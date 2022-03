„Prokleté“ berlínské letiště zprovoznilo terminál 2. Hotový byl přitom už dva roky

Podle šéfky letiště Aletty von Massenbachové se ale situace v letecké dopravě začíná postupně zlepšovat, a je tedy čas terminál 2 zprovoznit. Pro letošní rok von Massenbachová počítá s tím, že letištěm projde 17 milionů cestujících. Na jejich odbavení by stačil ústřední terminál 1 s kapacitou 25 milionů cestujících, kvůli pandemickým opatřením ale letiště potřebuje více prostoru.

To se ukázalo už loni během podzimních prázdnin, kdy se na letišti kvůli náporu cestujících a nedostatku personálu odehrávaly chaotické scény. Mnozí cestující, i když přijeli k odbavení s dostatečným předstihem, čekali ve frontách i několik hodin, takže nestihli letadlo. Velké problémy byly i s odbavováním zavazadel.

Zopakování chaosu by měl terminál 2 s roční kapacitou šesti milionů cestujících předejít. O nadcházejících velikonočních prázdninách letiště předpokládá další vlnu mimořádného zájmu. „Na Velikonoce očekáváme až 70 000 cestujících denně, z toho 10 000 připadne na terminál 2,“ řekla von Massenbachová.

Terminál 2 bude prozatím využívat irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Jako první spoj pro otevření terminálu byl vybrán odpolední let do Stanstedu, který je jedním z letišť obsluhujících Londýn.

Letiště plné komplikací

Berlínské letiště se otevřelo v roce 2020, původní termín zahájení provozu byl přitom plánován na rok 2011. Termín otevření byl několikrát odložen, jedním z důvodů byly například problémy s protipožárním zabezpečením.

Vyskytly se však i jiné potíže, jako je objednání příliš krátkých eskalátorů nebo 4000 špatně očíslovaných dveří, které musely být přečíslovány. Stavba se stala symbolem neschopnosti politiků dotahovat velké stavební projekty a terčem mnoha vtipů. Projekt připomínal výstavbu pražského tunelu Blanka.

Neustále komplikace se projevily v nákladech navíc. Cena letiště byla původně vyčíslena na 1,7 miliardy eur (41,8 miliardy korun), v roce 2020 se však hovořilo o částce přesahující 6,5 miliardy eur (asi 160 miliard korun).

V částce bylo kromě výdajů na stavbu zahrnuto také splácení úroků z půjček a náklady na údržbu. Například už od roku 2012 naprázdno jezdily pohyblivé pásy pro vykládání zavazadel i pohyblivá schodiště, protože jinak by je nebylo možné po tak dlouhé odstávce znovu zprovoznit.

Bezproblémový terminál 2

Výstavba terminálu 2 byla naopak bezproblémová. Letiště se rozhodlo pro jeho vybudování v roce 2017 a v létě 2020 bylo vše hotovo. Rychlost výstavby souvisí i s povahou samotného terminálu, o kterém bývalý šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup řekl, že to není žádná katedrála cestování, ale mimořádně funkční budova. Betonová konstrukce se před cestujícími neskrývá za obložením a viditelná jsou rovněž kabelová a technická vedení, která nejsou schovaná v podhledech.

Stejný názor jako Lütke Daldrup má i jeho nástupkyně von Massenbachová. „Je to budova velmi funkční, velmi rychlá, umožňuje rychlé procesy, je kompaktní. To vše je něco, co letecká doprava potřebuje,“ řekla. Zdůraznila přitom, že terminál 2 klade co největší důraz na automatizaci, o čemž svědčí všudypřítomná samoodbavovací zařízení.

„Automaty máme samozřejmě i na terminálu 1, ale zde je jejich kvóta vyšší. Je to něco, co aerolinky požadují a jakým směrem chtějí odbavování směrovat,“ řekla von Massenbachová. Minimální zdržení cestujících si slibuje také od bezpečnostních kontrol. Na to upozornil i berlínský policejní prezident Karl-Heinz Weidner.

„Úsek bezpečnostních kontrol je 21 metrů dlouhý, což je dvojnásobek délky kontrolního stanoviště na terminálu 1,“ řekl Weidner novinářům. „Hlavní výhodou je, že v jedné takové bezpečnostní uličce mohou být paralelně odbavováni a kontrolováni až tři cestující,“ uvedl. Dodal, že bezpečnostní stanoviště není oproti terminálu 1 jen dvojnásobně dlouhé, ale že jedna taková ulička zvládne za hodinu dvakrát více cestujících. Bezpečnostních uliček má terminál 2 osm.

Nově zprovozněná odbavovací budova je navíc plně propojena s ústředním terminálem přes můstek. Na rozdíl od terminálu 1 nemá přímý vstup do podzemní železniční stanice, pěší vzdálenost je však pouze v jednotkách minut.

Letiště Willyho Brandta má ještě terminál 5, který vznikl přejmenováním bývalého letiště Schönefeld. Tento terminál byl určen rovněž pro nízkonákladové letecké společnosti, kvůli pandemii byl však loni v únoru dočasně uzavřen. Termín opětovného zprovoznění znám není, pětka navíc nyní slouží jako nouzové ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podle von Massenbachové není pátý terminál pro příští roky potřeba. V budoucnu se navíc předpokládá výstavba odbavovacích hal 3 a 4 přímo u ústředního terminálu.