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Změna vedení jako záchranný kruh. Lindt bojuje s nízkou poptávkou i cenami kakaa

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  15:30

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Čokoládoví zajíčci Lindt | foto: Profimedia.cz

Společnost Lindt oznámila, že mění generálního ředitele. Místo Adalberta Lechnera na pozici dočasně dosadila místopředsedu představenstva Dietera Weisskopfa, trvalého nástupce vybere příští rok. Rozhodnutím reaguje na slabý obrat, rekordní ceny kakaa a nízký zájem ze strany spotřebitelů.

Lechner se ujal vedení v roce 2022. V čele firmy stál v době, kdy bylo cukrářské odvětví pod vysokým tlakem, zejména kvůli vysokým cenám kakaa.

Lindt ale není první firmou, která se změnou šéfa snaží dostat z potíží. Na začátku letošního roku jmenovala čokoládovna Barry Callebaut do čela bývalého ředitele Unileveru Heina Schumachera. Jde už o třetí výměnu za méně než pět let, připomíná agentura Bloomberg.

Bývalý generální ředitel společnosti Lindt Adalbert Lechner. (5. března 2024)

Řázení Lindtu se prozatím ujal bývalý generální ředitel a člen představenstva Dieter Weisskopf. Oficiálního nástupce chce společnost jmenovat ve druhém čtvrtletí roku 2027.

Zda změna čokoládovému gigantovi pomůže, zůstává podle Bloombergu otázkou. Akcie firmy v Curychu oslabily o tři procenta, čímž se prohloubil výprodej, který letos smazal zhruba 28 procent jejich hodnoty. Barry Callebaut od začátku roku klesl zhruba o třináct procent.

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Než se Lechner stal generálním ředitelem skupiny, vedl německé a rakouské pobočky, čímž získal zkušenosti z trhů, které v současnosti čelí největším výzvám.

Podle analytika společnosti Vontobel Jeana-Philippa Bertschyho měla však dříve zasáhnout správní rada. „Měla by být více pod drobnohledem. Domníváme se, že pokud by kroky podnikla dříve, nemusely by být následky takto fatální.“

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Společnost Lindt na konci září snížila svůj odhad růstu tržeb pro letošní rok a zavázala se k zlevnění svých výrobků v důsledku slabé poptávky. V rámci změn jmenovala také nové vedoucí pro Německo a Rakousko.

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