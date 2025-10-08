Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce úplné uzavření. Potíže má například mezinárodní letiště O’Hare v Chicagu. Podle portálu CBS News se na informačních tabulích objevuje jedno zpoždění za druhým.

Letadla na mezinárodním letišti Harryho Reida v Las Vegas během vládního shutdownu, kdy mnoho spojů nabíralo zpoždění. (7. října 2025) | foto: ČTK

Potíže amerických letišť navazují na vládní shutdown, který začal 1. října. „Pokud by musela být letiště uzavřena jediný den, dalo by se to ještě pochopit, ale tohle už je trochu absurdní,“ sdělila novinářům Drew Kayvaniová, která měla zamířeno do Itálie. Letiště patří k nejrušnějším v zemi s více než 1 000 lety denně, píše americký portál.

Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz

Důsledky vládního shutdownu a nedostatek personálu pociťují kromě letiště O’Hare i další letiště, mezi nimi je například letiště v Nashvillu, Burbanku, Phoenixu, Denveru, Newarku, Jacksonville, Washingtonu D.C. či Indianapolis, informoval portál CNN.

Někteří cestující vyjadřují obavy o bezpečnost. „Pokud není dostatek řídících letového provozu, vznikají problémy s bezpečností při odbavování letadel, předcházení nehodám a podobně,“ řekl novinářům cestující Sidney Maxwell.

V Burbanku, kde byla v pondělí večer věž zcela uzavřena, převzali kontrolu nad letištěm sami piloti, a to prostřednictvím komunikace na frekvenci CTAF. Ta se používá na neřízených letištích nebo v situacích, kdy letoví dispečeři nejsou k dispozici.

V Kalifornii se málem srazila letadla. Při úhybném manévru vyletěli lidé ze sedadel

Prezident odborové organizace NATCA Nick Daniels uvedl, že jeho dispečeři se potýkají s žalostně nedostatkem personálu v systému řízení letového provozu již léta, použití frekvence CTAF podle něj není nic neobvyklého. „Problémy s personálním obsazením v Nashville nebo jinde nejsou žádnou výjimkou. S těmito situacemi se potýkáme každý den,“ zmínil Daniels.

Federální letecký úřad (FAA) doporučuje, aby piloti, kteří přilétají na konkrétní letiště, sledovali a komunikovali na určené frekvenci CTAF od vzdálenosti 10 mil až po přistání. „Je to proveditelné, ale přináší to určité riziko,“ uvedla dopravní analytička Mary Schiavo. „Není to tak bezpečné, jako když funguje plné řízení letového provozu,“ doplnila.

Zaměstnanci míří na nemocenskou

Ministr dopravy Sean Duffy upozornil, že od začátku shutdownu se zvýšil počet řídících letového provozu, kteří si nahlásili nemocenskou, což celé situaci nijak nepomáhá. Podle jeho slov tito lidé mají obavy, co se stane, jakmile přijdou o výplatu.

„Je to jejich živobytí. Mají strach, že když nedostanou peníze, jak zaplatí hypotéku, leasing na auto nebo jak zajistí jídlo pro rodinu “ řekl v pořadu Fox News.

Čtyři havárie během čtyř týdnů. Trump provádí čistku na úřadu letectví

Nejbližší plánovaný termín výplaty je 14. října. Pokud se do té doby vláda znovu neotevře, dostanou zaplaceno jen za práci vykonanou před uzavřením. Pokud vláda zůstane uzavřená i po 14. říjnu, za práci vykonanou během uzavření už výplatu nedostanou, dokud se provoz neobnoví.

Odborová organizace NATCA, která zastupuje téměř 20 000 dispečerů, inženýrů a dalších leteckých profesionálů, svým členům řešit situaci odchodem na nemocenskou nedoporučuje.

„Ve federální vládě, pokud jste na nemocenské déle než tři dny, musíte mít potvrzení od lékaře. Pokud mají podezření, mohou vás poslat k lékaři. Takže brát si nemocenskou, když nejste nemocní, je vždy špatný nápad. Právě proto skupina řídících letového provozu vyzvala zaměstnance, aby nemocenskou nezneužívali. Přijďte do práce a dělejte svou práci,“ uvedla dopravní analytička Mary Schiavo.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici...

8. října 2025  13:02

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí...

8. října 2025  12:48

Je tam opravdu tak drako? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

8. října 2025  9:55

Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

Cena zlata poprvé překonala hranici 4 000 dolarů za troyskou unci. K zájmu o drahý kov přispívá nejistota kolem financování americké federální vlády, ale i předpoklad, že Fed bude pokračovat ve...

8. října 2025  9:54

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Rozvoj umělé inteligence již negativně pocítily první profese. Patří mezi ně například překladatelé, grafici či copywriteři pracující na volné noze. Počet objednávek jim ve vybraných segmentech spadl...

7. října 2025

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

7. října 2025  17:20

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy...

7. října 2025  15:30

