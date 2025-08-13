Od dubna vyskočily ceny lískových ořechů o více než 35 procent. Můžou za to především vzácné ničivé mrazy, které na jaře zasáhly Turecko – největšího světového pěstitele.
V určitém okamžiku se ceny pohybovaly i kolem 200 lir (100 korun) za kilogram a mezinárodní předpovědi očekávaly v přepočtu až 210 korun za kilogram. Tato situace výrazně zasáhla výrobce sladkostí, jako je například společnost Ferrero, která stojí třeba za pomazánkou Nutella nebo značkou Kinder.
Pokud bude nedostatek skořápkových plodů pokračovat, může to firmy přinutit ke změně receptury nebo zmenšení svých výrobků. Další možností je pak přenesení nákladů na spotřebitele.
Ferrero ale pro DW uvedlo, že si ořechy nechává dovážet i z jiných zemí a úplného výpadku se proto nebojí. „Odebíráme suroviny z celého světa, aby v situacích, jako je tato, nedošlo k úplnému přerušení dodávek.“
Mezinárodní rada pro ořechy a sušené ovoce sdělila, že mrazy poškodily téměř 22 procent úrody, což potvrzují i odhady tureckého statistického úřadu. Ten předpokládá, že letošní sklizeň dosáhne 520 tisíc tun oproti plánovaným 750 tisícům. Číslo bylo později zvýšeno na 601 tisíc tun.
Lískové ořechy se každoročně sklízejí na konci prázdnin. V letech s nadprodukcí se část z nich odveze do skladů a na trh se dostanou až během méně úrodných let. Turecko tímto způsobem uchovalo zásoby 150 tisíc tun plodů z roku 2022, ale i ty jsou nyní vyčerpané.
Řešením je pouze doufat
Firmy se začínají obracet i na jiné dodavatele, jako jsou Chile, Gruzie a Spojené státy, ale ani to nepřináší naději. Země totiž produkují mnohem méně ořechů než Turecko a ty americké i jinak chutnají. Rozšíření jejich pěstování do jiných oblastí také není možnost, protože stromům trvá pět až sedm let, než začnou plodit.
Výrobci proto doufají, že turecká sklizeň nakonec nebude tak špatná a ceny se stabilizují. Jestli tomu tak skutečně bude, se dozví v polovině září, kdy sběr končí.
Někteří se domnívají, že situaci nepomohlo ani pozdní oznámení základní ceny plodů, což posílilo obavy z nedostatku, vyvolalo nárůst ceny a panické nákupy.
Celá situace ukázala, jak moc je zemědělství křehké a že změna klimatu neznamená jen vlny veder. Nepříznivé počasí kromě ořechů zasáhlo i úrodu kávy, kakaa a podle odborníků bude k podobným výkyvům docházet čím dál častěji.