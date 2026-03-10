Tankery s LNG mění trasy. Evropa může soupeřit s Asií o dostupné dodávky plynu

LNG tanker | foto: Shutterstock

Dáša Hyklová
  17:00
Hormuzský průliv je momentálně uzavřený běžné komerční dopravě. Situace je pro nákladní lodě extrémně kritická a pro tankery převážející zkapalněný plyn (LNG) představuje dosud největší výzvu v historii tohoto odvětví. Analytici varují, že Evropa může v nejbližších týdnech soupeřit s Asií o dostupné dodávky LNG.

​​V reakci na vojenské napětí a hrozby íránských Revolučních gard, které deklarovaly uzavření Hormuzského průlivu, se provoz v oblasti prakticky zastavil. V Ománském zálivu i uvnitř Perského zálivu aktuálně kotví přes 150 tankerů, včetně desítek plavidel naložených LNG z Kataru.

Právě Katar, největší exportér v oblasti, musel začátkem měsíce poprvé po desetiletích zastavit produkci v obřím terminálu Ras Laffan, protože naložené lodě nemohou odplout a zásobníky na pevnině jsou plné.

Pokud by loď ztratila pohon i chladicí systémy, trvalo by přibližně 21 dní, než by bezpečnostní ventily musely začít vypouštět plyn přímo do atmosféry, aby se zabránilo strukturálnímu poškození. Některé tankery v oblasti Hormuzského průlivu proto raději vyčkávají.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.