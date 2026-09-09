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Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

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  19:32

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů. Ministryně dopravy si ve středu předvolala šéfa dispečerské společnosti NATS a hodlá v projevu k poslancům potvrdit, že za problémy není kybernetický útok. Lety se v průběhu dne postupně obnovují.

Problémy v systému pro zpracování letových údajů společnost NATS zaznamenala v úterý a do večera je podle prohlášení citovaného agenturou Reuters vyřešila.

V úterý zrušila britská letiště celkem 1750 odletů a příletů, potíže ale přetrvávají do dneška, kdy bylo zrušeno dalších 291 letů, citovala BBC firmu analyzující letecký provoz Cirium. Letecké společnosti jsou nuceny posouvat lety a musejí hledat nové časy odletů pro stroje, které v úterý nečekaně neodletěly nebo přistály v jiných destinacích.

Stovky zpožděných či zrušených letů. Chyba v systému, omlouvá se agentura

Společnost NATS zajišťuje řízení letového provozu pro patnáct britských letišť. Ročně odbaví přibližně 2,5 milionu letů a odpovídá za správu britského vzdušného prostoru ve vyšších letových hladinách využívaného komerčními letadly.

Letecké společnosti ve středu podle serveru CNBC podrobují tuto organizaci i její vedení ostré kritice. Poukazují na to, že nejnovější incident následoval po dvou dalších závažných selháních v nedávné době.

Šéf největších evropských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O’Leary ve středu řekl, že v úterý byla firma nucena zrušit 260 letů. Škodu odhaduje až na tři miliony liber (84 milionů Kč).

Aerolinky British Airways oznámily, že v úterý zrušily 260 a ve středu 190 letů. Společnost easyJet již v úterý uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.

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Největší britské letiště Heathrow ve středu informovalo, že se vrací k provozu, ale předpokládá občasné problémy. Postupný návrat k normálu provázený nárazovými obtížemi očekávají i další londýnská letiště Gatwick či Luton. Naopak zcela běžný provoz hlásí terminály Stansted, Manchester či Cardiff.

Na britských letištích kvůli problémům uvázly desetitisíce lidí, řada z nich tam trávila noc.

„Jsme naprosto vyčerpaní. Spali jsme jen trošku,“ řekl BBC Alan Jones, který se ženou a dvěma dětmi strávil noc na tureckém letišti Dalaman, odkud v úterý marně chtěli odletět z dovolené zpět do Manchesteru.

Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová si předvolala šéfa NATS Martina Rolfea, aby ji ujistil, že se situace nebude opakovat a že systém je plně funkční a vyhovující. „Naprosto rozumím té frustraci... jednoznačně a absolutně přijímáme odpovědnost za chybu,“ řekl ve středu Rolfe BBC.

Alexanderová bude o problémech mluvit i s britskými poslanci, které podle stanice ujistí, že za problémy v žádném případě není kybernetický útok.

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