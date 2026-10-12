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Lídři v oblasti AI čekají katastrofickou událost. Ta pak může rozpoutat vzpouru lidí

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  14:47
Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, promlouvá na konferenci OSN věnované...

Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, promlouvá na konferenci OSN věnované umělé inteligenci 23. září 2026 | foto: AP

Dario Amodei, šéf a spoluzakladatel společnosti Anthropic na ekonomickém fóru v...
Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)
Sam Altman na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026)
Spoluzakladatel a šéf společnosti OpenAI Sam Altman se účastní konference APEC...
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Ředitelé společností Anthropic, OpenAI a dalších firem zabývajících se umělou inteligencí v soukromí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, k níž by mohlo dojít po katastrofické události spojené s AI. Očekávají rozsáhlou událost, pravděpodobně kybernetický útok znemožňující přístup k finančním službám, k připojení k internetu nebo dokonce k dodávkám elektřiny a vody, napsal web Axios.

První případ závažné škody způsobené nebezpečnou AI ve skutečném světě by poštval již tak nedůvěřivou veřejnost proti této technologii a proti lídrům v odvětví, včetně šéfa Anthropiku Daria Amodeie či šéfa OpenAI Sama Altmana, píše Axios.

Lidé by se podle scénářů mohli obrátit i proti prezidentu Donaldu Trumpovi kvůli jeho neochotě AI regulovat.

AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti

Ačkoliv plánování různých scénářů je v mnoha společnostech i prostředích národní bezpečnosti běžné, rozdíl je podle Axiosu v tom, že mnoho předních výzkumníků a lídrů v oblasti AI věří, že rozsáhlý incident je nevyhnutelný. Jednou možností je, že AI agent se vymkne kontrole vnitřního testovacího prostředí. Nekalý aktér by rovněž mohl najít nečekané způsoby, jak dostupné modely AI zneužít.

Řada odborníků z oboru umělé inteligence sdělila Axiosu, že podle nich dojde v příštích šesti až dvanácti měsících k významné události. Plánování se mimo jiné soustředí na vzdělávání členů stárnoucího amerického Kongresu, který nedrží krok s revolucí v oblasti AI, poznamenal web.

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