prosince 2025

Poplatek za POZE bude od Nového roku nula, ERÚ vydal nový cenový výměr

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad vydal změnový cenový výměr, kterým snižuje regulované ceny elektřiny pro příští rok. Stalo se tak na základě usnesení nové vlády. Od 1. ledna 2026 nebudou odběratelé již v...

29. prosince 2025  13:12

Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory

Petr Třešňák v podcastu Industrial (23. prosince 2025)

Energetický kolos ČEZ vlastní přibližně 20 procent v britské společnosti Rolls-Royce SMR. Ta už letos v listopadu uvedla, že postaví první tři modulární reaktory ve Velké Británii. První malý reaktor...

29. prosince 2025  9:33

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

29. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

ilustrační snímek

Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...

29. prosince 2025

Úspory u bezemisního bydlení jsou iluze. Byty mohou zdražit, vysvětluje Simandl

Premium
Ředitel Creditas Real Estate Boris Simandl (27. listopadu 2025)

Úsporu elektřiny vyváží náklady na údržbu a výměny technologií, na kterých bezemisní bydlení stojí, uvádí obchodní ředitel developerské firmy Creditas Real Estate Borek Simandl. Kvůli pomalému...

29. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.