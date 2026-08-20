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LinkedIn je nový Tinder. Profesní aplikace pomáhá k seznámení stále více lidem

Eliška Sýkorová
  13:31
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stále více lidí unavených z tradičních seznamovacích aplikací hledá lásku na LinkedInu. „Myslím si, že na využívání LinkedInu k seznamování není nic špatného,“ říká vztahová koučka. Platforma ovšem oficiálně nic podobného neschvaluje. „Naším cílem je zajistit, aby uživatelé nebyli vystavováni žádným nechtěným romantickým návrhům,“ vyjádřil se zástupce LinkedInu.

Když Rachel Wongová na LinkedInu objevila novou žádost o spojení, nevěděla, co si o tom myslet. Přišla totiž od muže z její bývalé práce, který jí napsal, že by s ní rád zašel na kávu. Následně se také přiznal, že její profil poprvé zahlédl na seznamce Tinder.

Upozorňuje ale, že dotyčná osoba zjistí, kdo si profil prohlížel.

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