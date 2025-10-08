Potíže amerických letišť navazují na vládní shutdown, který začal 1. října. „Pokud by musela být letiště uzavřena jediný den, dalo by se to ještě pochopit, ale tohle už je trochu absurdní,“ sdělila novinářům Drew Kayvaniová, která měla zamířeno do Itálie. Letiště patří k nejrušnějším v zemi s více než 1 000 lety denně, píše americký portál.
Důsledky vládního shutdownu a nedostatek personálu pociťují kromě letiště O’Hare i další letiště, mezi nimi je například letiště v Nashvillu, Burbanku, Phoenixu, Denveru, Newarku, Jacksonville, Washingtonu D.C. či Indianapolis, informoval portál CNN.
Někteří cestující vyjadřují obavy o bezpečnost. „Pokud není dostatek řídících letového provozu, vznikají problémy s bezpečností při odbavování letadel, předcházení nehodám a podobně,“ řekl novinářům cestující Sidney Maxwell.
V Burbanku, kde byla v pondělí večer věž zcela uzavřena, převzali kontrolu nad letištěm sami piloti, a to prostřednictvím komunikace na frekvenci CTAF. Ta se používá na neřízených letištích nebo v situacích, kdy letoví dispečeři nejsou k dispozici.
Prezident odborové organizace NATCA Nick Daniels uvedl, že jeho dispečeři se potýkají s žalostně nedostatkem personálu v systému řízení letového provozu již léta, použití frekvence CTAF podle něj není nic neobvyklého. „Problémy s personálním obsazením v Nashville nebo jinde nejsou žádnou výjimkou. S těmito situacemi se potýkáme každý den,“ zmínil Daniels.
Federální letecký úřad (FAA) doporučuje, aby piloti, kteří přilétají na konkrétní letiště, sledovali a komunikovali na určené frekvenci CTAF od vzdálenosti 10 mil až po přistání. „Je to proveditelné, ale přináší to určité riziko,“ uvedla dopravní analytička Mary Schiavo. „Není to tak bezpečné, jako když funguje plné řízení letového provozu,“ doplnila.
Zaměstnanci míří na nemocenskou
Ministr dopravy Sean Duffy upozornil, že od začátku shutdownu se zvýšil počet řídících letového provozu, kteří si nahlásili nemocenskou, což celé situaci nijak nepomáhá. Podle jeho slov tito lidé mají obavy, co se stane, jakmile přijdou o výplatu.
„Je to jejich živobytí. Mají strach, že když nedostanou peníze, jak zaplatí hypotéku, leasing na auto nebo jak zajistí jídlo pro rodinu “ řekl v pořadu Fox News.
Nejbližší plánovaný termín výplaty je 14. října. Pokud se do té doby vláda znovu neotevře, dostanou zaplaceno jen za práci vykonanou před uzavřením. Pokud vláda zůstane uzavřená i po 14. říjnu, za práci vykonanou během uzavření už výplatu nedostanou, dokud se provoz neobnoví.
Odborová organizace NATCA, která zastupuje téměř 20 000 dispečerů, inženýrů a dalších leteckých profesionálů, svým členům řešit situaci odchodem na nemocenskou nedoporučuje.
„Ve federální vládě, pokud jste na nemocenské déle než tři dny, musíte mít potvrzení od lékaře. Pokud mají podezření, mohou vás poslat k lékaři. Takže brát si nemocenskou, když nejste nemocní, je vždy špatný nápad. Právě proto skupina řídících letového provozu vyzvala zaměstnance, aby nemocenskou nezneužívali. Přijďte do práce a dělejte svou práci,“ uvedla dopravní analytička Mary Schiavo.