Celý můj svět na jednom tácu. Nový letištní trend bere sociální sítě útokem

Některé kompozice jsou nenápadné a minimalistické, s úhledně umístěnými placatkami, knihami, pasy či sponkami do vlasů, jiné jsou chaotičtější. Jedni uživatelé sociálních sítí trend akceptovali jako prostředek, jak se pochlubit luxusním parfémem, jiní zase sázejí třeba na knihy. Pro všechny jsou fotografické či videokompozice vyjádřením osobního stylu a vlastní kreativity. Ale hlavně jako u všeho, co se na sítích objevuje, jde o byznys. „Odkud máš ty růžové adidasky,“ ptá někdo se v komentáři.

Jednou z příznivkyň nového trendu, který má již miliony followerů, je i grafická designérka Piper Taichová. K jednomu ze svých videí s několika kompozicemi osobních věcí v boxu napsala, že se tím vyjadřuje. „Součástí mé práce je styling při focení, takže sestavit poutavou a ucelenou kompozici osobních věcí na letišti mě opravdu baví.“ Pro práci to dělá s jídlem, pro zábavu s doplňky na letišti.

Trendu si samozřejmě nemohly nevšimnout ani mnohé značky včetně těch, které se zabývají módou anebo péčí o pleť. Nakladatelství Faber například zveřejnilo na Instagramu půl tuctu podnosů s tematikou svých knih, značka kabelek August Noa trend zase využila k prezentaci svých produktů obklopených módními doplňky.

Jídlo už je klišé

Podle analytičky trendů a módní publicistky J’Nae Phillipsové je trend nejnovější formou takzvané digitální flexe. Na sociálních sítích se výraz „flex“ používá k předvádění nebo chlubení se vlastními úspěchy, majetkem, dovednostmi nebo vlastnostmi. Je to způsob, jak demonstrovat sebevědomí, úspěch nebo převahu v určité oblasti. Když někdo „flexí“, často usiluje o uznání, obdiv nebo potvrzení od svého publika.

Zatímco fotografie jídla se na Instagramu pomalu ale jistě stávají klišé, tento trend je pro rok 2024 aktuální. „Fenomén boxů je evolucí #foodstagramu a fotek jídla zveřejňovaných na internetu, kde každý post signalizoval určitý životní styl a smysl pro chuť,“ říká Phillipsová. Podle ní fotky z letištních boxů jdou nyní ještě o krok dále. „Spojují vzrušení z cestování se spotřebou, což lidem umožňuje vytvářet a vysílat jejich aspirační identitu způsobem, který je aktuální a svěží,“ dodává odbornice podle listu The Guardian.

Ne všichni však novou estetiku letištních boxů podporují. Dlouhé fronty u kontrol jsou jen jednou z několika nepříjemných skutečností spojených s cestováním letadlem. Obsah sdílený na sítích tak vzbuzuje i množství nespokojených komentářů, které si vesměs stěžují na údajné zdržování na letištích.

„Pracuji na letišti LAX a je to nepříjemné. My se jen snažíme dělat svou práci a vy nám to ztěžujete,“ píše jeden z uživatelů. „Opravdu je tohle, o čem teď nyní nová generace přemýšlí? ptá se zase další z uživatelek. Tvůrci obsahu však tvrdí, že vynakládají velké úsilí, aby ostatní neobtěžovali.

Dejte si Snickers

Digitální tvůrkyně Chelsea Henriquezová, která na TikToku vystupuje pod jménem Chelsea As of Late, má návod, v němž popisuje, jak projít bezpečnostní kontrolou rychle a pasažéry za sebou nezdržovat. Vezme si box stranou, aby měla prostor zorganizovat ho podle svého gusta, a teprve pak fotí nebo natáčí. Video, které nedávno sdílela, mělo více než 1,5 milionu zhlédnutí. Kvůli obsahu si dokonce ve Photoshopu vyrobila falešnou palubní vstupenku, aby scéna působila reálněji.

„Chápu rozhořčení lidí, jimž vadí že tyto fotografie někdo pořizuje ve frontě,“ uznává. Dodává ale, že ne vždy je při rychlosti odbavení něco takového možné. Přiznává, že jak ona, tak i ostatní tvůrci tento trend často napodobují doma nebo to dělají až po opuštění fronty.

„Cokoli se týká sociálních médií/tvůrců, média je vždy vykreslí jako hloupé a frivolní. Pro odpůrce tohoto trendu má jednu radu. „Pokud narazíte na někoho, kdo si na letišti dělá roztomilé estetické fotky s šedým boxem a nikoho neobtěžuje... tak nevím, dejte si Snickers. Možná máte hlad,“ uzavírá frází oblíbené reklamy podle The Guardianu.