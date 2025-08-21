Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským, některé ceny však možná budou překvapující.
Autor: iDNES
Pod americkou prodejnou si jako první mnozí nejspíš představí obří Walmart. Ale i v USA bodují diskonty včetně těch evropských. Aldi působí po celých USA, Lidl začal poměrně nedávno a zatím obsazuje východní pobřeží. Podívejte se, jak to vypadá v obchodě v newyorském Brooklynu.
Prodejna je dvoupatrová, ve spodním patře je malé oddělení s pečivem a nápoji, primárně zamýšlené pro rychlé občerstvení. Sortiment pečiva je pak nápadně podobný tomu v Evropě.
Pro nákup je možné použít vozíky, které jsou bez mincí (což je v USA obvyklé, ale třeba Aldi má vozíky na mince).
K dispozici jsou samozřejmě také košíky. Prodejna v Brooklynu je typická městská prodejna, asi jako v centru Prahy, s velkými nákupy a s odvozem autem se tam tolik nepočítá.
Nechybějí letáky, i když v mnohem skromnějším provedení než v Česku.
Uvedené ceny jsou platné pro konec srpna, ve státě New York je u nezpracovaných potravin nulová prodejní daň, takže uvedené ceny jsou konečné. Výjimky nezohledňujeme, prodejní daň je když tak výrazně nižší než obvyklá sazba DPH v Evropě. Ceny jsme přepočítali na kilo (v USA je základní jednotkou libra) při kurzu 21 korun za dolar.
Nabídka bobulovin je pestrá a ceny nejsou nikterak vyšší než v Česku. Třeba borůvky ve zhruba půlkilovém balení vychází na 192 korun za kilo.
Jablka jsou dražší než v Česku, ceny za kilogram začínají od zhruba 70 korun.
Dražší jsou i brambory na váhu, nutno dodat že velmi hezké, s cenou přibližně 45 korun za kilogram.
Rajčata na váhu vycházejí od 60 do 90 korun za kilo
V každém případě je výběr velmi široký a třeba cherry rajčata vychází zhruba od 150 korun za kilogram.
Cibule je obecně dražší než v Česku, ale v akci není rozdíl nějak zásadně markantní.
V čele regálů jsou vždy akční nabídky. Zde například jahody s cenou 129 korun za kilogram nebo žampiony za 43 korun za dvě balení po 227 gramech.
Limonády v třetinkových plechovkách (přibližně) se v USA v samoobsluhách prodávají po kartonech, v kterých je dvanáct kusů. Zde takový karton vyjde na 85 korun, plechovka tedy asi na sedm korun.
Zelenina se často nabízí již v kuchyňské úpravě. Akční mrkev vycházela na přibližně 34 korun za kilogram.
Melouny, přestože stejně velké nebyly, se prodávaly na kusy, nikoliv na váhu. Kus vyšel v přepočtu na necelých 100 korun a byl to meloun s nízkým obsahem semen.
V akční nabídce trvanlivých potravin byly produkty v Česku nepříliš známé s výjimkou Arizona čajů ve spodu snímku. Tamní klasikou je balení chipsů, v kterém jsou čtyři příchutě a celkem 16 pytlíků v přepočtu za 115 korun.
Stejně jako v Lidlu v Česku jsou i v tom americkém akční nabídky. V případě chlazených potravin v samostatné sekci. I v USA mají věrnostní aplikaci a některé slevy platí jen s jejím použitím.
V lahůdkářské sekci je docela pestrý výběr evropských potravin, ať už importovaných, nebo vyráběných lokálně. Především italské a francouzské produkty jsou v USA všeobecně rozšířené a populární.
Ceny takových produktů samozřejmě nejsou vyloženě diskontní, kilogram prémiového sýru se pohybuje v přepočtu od 380 Kč výše.
Majonéza, hořčice a kečup. Majonéza a kečup jsou stejné jako u nás, hořčice je specifická. Velké balení kečupu Heinz vychází v přepočtu na 76 korun, vlastní značka je pak za zhruba 30 Kč.
I v USA má Lidl nabídku produktů z celého světa a třeba některé výrobky VitaAsia vypadají jako v Evropě. Minimálně grafika obalů je stejná.
Platí to i pro produkty z „italského týdne“.
Regály s masem byly po ránu spíš probrané. Zde je v prostřední polici hovězí pečeně s cenou asi 350 korun za kilogram. Balení má hmotnost okolo 1,5 kilogramu. A pozor, zde je cena podmíněna aplikací v mobilu.
Další akční cena s použitím aplikace se vztahuje na hovězí svíčkovou. Cena za kilogram v přepočtu 735 korun odpovídá přibližně cenám za svíčkovou v Česku.
Losos vycházel v době naší návštěvy od 414 korun za kilogram, což byla akční cena. Standardní se pak pohybovala podle velikosti filetu od 550 Kč výše.
Výběr mletého masa je v USA tradičně obrovský. Ceny začínají v přepočtu na 250 korunách za kilogram mletého hovězího či mixu, kde je na rozdíl od Česka vedle vepřového a hovězího i telecí maso.
V případě hovězího je pak výběr z různých typů mletého. Ve velkých prodejnách je tento sortiment obvykle s obrovským výběrem. Zde v Lidlu to bylo skromnější.
Naproti masu byl regál s trvanlivým pečivem (čerstvé rozpečené bylo o patro níž). Velké balení nejlevnějšího toustového chleba vycházelo v přepočtu na necelých 29 korun, pečivo pak bylo ve velkém balení od 44 korun.
A ještě pohled na další nabídku hovězího masa. Ceny se pohybují standardně od 9 dolarů za libru, což je v přepočtu asi 414 korun za kilogram. Akční ceny jsou o 10 až 20 procent nižší.
Kuřecí prsa s dost velkém balení vycházejí od 123 do 209 korun za kilogram. Záleží na úpravě.
Kuřecí křídla v akci stála na 90 korun za kilogram, balení je dvoukilové. Celkově jsou balení větší a pro jednoho je to na několik jídel. Kuře vycházelo na 73 korun za kilogram. Ceny drůbeže jsou tak na úrovni akčních cen v ČR.
V rámci trvanlivých potravin se najdou i produkty evropského původu (ne nutně dovážené z Evropy). Nutella stála 111 korun za malou skleničku. Skoro stejně pak stálo rodinné balení snídaňových skořicových lupínků.
Privátní značka uzenin Dulano je stejná v Evropě i v USA. Párky stojí okolo 218 korun za kilogram, prémiová šunka pak okolo 300 korun za kilogram.
Strouhaný sýr stál zhruba 184 korun za kilogram a ceny se příliš neliší u jednotlivých druhů. Toustový tavený sýr je levný, velké balení vyjde na 40 korun.
Plátkové sýry také nejsou drahé, standardní cena je opět okolo 180 korun za kilogram, akční pak ještě nižší. Tři balení po 10 plátcích několika druhů vycházelo na 105 korun.
Zakysaná smetana vycházela v přepočtu od 90 korun za kilogram, tedy u nás obvyklé 200 gramové balení by vyšlo na 18 korun.
Pozorný čtenář si všimne v polici uprostřed produktů z řeckého a italského týdne. Názvy řad jsou stejné. Na fotce pak jsou produkty specifické pro americký trh, jako velká balení limonád a fresh džusu.
A to vše v regálu s akční nabídkou.
A co máslo? Je drahé? Ne, není, v případě akční ceny stojí v přepočtu čtvrtka (250 gramů) na 43 korun. Pro zajímavost, běžné americké balení má zhruba libru, tedy asi 450 gramů.
Standardní cena másla je zhruba 60 korun v přepočtu za u nás obvyklé 250gramové balení.
Jogurty jsou v USA obvykle dražší než v Evropě. Zde například čtyři Activie, což je značka známá i z Česka, vyjdou na 66 korun. Ale vlastní produkty Lidlu vycházejí výhodněji, za větší balení po kusu si Lidl účtuje v přepočtu necelých 13 korun.
Značkové jogurty po kuse vycházejí od 30 do 40 korun za kus.
Další regál s čerstvými džusy a ovocnými nápoji. Solevita, tedy další privátní značka Lidlu, nabízí 1,5litrovou láhev s cenou 47 Kč za litr po přepočtu.
Pohled do regálu s nápoji
Nechybí sortiment kokakoly. Plechovky jsou opět po dvanácti, zde v akci jeden plus jeden karton zdarma. Cena jedné plechovky je pak z našeho pohledu směšná.
Balení nápojů je v USA specifické. Plechovky mají několik velikostí, standardní jsou přibližně jako jinde ve světě. Velké láhve mají objem dva litry, malé buď půl litru, ale ty se prodávají obvykle po šesti. Pokud chcete koupit pouze jednu láhev třeba na čerpací stanici nebo z automatu, bude trochu větší s objemem necelých 0,6 litru.
V případě vajec byly ceny ještě na jaře v USA dost vysoké a veřejnost si na ně stěžovala. Důvodem byla rozsáhlá ohniska ptačí chřipky. Nyní je už situace stabilizovaná a ceny se v létě začaly vracet k normálu.
V USA jsou vejce umytá, takže musí být v chladicím boxu. Vedle původu jsou tříděná i podle barvy a prodávají se po tuctu, 18 kusech a ve větších baleních.
Bio vejce 12 kusů vyšlo na zhruba 110 korun, 18 vajec z volného výběhu pak na 120 korun. Nutno dodat, že to jsou velká vejce a ceny jsou podobné jako v Česku.
Mléko se běžné v USA prodává po galonech, což je necelých 3,8 litru. Polotučné a plnotučné stojí stejně, galon vyjde v přepočtu na 62 korun. To znamená, že litr stojí v přepočtu asi 16 korun, což je z českého pohledu za čerstvé mléko skvělá cena.
Bílá vejce velké velikosti vycházela na 57 korun za 12 kusů a na 83 korun za 18 kusů. Z tuzemského pohledu výborné ceny.
Pohled na zmrzliny do mrazícího boxu připomíná nabídku v Česku. Privátní značky Lidlu jsou stejné, leckteré nanuky také vypadají stejně.
A ještě jeden pohled do mrazáků newyorské prodejny Lidlu
Výběr mrazených potravin je trochu jiný než v Evropě. Vedou masové koule na různé způsoby a předsmažené polotovary.
Výběr mrazených produktů je široký, v USA je oblíbený segment v potravinářských prodejnách. V některých mrazené zboží výrazně převyšuje to čerstvé. V Lidlu to bylo asi o trochu víc, než jsme v Evropě zvyklí, ale stále v rozumné míře.
I v USA jsou už běžné samoobslužné pokladny, rozšířily se především během covidové pandemie. Ale ráno byly v Lidlu zavřené.
Pokladny s obsluho ubyly v obchodě čtyři, z toho tři otevřené.
I u čokolády má Lidl v USA stejné privátní značky jako v Evropě. Ceny jsou podobné, nechybějí produkty importované z Evropy.
Medvídci Haribo jsou v USA běžně rozšíření a naopak mnoho původně amerických cukrovinek se dá už docela běžně koupit i v Evropě.
Segment sušenek je trochu jiný než v Česku, v tomto směru mají v USA zřejmě jiné chutě a návyky.
Nechybí ani sortiment spotřebního zboží, opět pod mnohdy stejnými značkami jako v Česku nebo jinde v Evropě.
A to samé platí i pro nářadí Parkside. Celkově patří Lidl mezi levnější obchody, ale jsou zde ještě mnohem cenově agresivnější disconty. Naopak své místo zde mají i velmi luxusní prodejny potravin, v některých jsou ceny absurdně vysoké i na Američany s velmi slušnými příjmy.
