Ženy jsou při žádání o práci střízlivější, mají však větší šanci uspět

Podle Linkedinu si muži a ženy procházejí stejný počet anoncovaných pracovních míst. U žen je však o 16 procent menší pravděpodobnost, že by se o práci, kterou si prohlížely, ucházely. Nabízejí se dvě vysvětlení toho jevu informoval server Quartz.



Prvním je, že ženy mohou být méně sebejisté, a proto je častěji odradí vysoké nároky zaměstnavatelů. S tím by korespondovalo i zjištění výzkumu, který zveřejnil portál Harvard Business Review. Ten ukázal, že ženy mají tendenci ucházet se o pracovní místa pouze tehdy, pokud stoprocentně splňují stanovená kritéria. Muži naopak o místo s velkou pravděpodobností projeví zájem i v případě, že kritéria pro uchazeče splňují jen částečně.

Druhá interpretace sběru dat Likendin je, že ženy žádají spíše o zaměstnání, pro které se perfektně hodí. Případně o takové, které je bude nejvíce bavit. Podle výzkumu mají ženy na druhou stranu o 16 procent vyšší úspěšnost při žádání o pozici než muži.

Linkdedin analyzoval interakce na své platformě po celý rok 2018. Získal miliardy údajů od 610 milionů členů platformy z celého světa.

Personalisté se zajímají více o pracovní profily mužů

V odděleném testu Linkedin požádal 450 svých uživatelů, aby vyzdvihli část popisu práce, kterou považují za důležitou nebo zajímavou. Když výzkumníci prověřili výsledky z hlediska pohlaví, zjistili, že ženy se více soustředí na plat a další zaměstnanecké benefity. Tyto dvě složky jsou důležité pro 68 procent žen, ale jen pro 58 procent mužů.

Linkedin v návaznosti na to firmám doporučil, aby tyto tyto rozdíly mezi muži a ženami při nabídce práce zohledňovaly. Pro ženy jsou důležité flexibilní pracovní doba, rodičovská dovolená nebo zdravotní péče.

Když uživatelům sociální sítě přišla žádost o potvrzení zájmu o práci, muži reagovali častěji. Linkedin má také funkci, která umožňuje členům, aby požádali o doporučení práce, pokud mají spojení s někým z firmy, která provádí nábor. Muži tuto funkci používali o 26 procent častěji než ženy.

Výzkum ukázal i na zajímavé zjištění z druhé strany. Analytici se podívali na to, jak platformu používají náboroví pracovníci. Zjistili, že jakmile si personalisté prohlédli profil, měli by potencionálnímu zaměstnanci poslat e-mail bez ohledu na to, zde se jedná o ženu nebo muže. Z dat však vyplynulo, že je o 13 procent menší pravděpodobnost, že se náboroví pracovníci podívají na ženský profil.