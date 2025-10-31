Airbus A320 ztratil výšku zřejmě kvůli „vzduchové kapse“. Tu tvoří vrstvy vzduchu s různými teplotami, hustotou a směry větru. Cestující mají pocit, že letadlo „padá“ či „skáče“. A to se zřejmě stalo tomuto letu. Ke zraněním obvykle dochází, pokud nemají cestující zapnuté bezpečností pásy, píše německý Bild.
|
Let ze Salt Lake City do Amsterdamu zasáhly turbulence, 25 lidí se zranilo
„Máme nejméně tři zraněné,“ ohlásil pilot vysílačkou. Letoun tak nouzově přistál na Floridě, kde záchranáři cestující vyšetřili a zraněné převezli do nemocnice.
Společnost následně letadlo vyřadila z provozu a bude zjišťovat příčinu problému.