V Libanonu žena s hračkou přepadla banku, chtěla své úspory na léčbu rakoviny

Libanon se potýká s hlubokou ekonomickou a finanční krizí a v tamních bankách od 2019 platí přísné limity pro výběr zahraničních měn.

Zhruba tři čtvrtiny libanonské populace čelí chudobě, přičemž ekonomická situace v této zemi nejeví zlepšení. Miliony lidí v Libanonu se potýkají s rozsáhlými výpadky elektřiny a prudce rostoucí inflací.

Sálí Háfizová místní televizi Al-Džadíd řekla, že potřebovala získat přístup ke svým úsporám, aby mohla zaplatit léčbu sestře, která má rakovinu. Do banky šla opakovaně, ale bylo jí vždy řečeno, že si smí vybrat pouze místní měnu v hodnotě 200 dolarů za měsíc.

Háfizová uvedla, že v bance přitom měla úspory v hodnotě 20.000 dolarů. Ozbrojená, podle svých slov ovšem jen dětskou pistolí, vstoupila spolu s desítkou aktivistů do pobočky banky BLOM a vtrhla do kanceláře ředitele.

„Všude uvnitř to polili benzínem, vytáhli zapalovač a vyhrožovali, že ho zapálí,“ řekla agentuře AP zákaznice banky. Dodala, že ozbrojená žena vyhrožovala řediteli, že jej zastřelí, pokud nedostane své peníze.

Peníze chtěla pro nemocnou sestru

To však žena odmítá. „Nevloupala jsem se do banky, abych někoho zabila nebo zapálila,“ uvedla. „Přišla jsem, abych se domohla svých práv,“ zdůraznila. „Předtím jsem prosila vedoucího pobočky, aby mi dal peníze, a řekla jsem mu, že moje sestra umírá, že už nemá moc času,“ řekla s tím, že se dostala do bodu, kdy už neměla co ztratit. Na sociálních sítích ji mnozí označují za hrdinku.

Aktivisté, kteří ženu doprovázeli, byli ze skupiny Vkladatelé křičí. Někteří s ní vstoupili do banky, zatímco jiní uspořádali protest u vchodu. Žena podle svědků nakonec odešla s hotovostí v igelitové tašce. Příslušníci bezpečnostních složek před bankou zatkli několik lidí, včetně muže s pistolí.

K incidentu došlo několik týdnů poté, co jinou pobočku banky v Bejrútu přepadl řidič rozvážející jídlo. Sedm hodin držel deset lidí jako rukojmí a požadoval desítky tisíc dolarů svých úspor.

Většina lidí ho oslavovala jako hrdinu a po jeho vzetí do vazby se v ulicích konaly demonstrace na jeho podporu. Policie řidiče nakonec propustila a banka souhlasila s vyplacením 35 tisíc dolarů, tedy téměř 850 tisíc korun. Podle agentury AP měl řidič na kontě 210 tisíc dolarů.