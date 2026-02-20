Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Surrealistický módní prvek inspirovaný běžným nakupováním bude oficiálně představen 26. února 2026 v rámci London Fashion Week.
V běžném supermarketu ale k dostání nebude. Unikátní kousek vznikl v omezeném množství a je tak určen jen pro „vyvolené“. Jeho cena zatím nebyla zveřejněna.
Na webu Nika Bentela bude kabelka dostupná od 26. února v rámci online losování. K sehnání je i 20. a 21. února v londýnské čtvrti Soho v ulici D’Arblay Street na pop-up akci Lidl Fresh Drop.
Lidl na sebe svým obrandovaným oblečením strhl pozornost už v minulosti. Ani jeho spolupráce s dvaatřicetiletým americkým designérem a jeho Nik Bentel Studiem není ojedinělá. Už dříve spolu představili kabelku ve formě papírového sáčku s croissantem, která se vyprodala během pár minut.
Sám návrhář se dlouhodobě inspiruje objekty, které jsou v každodenním životě často přehlížené. V jeho portfoliu se objevují kabelky z krabic na těstoviny, ve tvaru pizzy nebo připomínající rozlité mléko či párek v rohlíku. Trolley Bag tak jen potvrzuje jeho rukopis.