Změna vedení jako záchranný kruh. Lindt bojuje s nízkou poptávkou i cenami kakaa

Lechner se ujal vedení v roce 2022. V čele firmy stál v době, kdy bylo cukrářské odvětví pod vysokým tlakem, zejména kvůli vysokým cenám kakaa.
Lindt ale není první firmou, která se změnou šéfa snaží dostat z potíží. Na začátku letošního roku jmenovala čokoládovna Barry Callebaut do čela bývalého ředitele Unileveru Heina Schumachera. Jde už o třetí výměnu za méně než pět let, připomíná agentura Bloomberg.
Řázení Lindtu se prozatím ujal bývalý generální ředitel a člen představenstva Dieter Weisskopf. Oficiálního nástupce chce společnost jmenovat ve druhém čtvrtletí roku 2027.
Zda změna čokoládovému gigantovi pomůže, zůstává podle Bloombergu otázkou. Akcie firmy v Curychu oslabily o tři procenta, čímž se prohloubil výprodej, který letos smazal zhruba 28 procent jejich hodnoty. Barry Callebaut od začátku roku klesl zhruba o třináct procent.
|
Lindt zlevňuje. Klesá poptávka po čokoládě na klíčových trzích
Než se Lechner stal generálním ředitelem skupiny, vedl německé a rakouské pobočky, čímž získal zkušenosti z trhů, které v současnosti čelí největším výzvám.
Podle analytika společnosti Vontobel Jeana-Philippa Bertschyho měla však dříve zasáhnout správní rada. „Měla by být více pod drobnohledem. Domníváme se, že pokud by kroky podnikla dříve, nemusely by být následky takto fatální.“
|
Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám
Společnost Lindt na konci září snížila svůj odhad růstu tržeb pro letošní rok a zavázala se k zlevnění svých výrobků v důsledku slabé poptávky. V rámci změn jmenovala také nové vedoucí pro Německo a Rakousko.