Likérka Stock přesouvá výrobu z Hamburku, posílila v míchaných nápojích

Autor:
Výrobce lihovin Stock Plzeň - Božkov vyrobil v minulém fiskálním roce do konce letošního září 30,72 milionu litrů nápojů, meziročně mírně více. Firma pocítila pokles v nejprodávanějších lihovinách jako je tuzemák, bylinné likéry a vodka, naopak dvouciferně posílila v míchaných nápojích v plechovkách.

Nový Fernet Stock Z Generation | foto: Stock

Novinářům to dnes řekla generální ředitelka Romana Jourdren, která převzala vedení firmy 1. září. Podle výrobního ředitele Josefa Bergla Stocku nyní skokově stoupne výrobní kapacita o třetinu na 41 milionů litrů, jelikož firma přesune výrobu z dceřiného závodu v Hamburku do Plzně.

„Letos nás čeká navýšení výrobní kapacity na 41 milionů litrů. Tento skokový nárůst o třetinu je zapříčiněný tím, že probíhá akvizice přesunu výroby z našeho dceřiného závodu v Hamburku do Plzně. A predikce roku 2027 je přes 50 milionů litrů,“ řekl Bergl.

Jourdren minulý týden v rozhovoru pro Forbes uvedla, že v Božkově se budou nově vyrábět nápoje míchané na bázi tequily nebo whisky.

Plzeňský Stock stále víc sází na koktejly v plechu, pořídil pro ně novou výrobní linku

Objem výroby Stocku podle Jourdren odpovídá 78,4 milionu spotřebitelských balení v lahvích, plechovkách a kelímcích. Zhruba 80 procent produkce likérky směřovalo na český trh. Likérka navýšila svůj tržní podíl i přes další růst spotřební daně, řekla Jourdren.

„Nebyl to jednoduchý rok. Trh klesá a s ním i nejdůležitější kategorie (lihovin), hodně to ovlivnil i nárůst spotřební daně v lednu 2025,“ uvedla. I když ji podle ní Stock plně nepromítl do cen, pocítil pokles klíčových kategorií lihovin, což jsou nejprodávanější tuzemáky, dále hořké bylinné likéry a vodky.

Podle ředitelky trh výrazně ovlivnila také změna spotřebitelského chování mladých z generace Z, která upřednostňuje lihoviny s nižším obsahem alkoholu, preferuje zdravý životní styl a má ráda i sladší a kvalitnější nápoje. Likérka naopak posiluje v RTD (ready to drink), tedy míchaných nápojích v plechovkách, které zažívají dvouciferný meziroční růst.

Podle obchodního ředitele Jana Říhy jsou výsledky firmy úspěchem vzhledem k tomu, že se český trh s lihovinami propadl meziročně o dvě procenta na 67 milionů litrů. Tržní podíl Stocku se přitom meziročně zvýšil o jedno procento.

Stock „zničil“ svou matku. Výroba z Itálie se přesune do Plzně

„Za 12 měsíců jsme uvedli na trh 18 novinek. Meziročně nejvíce rostly whisky, tequily a RTD drinky,“ uvedl. Právě tyto kategorie Stock podle něj nejvíce inovoval.

Podle ředitelky je pro firmu velmi důležitý konec kalendářního roku, tedy začátek nového fiskálního roku. Mezi priority patří zaměření na značky, jako je řada Božkov, fernet, vodka Amundsen a Republika. Druhým pilířem jsou RTD drinky, pro něž Stock navýší výrobní kapacity v Plzni.

Prodej tvrdého alkoholu v Česku stoupá. Každý čtvrtý panák je tuzemák

„Mají obrovskou budoucnost, protože oslovují mladou generaci a je to pro ni trendy,“ řekla. Podnik sází i na značky distribučních partnerů. Firma dnes oznámila, že od ledna převezme distribuci slovenské značky Tatratea v ČR. Třetím důležitým pilířem jsou inovace. „Jako lídr na trhu musíme pomáhat tomu, aby se trh vzpamatoval,“ uvedla.

Stock Plzeň patří do skupiny Stock Spirits Group, která je jedním z předních výrobců lihovin ve střední Evropě. Působí v devíti zemích a zaměstnává přes 1800 lidí. Má také závody v Polsku, Německu, Itálii a Franci a ve více než 50 státech prodává přes 80 značek lihovin.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

