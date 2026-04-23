Etiopie staví největší letiště Afriky. Bude plné zahrad, ročně odbaví 110 milionů lidí

Jeho areál se nachází necelých 50 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Addis Abeba. Etiopský premiér Abiy Ahmed Ali označil práci za „největší projekt letecké infrastruktury v historii Afriky“.
Celý komplex má mít dvě ranveje a kapacitu 60 milionů cestujících ročně, přičemž se plánuje nárůst na 110 milionů cestujících. To by bylo ještě více než na nejrušnějším letišti světa, Hartsfield-Jackson v Atlantě, které v roce 2025 odbavilo 106 milionů cestujících.
|
Afrika zažívá letecký boom. Vzdušný prostor se stal centrem politických zájmů
Projekt vede státní letecká společnost Ethiopian Airlines, které jsou největšími africkými aerolinkami co do velikosti flotily, celkového počtu cestujících i tržeb. Je hlavním investorem stavby, přičemž do jednání o pokrytí zbylých nákladů jsou zapojeny USA, Čína a nejnověji také Itálie, sdělil serveru CNN generální ředitel Mesfin Tasew.
Ten také uvedl, že letecká společnost chce, aby se nové letiště stalo pro Afriku tím, čím jsou Dubaj nebo Dauhá pro Blízký východ – velkým regionálním uzlem s rozsáhlým mezinárodním spojením.
Propojení afrického nebe
Létání mezi africkými městy nyní nutí mnoho cestujících přestupovat mimo kontinent například v Londýně, Paříži nebo Dubaji. Nové letiště proto bude sloužit především jako přestupní. Ethiopian Airlines by se tak staly lídrem v „propojování afrického nebe“. Jde o jeden z nejrychleji rostoucích leteckých trhů na světě.
Letiště by také mělo využít přepravní kapacitu v Africe a podpořit tak Africkou kontinentální zónu volného obchodu. Jde o přelomovou dohodu o volném obchodu na tomto kontinentu, infrastrukturou schopnou odbavit 3,73 milionu tun nákladu ročně.
|
Nejmenší letiště světa chce pomáhat Africe. Piloti se na něj nepodívají
„Africké letecké společnosti v současné době zaznamenávají nejvyšší růst poptávky po nákladní přepravě na světě, a to o 15–16 procent meziročně oproti globálnímu průměru 5,5 procenta,“ uvedl výkonný ředitel a výzkumník na Arizonské univerzitě Landry Signé.
Upozorňuje však, že potenciální výnosy pro mezinárodní letiště Bishoftu závisí na logistice v okolí ranveje: silnicích, železnici, spolehlivém napájení a celních službách.
Pocit, jako byste byli v Etiopii
Návrh terminálu vede mezinárodní architektonická kancelář Zaha Hadid Architects (ZHA). Ta stojí také za futuristickým terminálem „mořské hvězdice“ na letišti Peking Daxing a letištěm ve tvaru lotosu v Bombaji.
Terminálem bude procházet pruh rozvětvující se do čtyř dalších s interiéry a zahradami odrážejícími rozmanitou krajinu a kulturu Etiopie. Inspiraci berou architekti z etiopské Velké příkopové propadliny.
|
Rozsáhlý požár zdevastoval letiště v keňském Nairobi
Polouzavřené prostory a nádvoří jsou navrženy tak, aby využívaly mírné klima města Bishoftu. „Jste doslova venku, což je pro letiště docela ojedinělé,“ uvedl ředitel letecké divize společnosti ZHA Cristiano Ceccato.
Nespokojenost místních obyvatel
Kolem výstavby letiště však panují kontroverze. Údajně totiž došlo k vysídlení více než 15 tisíc lidí z oblasti a znehodnocení velké zemědělské plochy.
Etiopské aerolinky uvádějí, že vynakládají 350 milionů dolarů na přesídlení těchto lidí a jejich kompenzaci, a to výstavbou 1 400 domů s elektřinou, tekoucí vodou, školami a zdravotnickými zařízeními. Někteří obyvatelé z postižených oblastí však místním médiím sdělili, že žádné odškodnění ani náhradní bydlení nedostali. Úřady to popírají.