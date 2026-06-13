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Čekání na let nemusí být nuda. Na amerických letištích bodují herní salonky

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  15:00
Klid, pohodlná křesla a sklenka alkoholu. Právě kvůli tomu cestující po celém světě s oblibou vyhledávají letištní salonky. Jejich budoucnost ale může vypadat úplně jinak. Na amerických letištích totiž začínají místo koktejlů lákat především videohry. Původně tiché a často až příliš formální prostory se tak postupně mění v centra zábavy.

Když David Lee a Kassy Yangová vstoupili do nově otevřeného salonku Portal Lounge na letišti v Minneapolis, jejich pozornost neupoutal robotický barman, který zde míchá koktejly. Spolu se svými dětmi mnohem více ocenili něco jiného. Byly to videohry. „Je to asi nejzajímavější letištní salonek, který jsem během svých cest navštívil,“ řekl po návštěvě Lee. Zvlášť jeho děti byly nadšené, že si mohou zkrátit čekání před dlouhým letem do Asie hraním videoher, píše portál The Wall Street Journal.

Salonek Portal Lounge na mezinárodním letišti v Minneapolis (11. června 2026)
Salonek Portal Lounge na mezinárodním letišti v Minneapolis (11. června 2026)
Salonek Portal Lounge na mezinárodním letišti v Minneapolis (11. června 2026)
Herní prostor v salonku Portal Lounge na mezinárodním letišti v Minneapolis (11. června 2026)
6 fotografií

Z tichého místa centrum zábavy

Za projektem zábavních letištních salonků v USA stojí manželé Emma a Jordan Walbridgeovi. Ti se rozhodli změnit způsob, jakým lidé tráví čas před odletem. První herní salonek pod značkou Gameway otevřeli na letišti Dallas Fort Worth už v roce 2018. Dnes provozují jedenáct těchto salonků napříč Spojenými státy a letos plánují otevřít další dvě.

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Zkušenosti cestujících jim ukazují, že projekt zábavních letištních salonků může dávat byznysový smysl. Nápad vznikl během jejich pracovních cest. Spoluzakladatelka projektu Emma Walbridgeová při návštěvách letištních salonků často narážela na prostředí, které jí připadalo až příliš tiché. „Vždycky jsem měla pocit, jako bych byla v knihovně. Když někdo mluvil trochu hlasitěji, okamžitě se setkal s nesouhlasnými pohledy ostatních,“ vzpomíná.

Proto se rozhodla, že se pokusí s manželem o změnu. Oba jsou navíc dlouholetými fanoušky videoher. Walbridgeová už řadu let hraje Mario Kart, zatímco Jordan si oblíbil sérii Halo během působení v armádě.

Nechybějí nápoje ani sladkosti

Podle nedávného průzkumu si videohry alespoň hodinu týdně zahrají zhruba dvě třetiny dospělých v USA, a proto popularita salonků neustále roste. Potvrzuje to i zkušenost devatenáctiletého Raycera Martina z Arizony, který během dvouhodinového přestupu nejprve považoval celý koncept za poněkud zvláštní. Nakonec si ale zaplatil hodinové hraní hry Apex Legends a změnil názor. „Nejdřív mi to připadalo trochu směšné, ale brzy jsem názor změnil,“ řekl v rozhovoru pro The Wall Street Journal.

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Plány do budoucna mají manželé obrovské. Svědčí o tom i jeden z nejnovějších salonků na letišti Midway v Chicagu, který si rychle našel své zákazníky. Na první pohled připomíná spíše moderní obchod s občerstvením než zábavné centrum. Nechybí lednice s nápoji, sladkosti ani slané pochutiny. Zakladatelé ale zdůrazňují, že jejich cílem není pouze zabavit děti. Mezi pravidelné návštěvníky totiž patří také piloti aerolinek.

Oproti salonku Gameway na letišti Midway v Chicagu jde již zmíněný Portal Lounge v Minneapolisu ještě o krok dál. Dominantou prostoru je robotický barman, který automaticky připravuje míchané alkoholické i nealkoholické nápoje. Návštěvníci si zde zároveň mohou připravit vlastní jídlo či ochutnat nejrůznější sladké dezerty.

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Salonek má rozlohu přibližně 350 metrů čtverečních a nabízí dostatek míst k sezení, zásuvek pro nabíjení elektroniky i příjemnou hudbu. Děti a zapálení hráči ale ocení hlavně to, že v zadní části salonku se nachází herní zóna s celkem sedmnácti stanovišti vybavenými konzolemi Nintendo Switch, Xbox a PlayStation i výkonnými herními počítači.

Podle The Wall Street Journal většina návštěvníků využívá vstup zdarma, a to prostřednictvím programu Priority Pass. Ostatní si mohou zakoupit jednodenní vstupenku za 70 dolarů (asi 1 400 korun). Ta zahrnuje neomezený přístup k hrám, občerstvení i nápojům, uzavírá americký portál.

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