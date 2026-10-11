Aspen chce modernější letiště. Část místních se bojí ještě většího náporu boháčů

Rekonstrukce má posunout a rozšířit ranvej a zvětšit její odstup od pojezdové dráhy. Letiště v Aspenu více než dvě desetiletí fungovalo na základě výjimky z běžných pravidel Federálního úřadu pro letectví (FAA). Zatímco úřad u letišť této kategorie požaduje zhruba 122 metrů mezi osou ranveje a pojezdovou dráhou, v Aspenu je to nyní asi 98 metrů.
„Abychom mohli dál čerpat federální financování, musíme splnit standardy FAA pro rozestup mezi ranvejí a pojezdovou dráhou,“ uvedla ředitelka letiště Diane Jacksonová.
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Podle ní už probíhají přípravné práce, například navážení zeminy potřebné pro rekonstrukci a přesun nedaleké silnice Owl Creek Road, který je nutný kvůli posunu ranveje. „Všechny tyto přípravné práce nám dávají větší jistotu ohledně samotné rekonstrukce ranveje v příštím roce,“ řekla Jacksonová.
Projekt má stát více než 250 milionů dolarů, přičemž podle manažerky okresu Pitkin Kary Silbernagelové pokryje FAA 90 procent nákladů, napsal americký portál The Wall Street Journal.
Ohledně rekonstrukce se vedou spory
Střety ohledně letiště v Aspenu sahají až do 90. let, kdy voliči odmítli návrh rozšířit ranvej tak, aby mohla přijímat velká dopravní letadla, například Boeing 737. V roce 2024 voliči v okrese Pitkin potvrdili pravomoc okresních komisařů rozhodovat o budoucí podobě letiště, včetně úprav a přemístění ranveje.
Alan Fletcher, který více než dvě desetiletí vedl prestižní festival klasické hudby Aspen Music Festival and School, uvedl, že velká část obav kolem rekonstrukce souvisí s tím, že by po jejím dokončení mohla na letišti přistávat větší soukromá letadla.
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„Když přilétají soukromá letadla, řídicí věž je musí nechat přistát bez ohledu na plán komerčních letů a narušuje to provoz ostatním,“ zmínil Fletcher. „Létám sem hodně a většinou komerčními linkami. Naštve vás, když vás kvůli tomu zdržují,“ doplnil.
Americký fyzik a energetický expert Amory Lovins před čtyřmi lety založil neziskovou organizaci Aspen Fly Right, která vystupuje proti rozšiřování letiště. „Je velmi pravděpodobné, že díky tomu Aspen získá přímé lety z nových trhů, například z New Yorku, Bostonu nebo Miami, což by zvýšilo dopravní zátěž,“ řekl.
Část místních spojuje proměnu Aspenu také s rostoucími náklady na bydlení a život ve městě. Už nyní je podle nich pro běžné pracovníky stále obtížnější dovolit si v oblasti bydlet.
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„Myslím, že éra lyžařských bohémů, tedy lidí, kteří žili skromně hlavně proto, aby mohli co nejvíc lyžovat, pomalu končí,“ uvedla šestatřicetiletá Sophie Stichová, která bydlí se svým snoubencem v nedalekém Basaltu. „Přinejmenším v Aspenu a nejspíš i v dalších lyžařských střediscích. Je příliš drahé tu pracovat,“ doplnila.
Podle Davida Tannera, ředitele společnosti Aspen One, která vlastní čtyři lyžařské areály, pětihvězdičkový hotel Little Nell a několik restaurací, jsou obavy z výrazného nárůstu počtu návštěvníků přehnané. Podle něj město nemá dost ubytovací kapacity, aby mohlo přijmout výrazně více návštěvníků. „Byli jsme v době kamenné. Muselo se to udělat,“ uvedl k rekonstrukci ranveje. „Trochu bolesti teď rádi přijmeme výměnou za dlouhodobý přínos,“ uzavřel podle amerického portálu.
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