Irsko našlo recept na léčbu hluboké bytové krize: institut výkonných starostů

Země v posledních letech prožívá jednu z největších nemovitostních krizí ze států Evropské unie. Náklady na bydlení tam každým rokem rychle rostou a až 41 procent mladých zejména kvůli tomu stále žije u svých rodičů. Rostoucí náklady na bydlení se v Irsku staly silným společenským tématem a tamní obyvatelé chtějí, aby se politická scéna tímto fenoménem rychle a účinně zaobírala, píše agentura Bloomberg.

Volba nového starosty by ve většině měst po celém světě jen těžko tolik zaujala zahraniční média. Uplynulý víkend v irském městě Limerick byl ale v mnoha ohledech specifický. Týkal se totiž první volby výkonného starosty v irské historii, který v dalších měsících a letech bude stát před nelehkými úkoly.

Výkonní starostové jsou v irském prostředí voleni přímo a mají poměrně významně posílené pravomoci v oblasti bydlení, dopravy a životního prostředí. Odměnou nového starosty ve městě Limerick, kde žije 210 tisíc lidí, bude i proto poměrně štědrá roční odměna ve výši 154 tisíc eur (asi 3,8 milionů korun). Třeba irský premiér má tuto odměnu jen o 54 tisíc eur vyšší.

Odborníci i laická veřejnost budou nyní bedlivě sledovat, jestli institut výkonných starostů má v rámci Irska své opodstatnění a pokud se osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších měst po celé zemi.

Bytová krize jako problém č. 1

Největším úkolem nového starosty bude zkrocení bytové krize, a to ve státě, kde v roce 2022 byly náklady na bydlení o 112 procent vyšší, než jaký činil průměr Evropské unie. Kupní ceny jsou vysoké, dostupnost bydlení je na druhé straně jen velmi nízká. Čím dál více Irů musí kvůli vysokým cenám nemovitostí na ulici. Počet bezdomovců rychle roste.

Problému se samozřejmě věnuje i centrální irská vláda, jež si nechala připravit několik výzkumných materiálů, které tamní situaci na nemovitostním trhu rozebírají. Odborníci došli k tomu, že Irsku momentálně chybí zhruba 250 tisíc domů, aby se alespoň částečně eliminoval problém s velmi nedostatečnou nabídkou. Zatím žádná opatření centrální irské vlády ale nezafungovala. Problém se týká i města Limerick, kde nová výstavba neodpovídá rostoucí poptávce a ceny nemovitostí prudce rostou.

Nová funkce výkonného starosty spojuje někdejší ceremoniální povinnosti s pravomocemi úřadu, který měl dříve největší vliv na politiku města. Starosta bude nejen řídit každodenní provoz, ale také vymýšlet politiku a řídit velké projekty. Tento posun od zákulisní role k volenému, praktickému vedoucímu postu dává novému starostovi nové možnosti ke změně věcí.

Mezi jeho pravomoci se bude řadit například zrychlené vydávání stavebních povolení nebo přímé přidělování finančních prostředků města na nové projekty v oblasti výstavby.

Funkční období výkonného starosty je pětileté a v případě města Limerick se John Moran může těšit na štědrou finanční pomoc od centrální irské vlády, která bude v průběhu pěti let činit celkem 40 milionů eur (asi 1 miliarda korun).

Potíž jménem centralizace

Pozici výkonných starostů v Irsku částečně oslabuje silná centralizace. Irsko se totiž řadí k nejvíce centralizovaným státům v OECD. Většina významných finančních rozhodnutí se přijímá na celostátní úrovni. Jsou však i další výzvy, které před novým výkonným starostou v irském městě stojí.

„Další velkou potíží Irska je vztah mezi občanem a zastupitelem ve městech. Ten je mnohem omezenější než třeba na irském venkově,“ říká k problematice profesor Deiric Ó Broin. Dodává, že v přepočtu na jednoho obyvatele je počet irských zastupitelů asi o polovinu nižší než třeba ve Francii či ve Švýcarsku.

Pokud by se nová funkce osvědčila, pravděpodobně by se rozšířila i do dalších irských měst. Zároveň by ale o šlo o významnou zátěž pro tamní veřejné finance. Nyní se proto všechny irské oči upínají na Limerick, který by mohl přinést plán na další transformaci země, již několik let deptá vleklá krize, uzavírá Bloomberg.