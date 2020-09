Jídlo v Německu je moc levné, tvrdí studie. Mělo by stát až třikrát víc

6:00

Pokud by se měly do cen jídla v Německu promítnout náklady na eliminaci dopadů na životní prostředí, stálo by až třikrát víc než dnes. Tvrdí to studie vědců Univerzity v Augsburgu a Univerzity v Greifswaldu. Experiment s férovými cenami spustil Penny Market v Berlíně.