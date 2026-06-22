Hospoda stojí v Dundonaldu na předměstí Belfastu. Interiér hraje korporátními barvami modrou, žlutou a červenou barvou. Na stěnách i v regálech je vystavené zboží, které hosté znají z regálu řetězce.
Na první pohled může podnik působit pouze marketingový kalkul. Firma to ale odmítá. Podle regionálního ředitele Lidl Gordona Cruikshankse je projekt hlavně odpovědí na dlouhodobě kritizovaná licenční pravidla v Severním Irsku.
Proč právě
„Potíže kolem zákonů o licencích na prodej alkoholu v Severním Irsku jsou dobře známé a dlouhodobě zdokumentované,“ řekl pro BBC regionální ředitel Lidl ze Severního Irska. Dodal, že čekání bylo dlouhé.
Tamní supermarkety musí před prodejem alkoholu splnit dvě podmínky. Nejprve musí koupit licenci, které se vzdal jiný podnik. Typicky hospoda nebo bar, který končí. Princip tak omezuje počet míst, kde je možné alkohol prodávat. Pak musí prokázat, že stávající síť licencovaných provozoven v oblasti nestačí potřebám veřejnosti.
Právě tady Lidl narazil. Pro běžnou prodejnu alkoholu test nesplnil. Uspěl však s žádostí o licenci pro hospodu. V okolí totiž v posledních letech zavřely dva bary.
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Do Lidlu na čepované pivo. Řetězec otevře první obchod s vlastní hospodou
Firma do projektu investovala 500 tisíc liber, v přepočtu zhruba 14 milionu korun. Přijala také osm nových zaměstnanců. Má kapacitu přibližně 45 míst a zákazníci si zde koupí čepované i láhvové pivo, víno či cidery.
„V oblasti Dundonaldu výrazně přibylo obyvatel. Když se objevila možnost otevřít hospodu, vyhodnotili jsme to jako nejlepší cestu, jak místním nabídnout celý náš sortiment a umožnit jim kompletní nákup,“ řekl Cruikshanks stanici BBC News NI. Dodal, že jde o výjimečný případ. Další hospody Lidl zatím otevírat neplánuje.
Místní nápad chválí
Místní lidé novinku většinou vítají. Charlie Steele označil podnik za přesně to, co oblast potřebuje. Připomněl, že v posledních letech několik hospod v okolí zavřelo. Podle něj může nový podnik přinést i širší nabídku piv.
Podobně mluví i Everal Thompsonová. Podle ní v oblasti chybělo místo, kam by lidé mohli zajít. Ray Johnston zase řekl, že samotná hospoda v Dundonaldu novinkou není, neobvyklé je ale spojení hospody a supermarketu.
Opatrnější jsou místní politici. Zastupitel za Alliance Party Martin Gregg upozornil, že první zájem lidí stál hlavně na neobvyklosti projektu. Teprve čas podle něj ukáže, jak si podnik povede. Zastupitelka Sharon Skillenová uvedla, že hospoda může přinést nová pracovní místa a nové místo setkávání. Zároveň ale musí brát ohled na obyvatele v okolí i místní infrastrukturu.
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Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun
Podobný koncept Lidl zkouší i v Česku. Ve Stromovce v Praze otevřel v půlce června letní terasu s výčepem a kavárnou. Láká hlavně na nižší ceny pro držitele aplikace Lidl Plus.
Půllitr čepovaného piva Argus tam vyjde na 23 korun, malé pivo na 14 korun a nealkoholické nápoje na 20 korun. Sezonní provoz funguje od poloviny června do konce září. Firma projekt staví na svých privátních značkách a nevylučuje, že pokud se osvědčí, rozšíří ho i do dalších měst.
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