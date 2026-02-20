Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Autor:
  17:05
Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag v podobě nákupního vozíku vzbudila svým vzhledem okamžitý rozruch. Nechybí k jí ani malý přívěsek ve formě nákupního žetonu. Jedná se o nadčasovost, nebo módní bizarnost?

Surrealistický módní prvek inspirovaný běžným nakupováním bude oficiálně představen 26. února 2026 v rámci London Fashion Week.

V běžném supermarketu ale k dostání nebude. Unikátní kousek vznikl v omezeném množství a je tak určen jen pro „vyvolené“. Jeho cena zatím nebyla zveřejněna.

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl kabelku Trolley Bag ve tvaru nákupního vozíku.
Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl kabelku Trolley Bag ve tvaru nákupního vozíku.
Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl kabelku Trolley Bag ve tvaru nákupního vozíku.
3 fotografie

Na webu Nika Bentela bude kabelka dostupná od 26. února v rámci online losování. K sehnání je i 20. a 21. února v londýnské čtvrti Soho v ulici D’Arblay Street na pop-up akci Lidl Fresh Drop.

wallpapermag

When artist and designer @nikbentelstudio is asked to describe @lidlgb , the first word he uses is confident. The unlikely pairing between the low-cost German supermarket chain and a high-profile design collaboration has resulted in the Lidl Trolley Bag, where Bentel transforms blue and yellow branding and a popular mundane aesthetic into something playful, surreal and rather desirable.

The bag does exactly what it promises: distinctive trolley elements, including the blue and yellow handle, metal caging and token, now reimagined as a discreet bag charm, form a mix of industrial playfulness and aesthetic nonsense. As an imaginative branding exercise, it works, even if a slim metal cage with a chain handle is not the most functional bag to carry around.

Want your own slice of industrial playfulness? Fans wondering how to buy the Lidl Trolley Bag can head to nikbentel.com at 10 am on Thursday, 26 February to enter a ballot, or stop by The Lidl Fresh Drop on 20 and 21 February in London and try their luck on a special fruit machine.

Read more via the link in bio or at wallpaper.com.

: Courtesy Lidl and Nick Bentel
: @biscott_i

19. února 2026 v 19:01, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 16:13
oblíbit odpovědět uložit

Lidl na sebe svým obrandovaným oblečením strhl pozornost už v minulosti. Ani jeho spolupráce s dvaatřicetiletým americkým designérem a jeho Nik Bentel Studiem není ojedinělá. Už dříve spolu představili kabelku ve formě papírového sáčku s croissantem, která se vyprodala během pár minut.

Chcete vonět jako croissant? Lidl šťastlivcům toto vánoční přání splní

Sám návrhář se dlouhodobě inspiruje objekty, které jsou v každodenním životě často přehlížené. V jeho portfoliu se objevují kabelky z krabic na těstoviny, ve tvaru pizzy nebo připomínající rozlité mléko či párek v rohlíku. Trolley Bag tak jen potvrzuje jeho rukopis.

Chtěli byste mít takovou kabelku?

celkem hlasů: 48

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Nejvyšší soud zablokoval Trumpovi plošná cla. Není ale vyloučeno, že to zkusí jinak

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20,  aktualizováno  15:11

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Advertorial
CSG dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v řádu...

20. února 2026

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe

Valentýn, pouták

Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní...

20. února 2026  12:02

Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování,...

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve...

20. února 2026  11:22

Praha bude mít druhý oficiální LEGO Store. Otevře se na podzim v centru

Stavebnice ze světa Star Wars tvoří už 25 let klíčovou součást nabídky...

Příznivci legendárních stavebnic mají další důvod k radosti. Dánský výrobce Lego potvrdil, že na podzim 2026 otevře v Praze druhý oficiální kamenný obchod. Nová pobočka vyroste v atraktivní lokalitě...

20. února 2026  11:19

Olympiáda probudila v Češích sportovce, obchodníci hlásí velké prodeje bruslí

Bruslení pod širým nebem

Češi se zřejmě inspirovali medailovými úspěchy českých reprezentantů a podle všeho se chystají ve velkém zahájit jarní sportovní sezónu na kolečkových bruslích. Letos totiž nakoupili násobně víc...

20. února 2026  10:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letiště ve Vídni i Mnichově ochromily přívaly sněhu

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Přívaly sněhu ochromily provoz mezinárodních letišť ve Vídni a Mnichově. Letiště Schwechat oznámilo, že obnovení letů bude později, než se původně předpokládalo. Odlety by měly začít kolem 12:00,...

20. února 2026  7:43,  aktualizováno  10:31

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby,...

20. února 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.