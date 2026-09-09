Problémy v systému pro zpracování letových údajů společnost NATS zaznamenala v úterý a do večera je podle prohlášení citovaného agenturou Reuters vyřešila.
V úterý zrušila britská letiště celkem 1750 odletů a příletů, potíže ale přetrvávají do dneška, kdy bylo zrušeno dalších 291 letů, citovala BBC firmu analyzující letecký provoz Cirium. Letecké společnosti jsou nuceny posouvat lety a musejí hledat nové časy odletů pro stroje, které v úterý nečekaně neodletěly nebo přistály v jiných destinacích.
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Společnost NATS zajišťuje řízení letového provozu pro patnáct britských letišť. Ročně odbaví přibližně 2,5 milionu letů a odpovídá za správu britského vzdušného prostoru ve vyšších letových hladinách využívaného komerčními letadly.
Letecké společnosti ve středu podle serveru CNBC podrobují tuto organizaci i její vedení ostré kritice. Poukazují na to, že nejnovější incident následoval po dvou dalších závažných selháních v nedávné době.
Šéf největších evropských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O’Leary ve středu řekl, že v úterý byla firma nucena zrušit 260 letů. Škodu odhaduje až na tři miliony liber (84 milionů Kč).
Aerolinky British Airways oznámily, že v úterý zrušily 260 a ve středu 190 letů. Společnost easyJet již v úterý uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.
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Největší britské letiště Heathrow ve středu informovalo, že se vrací k provozu, ale předpokládá občasné problémy. Postupný návrat k normálu provázený nárazovými obtížemi očekávají i další londýnská letiště Gatwick či Luton. Naopak zcela běžný provoz hlásí terminály Stansted, Manchester či Cardiff.
Na britských letištích kvůli problémům uvázly desetitisíce lidí, řada z nich tam trávila noc.
„Jsme naprosto vyčerpaní. Spali jsme jen trošku,“ řekl BBC Alan Jones, který se ženou a dvěma dětmi strávil noc na tureckém letišti Dalaman, odkud v úterý marně chtěli odletět z dovolené zpět do Manchesteru.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová si předvolala šéfa NATS Martina Rolfea, aby ji ujistil, že se situace nebude opakovat a že systém je plně funkční a vyhovující. „Naprosto rozumím té frustraci... jednoznačně a absolutně přijímáme odpovědnost za chybu,“ řekl ve středu Rolfe BBC.
Alexanderová bude o problémech mluvit i s britskými poslanci, které podle stanice ujistí, že za problémy v žádném případě není kybernetický útok.