Lídři v oblasti AI čekají katastrofickou událost. Ta pak může rozpoutat vzpouru lidí

První případ závažné škody způsobené nebezpečnou AI ve skutečném světě by poštval již tak nedůvěřivou veřejnost proti této technologii a proti lídrům v odvětví, včetně šéfa Anthropiku Daria Amodeie či šéfa OpenAI Sama Altmana, píše Axios.
Lidé by se podle scénářů mohli obrátit i proti prezidentu Donaldu Trumpovi kvůli jeho neochotě AI regulovat.
|
AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti
Ačkoliv plánování různých scénářů je v mnoha společnostech i prostředích národní bezpečnosti běžné, rozdíl je podle Axiosu v tom, že mnoho předních výzkumníků a lídrů v oblasti AI věří, že rozsáhlý incident je nevyhnutelný. Jednou možností je, že AI agent se vymkne kontrole vnitřního testovacího prostředí. Nekalý aktér by rovněž mohl najít nečekané způsoby, jak dostupné modely AI zneužít.
Řada odborníků z oboru umělé inteligence sdělila Axiosu, že podle nich dojde v příštích šesti až dvanácti měsících k významné události. Plánování se mimo jiné soustředí na vzdělávání členů stárnoucího amerického Kongresu, který nedrží krok s revolucí v oblasti AI, poznamenal web.