|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...
Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek
Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...
Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda
Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...
Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie
Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...
Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci
Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...
Afrika jako potravinová velmoc. Investice na kontinent tečou z Číny i Kataru
V době, kdy se svět potýká s důsledky obchodních válek a geopolitické nestability, se Afrika díky obřím investicím stává výraznou zemědělskou velmocí. Hlavně díky Číně, která odtud odebírá kešu,...
Pardubický soud vede insolvenční řízení s AZ Energies, firma dluží desítky milionů
Dodavatel energií AZ Energies se po krachu a postupném oznamování ukončení dodávek dostal do insolvenčního řízení. Ve čtvrtek ho s ním zahájila pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové....
Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat
Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...
Trump z plánu cel vůči farmaceutickým společnostem vyloučil generika
Americká vláda již několik měsíců zvažuje cla na řadu produktů a složek v rámci celního šetření z důvodu národní bezpečnosti. Trumpova administrativa nyní oznámila, že neplánuje uvalit cla na...
Otevírací doba 28. října 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno
V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?
ČD zaplatí pokutu šest milionů korun. Dopravce chyboval při nákupu vlaků
České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou národnímu dopravci vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu....
Čína přitvrdila v omezení vývozu vzácných zemin, další kroky chystá
Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení na vývoz technologií souvisejících se vzácnými zeminami a plánuje také regulovat vývoz dalších pěti kovů vzácných...
Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého
Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....
Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci
Loňský rok přinesl zlepšení stavu veřejných financí, které pokračuje i letos, zhodnotila Národní rozpočtová rada, která má v popisu práce dohled nad rozpočtovou odpovědností státu. Pro udržení...
Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu
Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Spotřeba plynu u domácností roste. Přechází na něj také stále více firem
Spotřeba plynu v České republice nadále roste. Výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku potvrzují, že plyn zůstává klíčovým zdrojem energie pro miliony domácností a firem. Společnost GasNet,...
Strava jde do boje proti Garminu kvůli segmentům. Chce zákaz prodeje hodinek
Populární sportovní aplikace vytáhla do boje proti neméně populárnímu výrobci sportovních hodinek. Společnost Strava podala žalobu na Garmin kvůli údajnému porušení patentů na segmenty a tepelné...