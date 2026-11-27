„Navrhnu, aby Evropská rada zahájila konzultace s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB. Tím se připraví půda pro formální jmenování nového vedení ECB ze strany Evropské rady v prosinci,“ uvedl předseda Evropské rady António Costa.
Podle portálu Politico shoda na Hernándezovi de Cosovi nastala poté, co Nizozemsko ustoupilo od prosazování svého kandidáta, rovněž bývalého guvernéra centrální banky země, Klaase Knota.
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Zároveň Costa potvrdil předchozí informace Politika, že významné pozice v radě ECB obsadí Němec Markus Brunnermeier a Laurence Booneová z Francie. Ta by podle webu řídila oddělení, které provádí nákupy dluhopisů a zásahy na finančních trzích, zatímco s Brunnermeierem se počítá na pozici hlavního ekonoma.
Španělský premiér Pedro Sánchez, který před nedělními parlamentními volbami čelí nepříznivým výsledkům průzkumů veřejného mínění, tuto volbu na sociálních sítích ocenil slovy, že odráží Španělsko, které je v Evropě vůdčí silou. Jako další vlivné osobnosti zmínil španělskou šéfku Evropské investiční banky Nadiu Calvinovou a druhou nejvyšší představitelku Evropské komise Teresu Riberaovou.
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„Nové vedení ECB – de Cos jako prezident, Brunnermeier jako hlavní ekonom a Booneová dohlížející na tržní operace – spojuje zkušenosti a odborné znalosti, které by se mohly ukázat jako cenné ve světě náchylnějším ke krizím,“ uvedli ekonomové Bloombergu Simona Delle Chiaieová a David Powell.
Schopný hledat shodu
Kariérní centrální bankéř Hernández de Cos je podle agentury AFP známý schopností hledat shodu a respekt si získal pragmatickým přístupem. „Krize mu nejsou cizí, protože vedl španělskou centrální banku v době pandemie covidu-19 a ekonomických dopadů ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, které podnítily inflaci a zvýšily tlak na veřejné finance,“ dodala agentura.
Shodu lídrů sedmadvacítky na trojici nominantů v čele s Hernándezem de Cosem na síti X uvítal také francouzský prezident Emmanuel Macron. „Vítám vyváženou trojici osobností, které budou sloužit stabilitě a prosperitě eurozóny, s Pablem Hernándezem de Cosem jako prezidentem a Laurence Booneovou a Markusem Brunnermeierem ve výkonné radě,“ uvedl.
Po doporučení trojice ze strany Evropské rady by měly začít konzultace s Evropským parlamentem a ECB, které mají právo se k nominantům vyjádřit. Slyšení v europarlamentu je naplánováno na 7. prosince a formálně by lídři měli dohodu potvrdit na příštím summitu EU 17. prosince.