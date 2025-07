Zákazníci ve Walmartu ve městě Secaucus v New Jersey den po oznámení nových cel (3. dubna 2025) | foto: Reuters

Podle statistik i rozhovorů vedených se zástupci firem stále více Američanů upřednostňuje cenu a hodnotu před věrností značce, píše americký portál The Washington Post. „Pokud si někdo koupí levnější napodobeninu daného produktu, má pocit, že vyhrál nebo přechytračil systém. Zvlášť v této době ekonomické nejistoty,“ uvedla Lauren Beitelspacherová, profesorka marketingu na Babson College v Massachusetts.

Zvyky mění i vysoce příjmoví zákazníci

Podle analytika maloobchodu a viceprezidenta agentury Moody’s Chedlyho Louise mění své nákupní chování nejen ti nejchudší, ale i lidé se středními až vyššími příjmy. Tito spotřebitelé se podle něj přesouvají k prodejcům jako Walmart, Dollar General nebo Dollar Tree, kteří tradičně slouží zákazníkům s nižšími až středními příjmy.

Značky a maloobchodníci se snaží tomuto trendu přizpůsobit. Susan Morrisová, generální ředitelka potravinářské společnosti Albertsons, řekla investorům na konferenci k výsledkům za první čtvrtletí, že obchodní řetězec intenzivně sází na privátní značky, aby vyhověl rostoucí poptávce zákazníků po levnějších alternativách. Tento rozvoj může být podle ní také skvělým řešením pro zákazníky v případě, že cla zvýší ceny potravin.

„Lidé už nemusí být tak fixovaní na jednu konkrétní značku. Jde jim spíš o celkový vzhled nebo styl, který chtějí vyjádřit,“ potvrdila Jenna Drentenová, profesorka marketingu z Loyola University v Chicagu. „Ke každému značkovému ‚must-have‘ dnes existuje tip na levnější, a přesto kvalitní alternativu,“ doplnila.

Rozmach privátních značek

Podle Sally Lyonsové Wyattové ze společnosti Circana, která se zabývá průzkumem trhu, je trend vidět nejvíce v regálech s potravinami. Velké obchodní řetězce, hypermarkety i diskontní prodejci sázejí na privátní značky už desítky let – protože mají vyšší marže než značkové výrobky. „Když ale v roce 2022 začaly prudce růst ceny, vsadili na ně ještě výrazněji,“ uvedl Lyonsová Wyattová.

Trend se projevuje také v číslech. Do roku 2024 dosáhly tržby z prodeje potravinářských a nepotravinářských produktů privátních značek historického maxima 270,6 miliardy dolarů (5,7 bilionů Kč), což představuje čtyřprocentní nárůst proti roku 2023, uvádí zpráva společnosti Circana a Asociace výrobců privátních značek. To je zhruba pětina celkových tržeb v loňském roce.

„Investice se pro obchodníky s potravinami rozhodně vyplatily,“ řekl Neil Saunders, výkonný ředitel firmy GlobalData, která se zabývá analýzou maloobchodu. „Pravděpodobně na to budou tlačit ještě více,“ dodal.

Podle jeho slov v posledních letech obchodníci oznámili nové privátní značky a také vylepšili jejich design, kvalitu i výběr. Například Target investoval do své bio řady Good and Gather a do značky Favorite Day. Řetězec Albertsons zase uvedl svou řadu sladkostí Overjoyed „Velkoobchodní řetězce jako Costco a jejich značka Kirkland Signature ovšem v tomto směru dominují dlouhodobě,“ zmínila Lyonsová Wyattová.

Kosmetika i móda

Levnější varuanty nakupují Američané také v případě kosmetiky i módy. Mezi spotřebitele, kteří vyměnili dražší kousky za levnější, patří Američanka Adrianna Rinaldiová. Byla zvyklá si kupovat legíny značky Lululemon, za které utrácela až 118 dolarů (zhruba 2 500 Kč). Nyní ale přešla legíny značky CRZ Yoga, které jsou považovány za levnější variantu kanadské značky.

Legíny CRZ Yoga vyjdou ve srovnání Lululemon na zhruba třetinovou cenu. „Kvalita je úplně stejná,“ uvedla čtyřiatřicetiletá zákaznice. „Je dnes větší tolerance k tomu, že si člověk nekupuje značkové věci,“ doplnila.

Na nákupy mají podle Drentenové z Loyola University Chicago určitý vliv i influenceři. „Je pravda, že prestižní značky stále mají váhu ve světě módy a kosmetiky, ale spotřebitelé jsou dnes otevřenější levnějším alternativám,“ uvedla.

Podle společnosti NielsenIQ vzrostl v polovině června také meziročně prodej napodobenin dražších parfémů o 103 procent. Prodej levnějších alternativ ke značkové kosmetice stoupl téměř o 10 procent a u pleťových přípravků o 27 procent.

Podle údajů společnosti Adobe Analytics, která sledovala prodeje v období od června 2024 do června 2025, v oděvním segmentu vzrostl podíl nejlevnějších produktů na celkových prodejích přibližně o 9 procent, zatímco podíl těch nejdražších klesl o 5,7 procenta.