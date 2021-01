Letenky jsou teď pod cenou, dlouhé lety ale výrazně zdraží, říká Dlouhý z Kiwi

Krátkodobé letenky je možné pořídit za velmi nízkou cenu. „Například Ryanair je prodával asi za čtyři dolary nebo necelých pět euro, podobně se choval i Wizz Air, EasyJet a další, zejména lowcostové aerolinky,“ řekl v úterý Dlouhý v pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

Podle Dlouhého je to způsobeno především tím, že aerolinky už potřebují začít létat. „Mít letadla na zemi neznamená, že náklady zmizí. Jsou tam náklady na servisování letadel, na jejich hangárování, musí se neustále procvičovat posádky, piloti a letušky a tak dále,“ vysvětlil Dlouhý s tím, že mnoho aerolinek už začalo létat navzdory tomu, že každý let je ztrátový.

Asociace leteckých dopravců (IATA) podle něj odhaduje, že na každé prodané letence aerolinka prodělá 66 dolarů. Aerolinky ale podle Dlouhého musí alespoň trochu létat, aby statické náklady rozpustily, a tím pádem ceny letenek dotují.

„Jsou to letenky za 20 nebo 30 euro zpáteční let, takže opravdu velmi nízká cena oproti tomu, na co jsme byli zvyklí před pandemií,“ uvedl.

Letenky zdraží až o 50 procent

Nízké ceny podle Dlouhého momentálně převažují i u dálkových mezikontinentálních letů. Jak však upozornil, jde pouze o dočasnou situaci. „Dlouhodobě očekávám, že se cena mezikontinentálních letů zvýší. Tyto lety totiž byly sponzorované business class, což jsou zejména business cestující, kteří zaplatí za letenku 150 až 200 tisíc korun, a díky nim mohou lidé v economy letět za 15 nebo 20 tisíc korun,“ uvedl Dlouhý s tím, že mnoho firem se naučilo komunikovat se svými partnery i zaměstnanci online, a nebudou tak často dálkově létat a utrácet za letenky do business class.

Cena letenek v ekonomické třídě proto nevyhnutelně vzroste. „Očekávám až o 40 nebo 50 procent, což povede k poklesu poptávky,“ podotkl.

Společnost IATA podle Dlouhého odhaduje, že jen za rok 2020 bude globální ztráta aerolinek asi 120 miliard dolarů. „Rok 2021 se očekává malinko lepší, ale stále se jedná o ztrátu asi 40 miliard dolarů. To jsou velmi tvrdé ztráty a pro hodně aerolinek dokonce i likvidační,“ upozornil.

Letecká doprava se srovná ještě letos, věří Dlouhý

Oliver Dlouhý předpokládá, že krátkodobé lety bude možné absolvovat i bez očkování, pouze po prokázání negativního testu. Sám doufá, na letištích budou akceptovány i antigenní testy.

„V ideálním případě si na letišti odplivnete a do patnácti minut máte výsledek. Pokud je negativní, tak vás pustí na palubu,“ zmínil výkonný ředitel Kiwi.com v pořadu 360°Pavlíny Wolfové. Jak však upozornil, pravidla očkování či testů nejsou v kompetenci aerolinek. Podmínky si určují jednotlivé státy a aerolinky musí tato nařízení respektovat.

Dodal, že krátká letecká doprava se do stavu před pandemií vrátí ještě letos. „Očekávám, že ve čtvrtém kvartálu tohoto roku to bude zpátky. Vidíme, že kdykoliv se nějaké nařízení zruší, tak to okamžitě na krátkých letech vystřelí,“ vysvětlil a zdůraznil, že u mezikontinentální přepravy bude však návrat trvat roky.

Letenky na dlouhé vzdálenosti výrazně zdraží, Dlouhý vysvětluje proč: