Katarská smetánka bude létat nejnovějšími Gulfstreamy za 1 666 milionů

Letoun typu G700 od společnosti Gulfstream Aerospace je vybaven motory Rolls-Royce Pearl 700. Ve své základní verzi má mít dolet 11 853 kilometrů, ve vylepšené slibuje dokonce až 13 890 kilometrů.

Trasu z katarského Dauhá do amerického New Yorku by měl zvládnout za přibližně dvanáct hodin, což je asi o dvě hodiny méně než v případě běžných dopravních letadel. Informoval o tom portál Sam Chui.



Společnost Gulfstream, která se specializuje na výrobu malých proudových letadel, představila model G700 už v roce 2019. Chlubí se jednou z nejdelších, nejširších a nejvyšších kabin ve své třídě. Letoun má být i ohleduplnější k životnímu prostředí, neboť oproti předchozím typům má při spalování tvořit až o šedesát procent škodlivých látek méně.

Kromě nadstandardního doletu se model G700 pyšní i vysokou rychlostí. I v nejvyšších letových hladinách je letoun schopen udržovat stabilní rychlost přes tisíc kilometrů v hodině. Letadlo je vybavené i nejnovějšími technologiemi.

Patří mezi ně například inteligentní osvětlení, které reguluje svou intenzitu podle biologického rytmu lidského těla. Unikátní je i přenos zvuku, neboť v letounu nejsou žádné reproduktory. Zvukové vlny přenáší všechny povrchové materiály, které rozvibrují speciální zařízení do požadované frekvence.

Nejnovější byznys jet od společnosti Gulfstream Aerospace tvoří v prostoru pro pasažéry hned pět místností. Nabízí i dostatek prostoru pro kuchyň s posezením. Najdete tu i jídelnu pro šest osob a soukromou kabinu s postelí a sprchou. Do letadla se vejde až devatenáct cestujících.

Flotila společnosti Qatar Executive se v současné době skládá z devatenácti malých proudových letadel a během pandemie nemoci covid-19 se aerolince dařilo. Poptávka po cestování s letouny této aerolinky vzrostla v meziročním srovnání o téměř sto procent.