Sendvič za 13 dolarů rozdělil Libanon. Ukázal propast mezi bohatými a chudými

Vlastní variantu tradičního pokrmu shish taouk uvedl na trh podnik The Glow Paradise. Jeho cena je téměř dvojnásobná oproti běžným kuřecím sendvičům prodávaným v hlavním městě. „Vidíte lidi v restauraci, ale už nevidíte, že minulý měsíc zavřelo 22 restaurací,“ uvedl pro agenturu Reuters ekonom Sami Nader z Univerzity svatého Josefa v Bejrútu.
Cena pokrmu rozdělila lidi na sociálních sítích. Jedni restauraci obviňovali z okrádání zákazníků, zatímco druzí argumentovali tím, že sendvič je určen lidem, kteří si ho mohou dovolit.
„Všechno je drahé a lidé už to nezvládají. Dnes dostaneme výplatu, ale abychom vůbec vyžili, musíme se hned zadlužit,“ řekl třiapadesátiletý Fouad Fakhreddine, který pracuje v restauraci v nedaleké čtvrti Hamra.
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Libanon se od roku 2019 potýká s následky hluboké finanční a hospodářské krize, která výrazně oslabila tamní střední třídu. Podle Světové banky se libanonský hrubý domácí produkt (HDP) mezi lety 2019 a 2024 propadl téměř o 40 procent. Inflace by pak v zemi podle prognózy měla letos dosáhnout 17,5 procenta, zejména kvůli rostoucím cenám energií a dopravy.
Drahé energie zatěžují domácnosti
Náklady na elektřinu ze soukromých elektrocentrál, které v Libanonu nahrazují dodávky z veřejné sítě během častých výpadků, vzrostly jen v srpnu 2026 téměř o 20 procent. Ve srovnání s únorem byly podle libanonského ministerstva energetiky vyšší téměř o 60 procent.
Za nepřetržité dodávky elektřiny tak mnohé domácnosti platí několik stovek dolarů měsíčně. Minimální mzda přitom v Libanonu činí 400 dolarů (zhruba 8 700 korun).
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Podle ekonoma Samiho Nadera z Univerzity svatého Josefa v Bejrútu střední třída v Libanonu prakticky zmizela. Přispěl k tomu finanční kolaps z roku 2019, ničivý výbuch v bejrútském přístavu o rok později i následné ozbrojené konflikty.
„Vznikla třída lidí, kteří si užívají života, a třída těch, kteří jen přežívají a v nesnesitelných podmínkách čekají na smrt,“ řekl Fouad Fakhreddine.
Podle zprávy Dětského fondu OSN (UNICEF) zveřejněné na konci září mají čtyři z pěti domácností v Libanonu problémy s pokrytím základních životních potřeb. Více než pětina dotázaných domácností uvedla, že jejich děti chodily spát hladové. Téměř třetina pak dětem nedokázala zajistit potřebnou zdravotní péči, především kvůli nedostatku peněz.