Letoun nouzově přistál, po vletu do „vzduchové kapsy" se zranili cestující

Autor:
  8:35
Let americké společnosti JetBlue z Cancúnu v Mexiku do Newarku v New Jersey skončil předčasně v Tampě na Floridě. Důvodem bylo zranění několika cestujících poté, co stroj nečekaně prudce ztratil výšku, čímž se zranilo několik cestujících.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Airbus A320 ztratil výšku zřejmě kvůli „vzduchové kapse“. Tu tvoří vrstvy vzduchu s různými teplotami, hustotou a směry větru. Cestující mají pocit, že letadlo „padá“ či „skáče“. A to se zřejmě stalo tomuto letu. Ke zraněním obvykle dochází, pokud nemají cestující zapnuté bezpečností pásy, píše německý Bild.

„Máme nejméně tři zraněné,“ ohlásil pilot vysílačkou. Letoun tak nouzově přistál na Floridě, kde záchranáři cestující vyšetřili a zraněné převezli do nemocnice.

Společnost následně letadlo vyřadila z provozu a bude zjišťovat příčinu problému.

31. října 2025

