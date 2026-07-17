„Můžeme potvrdit, že pacientka byla hospitalizována v žilinské nemocnici. Přes veškeré úsilí našich zdravotníků se ji však vzhledem k jejímu celkovému zdravotnímu stavu a nepříznivému působení této bakterie bohužel nepodařilo zachránit,“ uvedla pro server Žilinak mluvčí Fakultní nemocnice s poliklinikou Žilina.
Na případ upozornila Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky. Třiašedesátiletá paní Olga si 13. června koupila sýrové nitě od prodejce, který je nabízel z kufru osobního automobilu před kostelem v obci Lutiše těsně před mší. Po jejich konzumaci skončila v nemocnici.
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Laboratorní vyšetření biologického materiálu následně potvrdilo přítomnost bakterie Listeria monocytogenes, která může způsobit závažné onemocnění zejména u seniorů, těhotných žen nebo lidí s oslabenou imunitou.
Jak informoval portál cas.sk, zdravotní stav paní Olgy se postupně zhoršoval. „Sýry snědla v neděli večer a v pondělí jí bylo zle. Ale vůbec nás nenapadlo, že to je z těch nití. Mysleli jsme si, že je to viróza. Šla k obvodní lékařce, která jí změřila tlak a odebrala krev. Všechno ale vypadalo v pořádku. Až potom se to začalo rychle zhoršovat,“ uvedla pro web dcera paní Olgy.
Překonala rakovinu, měla slabší imunitu
Rodina zavolala záchrannou službu. V žilinské nemocnici ženu uvedli do umělého spánku, svůj boj o život však nakonec prohrála. Paní Olga v minulosti prodělala Hodgkinův lymfom, tedy zhoubné nádorové onemocnění lymfatického systému. Přestože rakovinu překonala a zdálo se, že má nejtěžší období za sebou, její imunitní systém zůstal oslabený. I to mohlo přispět k tomu, že nakonec podlehla zákeřné bakterii.
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Sýrové nitě, ve kterých byla listerie nalezena, jedl také její manžel. Po jejich konzumaci měl rovněž žaludeční potíže, ty však postupně odezněly. Sýry od stejného prodejce zřejmě konzumovalo mnoho dalších lidí, dosud je však znám pouze jediný případ úmrtí.
Inspektoři odhalili řadu nedostatků
Regionální veterinární a potravinová správa v Žilině při kontrole zjistila, že prodejce skladoval mléčné výrobky v kufru osobního automobilu v plastových přepravkách a přenosných chladicích boxech. Zákazníci platili v hotovosti, přičemž prodejce nevystavoval žádné doklady o prodeji.
Kontrola odhalila i další závažné nedostatky. Prodejce nepředložil potřebné oznámení o registraci prodeje potravin ani dokumentaci k prodávaným výrobkům. Inspektoři rovnou na místě zakázali další prodej mléčných výrobků, nařídili jejich okamžité stažení z trhu a následné zničení, aby se nemohly znovu dostat do prodeje.
Laboratorní testy následně potvrdily přítomnost bakterie také ve vzorcích dalších výrobků, konkrétně v klasickém i uzeném oštěpku. „Kdybychom věděli, co se může stát, nitě bychom si nekoupili. Takový prodej ale funguje už roky a lidé mu důvěřují. Ty sýry jedlo hodně lidí a nic se jim nestalo. Bohužel moje žena byla výjimkou. Nevíme, jestli vůbec někdo ponese za její smrt odpovědnost,“ řekl pro cas.sk její manžel.
Případ nyní převzala slovenská policie, která podle slovenských médií prověřuje i možnou trestní odpovědnost za prodej kontaminovaných sýrových výrobků.