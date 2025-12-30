LEDEN
1. ledna Ruská plynárenská společnost Gazprom zastavila v 06:00 moskevského času (05:00 SEČ) dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. Učinila tak v důsledku neprodloužení tranzitní dohody ze strany Ukrajiny.
20. ledna Objem plynu v evropských podzemních zásobnících klesl pod 61 procent. Navzdory poklesu jsou celkové objemy plynu v zásobnících stále čtvrté nejvyšší pro měsíc leden od začátku těchto záznamů. Země Evropské unie (EU) od začátku topné sezony utratily ze zásobníků přes 40 miliard kubických metrů (m3) plynu.
|
Dovoz ruského LNG do Evropy láme rekordy. Vznikl plán, jak to úplně zarazit
27. ledna Objem plynu v evropských podzemních zásobnících plynu klesl na přibližně 56 procent. Jeho odčerpávání se však během aktuálního teplého období zpomalilo. Ukázaly to údaje společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).
ÚNOR
4. února Spojené státy americké vyvezly v prvním měsíc letošního roku téměř 8,5 milionu tun zkapalněného zemního plynu (LNG), z toho 86 procent nebo 7,25 milionu tun suroviny směřovalo do Evropy.
11. února Zásoby plynu v evropských podzemních zásobnících plynu klesly na zhruba 48,5 procent, přičemž ve Francii se propadly pod 30 procent. Vyplývá to z údajů GIE.
|
Prázdné zásobníky šponují ceny plynu, starosti Evropě dělá i Ukrajina
26. února Ruská plynárenská společnost Gazprom musí české energetické firmě ČEZ zaplatit více než miliardu korun za krácení dohodnutých dodávek zemního plynu. Rozhodl o tom Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory, uvádí ČEZ.
|
ČEZ vyhrál arbitráž. Gazprom mu musí zaplatit přes miliardu korun
BŘEZEN
24. března Globální spotřeba energie v roce 2024 rostla podstatně rychleji než v předchozích letech. Poptávka po energii se celkově zvýšila o 2,2 procenta, což bylo téměř dvojnásobně více než průměr za předchozí desetiletí.
|
Posilujeme jádro a přechodně sázíme i na plyn, říká ředitel ČEZ Beneš
26. března Evropská komise (EK) oznámila, že na základě nařízení EU o fúzích schválila získání výlučné kontroly nad Slovenskými elektrárnami společností Energetický a průmyslový holding (EPH) z České republiky.
31. března USA odebraly několika nadnárodním ropným a plynárenským společnostem licence na působení ve Venezuele.
DUBEN
17. dubna Česko se stalo přibližně po 60 letech nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba a poprvé v historii je plně zásobováno výhradně neruskou ropou ropovody TAL a IKL.
28. dubna ve Španělsku a na celém Pyrenejském poloostrově došlo rozsáhlému blackoutu. Výpadek nastal přesně ve 12:33 SELČ a zasáhl miliony lidí nejen ve Španělsku, ale i v Portugalsku a částech jihozápadní Francie. Podle vyšetřování asociace ENTSO-E a španělského ministerstva pro energetiku nebyla příčinou jediná izolovaná událost, ale souhra několika technických a organizačních faktorů jako extrémní přebytek energie z obnovitelných zdrojů a nedostatečná setrvačnost soustavy.
|
Začalo to v Granadě. Španělsko rozmotává příčiny největšího blackoutu
Během pouhých 5 sekund ztratilo Španělsko 15 GW výkonu, což bylo přibližně 60 procent tehdejší poptávky. Kvůli nestabilitě se také automaticky přerušilo propojení s Francií přes Pyreneje, čímž se Pyrenejský poloostrov stal energetickým ostrovem, který se pod náporem výkyvů definitivně zhroutil. Obnova dodávek trvala zhruba 12 až 24 hodin. Blackout způsobil kolaps dopravy a bohužel si vyžádal i několik obětí na životech v důsledku sekundárních nehod jakými byly požáry od svíček a otravy z generátorů.
|
Družba nevyschla. Mohla by přepravovat neruskou ropu, říká šéf společnosti MERO
KVĚTEN
6. května Evropská komise oznámila, že EU zastaví dovoz ruského plynu do konce roku 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávek ruské jaderné energie zajistí úplnou energetickou nezávislost EU na Rusku. Komise upřesnila, že zároveň zajistí stabilní dodávky energie a stabilní ceny v celé Unii.
|
Ropovod TAL posílil, Česko už ruské dodávky nepotřebuje. Družba však zůstává
ČERVEN
25. června Evropská komise odsouhlasila, aby členské státy EU mohly dotovat ceny elektrické energie pro velké podniky. Cílem je umožnit rozvoj čisté energie, čistých technologií a dekarbonizaci průmyslu.
|
Svět zažívá renesanci jádra. Konkurenční boj o stovky projektů odstartoval
ČERVENEC
4. července v Česku došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny, který zasáhl přibližně milion odběratelů, zejména v Praze, Středočeském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Podle závěrečné zprávy společnosti ČEPS a vyšetřování ENTSO-E nebyl příčinou kybernetický útok ani nedostatek energie, ale unikátní souběh technických poruch, ke kterému dochází s pravděpodobností „jedna ku třem milionům“. Blackout začal krátce před polednem, přesně v 11:51. Dodávky elektřiny se dařilo obnovovat postupně. Praha a klíčové uzly byly pod proudem kolem 14:00, plná obnova v celém Česku byla ohlášena v 19:14.
|
Drát, který odpojil polovinu Čech. ČEPS zveřejnil snímky poškozeného vedení
15. července Rozvoj větrné energie na pevnině v Německu výrazně pokračuje. V prvním pololetí roku 2025 bylo uvedeno do provozu 409 nových větrných turbín s celkovým výkonem přibližně 2,2 gigawattu, což bylo o dvě třetiny více než ve stejném období loňského roku, oznámil Spolkový svaz větrné energie (Bundesverband Windenergie, BWE).
SRPEN
18. srpna Evropská unie dovezla v prvních šesti měsících roku z Ruska zkapalněný plyn (LNG) v hodnotě téměř 4,5 miliardy eur. V meziročním srovnání to představuje růst zhruba o 30 procent, vyplynulo z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.
|
Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa
28. srpna Polský ropný koncern Orlen plánuje ve spolupráci se smluvním partnerem vyrábět malé modulární reaktory (SMR). Závod by měl vzniknout poblíž města Wloclawek, přibližně 170 kilometrů severozápadně od Varšavy, oznámila společnost.
ZÁŘÍ
8. září V první polovině letošního roku vzrostla v Německu opět výroba elektřiny z uhlí. Jeho podíl na celkové produkci se zvýšil na 22,7 procent z úrovně 20,9 procent ve stejném období loňského roku. Nárůst zaznamenal i zemní plyn, a to o 1,7 procentního bodu na 16,2 procenta, vyplynulo z údajů německého statistického úřadu.
|
Šéf KHNP rezignoval, vaz mu zlomila nevýhodná dohoda s Westinghousem
11. září Nejvyšší soud EU prohlásil rozhodnutí Evropské komise o povolení státní podpory na výstavbu dvou reaktorů v jaderné elektrárně Paks v Maďarsku za neplatné. Vyhověl tak stížnosti Rakouska, které napadlo postup Komise.
|
Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva
ŘÍJEN
3. října Turecko bude nadále odebírat zemní plyn z Ruska a to navzdory výzvám USA, aby se vzdalo dovozu ruských energetických zdrojů, prohlásil turecký ministr energetiky Alparslan Bayraktar.
24. října Čínské státní ropné společnosti pozastavily nákup ruské ropy přepravované po moři. Rovněž indické rafinerie se připravují na výrazné omezení dovozu ruské ropy. Důvodem jsou sankce, které Spojené státy uvalily na dva největší ruské ropné koncerny Rosněfť a Lukoil.
|
Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny
29. října Chorvatská přepravní společnost Janaf odmítla tvrzení slovenské rafinerské firmy Slovnaft o tom, že porušila podmínky kontraktu a zadržela Slovnaftu 90 000 tun ropy. Chorvatská společnost uvedla, že své závazky plní a transport ropy prostřednictvím jejího přepravního systému pokračuje v souladu s dohodou.
LISTOPAD
3. listopadu Americký energetický gigant ExxonMobil pohrozil ukončením svých aktivit v EU, pokud blok výrazně nezmírní svou legislativu o udržitelném podnikání.
24. listopadu Příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu klesly tento měsíc oproti stejnému období loňského roku o více než třetinu. Na základě svých výpočtů to uvedla agentura Reuters, podle níž byly hlavními důvody nižší cena ropy a posílení rublu.
|
Plynu je dost a Evropa od něj jen tak neodejde, říká šéf Pražské plynárenské
24. listopadu Srbsko potvrdilo, že má dostatečné zásoby paliv pro domácí trh. Uvedla to srbská vláda v souvislosti s problémy jediné ropné rafinerie v zemi NIS, které pro sankce USA vůči ruskému vlastníkovi hrozí zastavení provozu.
PROSINEC
1. prosince Vývoz ruského plynu do Evropy přes plynovod TurkStream zaznamenal za 11 měsíců letošního roku meziroční růst o více než 7 procent, ukázaly výpočty agentury Reuters, která vycházela z údajů evropské společnosti na přepravu plynu ENTSOG.
|
Válka na Ukrajině silně ovlivnila energetiku východních zemí EU, uvádí analýza
17. prosince Evropský parlament schválil plán EU na postupné ukončení dovozu potrubního a zkapalněného ruského plynu nejpozději do podzimu 2027. Tento krok musí ještě oficiálně odsouhlasit ministři členských zemí EU, k čemuž by mělo dojít začátkem příštího roku. V případě, že se tak stane, plán vstoupí v platnost.