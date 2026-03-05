Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil nejprve v lednu v Hamburku řetězec Lidl, o měsíc později se přidal v bavorském Augsburgu také řetězec Aldi Süd. Cílem je snížit tlak na stávající kapacity bez nutnosti stavět nové parkovací domy nebo zabírat další veřejný prostor.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Parkoviště u vybraných prodejen zůstávají přes den vyhrazená zákazníkům, po zavírací době se nyní otevírají místním. Vybrané německé prodejny se nacházejí ve čtvrtích s dlouhodobým nedostatkem rezidentního parkování.

Večerní parkování je zpoplatněné a stojí tři eura za noc, 12 eur za týden nebo 30 eur za měsíc. Rezervace probíhá přes webovou aplikaci nebo QR kód u prodejen. Kontrolu zajišťuje kamerový systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek a bez nutnosti závor či stavebních úprav, uvedla společnost Wemolo, která systém zajišťuje.

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Dosud byla parkoviště u supermarketů primárně bezplatná a určená zákazníkům. Ve večerních hodinách však často zůstávala prázdná, zatímco okolní ulice trpěly nedostatkem míst. Obchodní řetězce proto dříve zpřísňovaly kontroly a udělovaly pokuty za neoprávněné parkování rezidentů. Nový model nabízí místo sankcí regulovaný a časově omezený pronájem.

„Model večerního parkování je pragmatický přístup, který vítám, protože se dobře využívá stávající prostor. Vytváří se tak další parkovací místa a poskytuje se obyvatelům znatelná úleva,“ uvedla pro deník Inside Digital starostka Augsburgu Eva Weberová.

Inovativní parkování po pracovní době umožňuje udržitelné a efektivní využití stávajících parkovacích ploch, což přináší znatelnou úlevu především obyvatelům. „V tomto kooperativním modelu vidíme smysluplný doplněk strategie městské mobility a užitečnou možnost odpovědného využívání stávajících zdrojů,“ řekl Christoph Cleesattel, ředitel realitní divize společnosti Aldi Süd.

Jak parkují zákazníci u supermarketů v Česku?

Podle řetězců má každá lokalita svá pravidla a nemá jednotný vzorec. Zatímco v centru Prahy je situace odlišná než na okraji menšího města, obchodníci přistupují k regulaci individuálně.

„K parkování u našich obchodních domů přistupujeme individuálně. Neexistuje univerzální šablona, situace v centru Prahy je diametrálně odlišná od prodejny na okraji menšího města,“ vysvětluje Renata Maierl, mluvčí Kauflandu.

Na místech, kde není situace kritická, je parkování zdarma a bez omezení. „Vnímáme to jako servis pro lokalitu. Nicméně v exponovaných místech se stává, že rezidenti využívají tato místa k dlouhodobému stání. Pokud k tomu dojde, přistupujeme k regulaci,“ doplňuje Maierl.

Regulace často probíhá systémem tzv. „parkovacích hodin“ nebo monitorováním registračních značek kamerami. „Zákazník má například 90 minut zdarma a následně je parkování zpoplatněno, aby parkoviště nesloužilo jako odstavná plocha pro okolní domy,“ vysvětluje mluvčí. U velmi vytížených lokalit jsou standardem závory a noční režim.

Parkovací zóny vyznačili na chodnících. Nedá se projít, stěžují si lidé

Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert, upozorňuje, že řetězec většinou není vlastníkem budov: „Ve valné většině objektů není Albert vlastníkem, tudíž pravidla parkování neurčuje. U hypermarketů, které jsou součástí obchodních center a retail parků, bývají kapacity parkoviště dostatečně dimenzované a zákazníci zpravidla pohodlně zaparkují,“ uvedl Mareček.

Podobný přístup má i Lidl. „V minulosti se stávalo, že parkovací místa určená našim zákazníkům byla blokována dlouhodobě zaparkovanými vozidly,“ říká Iveta Barabášová, mluvčí společnosti.

Proto Lidl zavedl systém bezplatného parkování maximálně na 90 minut. Parkoviště jsou buď vybavena závorami, nebo označena dopravním značením „parkoviště s parkovacím kotoučem“ s vyznačenou maximální dobou parkování. „Toto opatření jsme zavedli po konzultaci s Policií ČR. Cílem je, aby si zákazníci mohli pohodlně nakoupit a měli kde zaparkovat. Situace se díky tomu zlepšila a ubylo dlouhodobě zaparkovaných vozidel,“ uzavřela Barabášová.

