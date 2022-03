Přechod na LNG bude v Evropě trnitý. V cestě stojí hned několik překážek

Rusko-evropský obchod kolem zemního plynu byl pro obě strany léta velmi důležitý. Evropa z něj těžila poměrně levný zemní plyn a Rusku z tohoto obchodu proudily nemalé finanční prostředky. Válečný konflikt na Ukrajině ale náladu mezi oběma celky změnil a vedoucí představitelé Evropské unie i jednotlivých členských států nyní pracují na změně.

Spolehnout by se Evropa měla hlavně na Spojené státy, které už svou pomoc kolem zemního plynu přislíbily. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Proměna evropského energetického mixu však může být komplikovaná.

Poslední odhady totiž ukazují, že se ruský zemní plyn v dohledné době nemusí podařit zcela nahradit. Je však jasné, že klíčové postavení bude v této proměně mít hlavně LNG.

Mezi klíčové hráče kolem zkapalněného zemního plynu léta patří hlavně Spojené státy, které svým evropským spojencům chtějí s prolomením energetické závislosti na Rusku pomoci. Ve čtvrtek to slíbil americký prezident Joe Biden, podle kterého by USA měly na území Evropy v letošním roce dodat nejméně o patnáct miliard krychlových metrů LNG víc než loni, kdy americké dodávky činily celkem 22 miliard metrů krychlových.

„Naše sankce ukazují, že když jednáme společně, jsme silnější. Budeme posilovat spolupráci v oblasti humanitární i bezpečnostní, ale i v energetice. Spolupráce s USA v ochraně dat a soukromí,“ řekla novinářům šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že v současné chvíli Evropa dováží asi 80 milionů tun LNG za rok.

Ani toto patnáctimiliardové navýšení ale nemůže postačit na úplné odstřižení od ruského zemního plynu.

Rusko totiž Evropě ročně dodávalo zhruba 150 miliard metrů krychlových, které USA nemohou v dohledné době zcela nahradit. Komplikací rovněž je, že ačkoliv se za rok 2022 má podle odhadů vyprodukovat asi 453 milionů tun LNG, tak kvůli nasmlouvaným dlouhodobým kontraktům se Evropa může ucházet jen asi o 30 procent z nich.

Nepomáhají ani těžaři v USA

Situaci navíc komplikují i američtí břidliční těžaři ropy a plynu, kteří prozatím svou těžbu navýšit nechtějí, neboť se bojí možné cenové války. Břidliční těžaři v USA totiž vydělávají hlavně ve chvíli, kdy je cena ropy nebo plynu na světových trzích vyšší.

Starému kontinentu nehraje do karet ani to, že všech sedm amerických závodů na výrobu LNG momentálně pracuje na svých maximálních kapacitách, a i proto analytici čekají, že vyšší dodávky do Evropy půjdou na úkor dalších zemí.

„V nejbližší době očekáváme, že pro vyšší vývoz LNG z USA do Evropy bude potřeba některé stávající dodávky z jiných zemí přesměrovat,“ uvedli pro agenturu Reuters analytici investiční banky Goldman Sachs.

Odborníci z Goldman Sachs zároveň dodali, že vlády členských zemí Evropské unie mají k dispozici stále několik možností, jak do Evropy dovoz LNG alespoň mírně navýšit. Pomoci jim mohou hlavně subvence a další dotační pobídky, díky kterým by za zkapalněný zemní plyn mohly státy EU platit víc než ostatní.